Đại đô thị thông minh: Bước đi tắt đón đầu của Vingroup

Đô thị thông minh không còn là mô hình xa lạ trên thế giới, theo thống kê của Statistics số lượng các thành phố thông minh đang bùng nổ trên toàn cầu. Không nằm ngoài "cuộc chơi", Việt Nam với dự án Vinhomes Smart City, cũng đang ghi tên mình vào danh sách những đất nước có đô thị ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành.

Thành phố thông minh: Xu hướng tất yếu của kỷ nguyên công nghệ

Kỷ nguyên 4.0, khi vạn vật kết nối với nhau qua môi trường công nghệ, thì thành phố thông minh hay đại đô thị thông minh trở nên một khải niệm không quá mới mẻ. Theo số liệu thống kê, vào năm 2015, thế giới chi khoảng 14,9 tỷ USD để xây dựng các thành phố minh, dự đoán đến năm 2020, số tiền đầu tư để kiến tạo nên những đô thị này trên toàn cầu có thể lên đến 34,45 tỷ USD. Điều này cho thấy, thành phố thông minh dần trở thành xu hướng tất yếu của thế giới.

Tại khu vực châu Á, nhiều mô hình đô thị thông minh đã được xây dựng thành công. Một trong những thành phố thông minh đầu tiên trên thế giới là Songdo nằm cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc khoảng 40km. Tại đây, người dân có thể hưởng nhiều lợi ích về công nghệ như sống trong các căn hộ thân thiện với môi trường, hệ thống máy tính quản lý nhà ở thân thiện, cùng với các tuỳ chọn giao thông hiệu quả.

Bên cạnh đó, không thể không kể đến Nhật Bản với dự án Fujisawa, Singapore với Derbyshire... cũng đã thành công trong việc tao dựng các Smart City của riêng mình. Những mô hình thành phố công nghệ cao này sẽ mang đến cho cư dân rất nhiều lợi ích như cắt giảm chi tiêu, tăng tính an toàn, giảm các nguy cơ liên quan đến sức khoẻ, và góp phần bảo vệ môi trường.

Nhìn lại thị trường bất động sản Việt Nam thời gian gần đây, nhiều dự án bất động sản đã "lên tiếng" về việc xây dựng các khu đô thị thông minh. Tuy nhiên để xây dựng một thành phố thông minh không hề nhanh chóng và dễ dàng.

Trên thực tế, phần lớn các dự án hiện tại mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng các căn hộ thông minh đơn lẻ, với việc tự động hóa một số chức năng cơ bản như hệ thống chiếu sáng, âm thanh, hệ thống khóa cửa, rèm cửa. Còn đối với một thành phố thông minh, thì việc kiểm soát vận hành và ứng dụng công nghệ phải được tiến hành trên toàn bộ không gian của khu đô thị đó.

Vingroup đón đầu công nghệ, mang lại cuộc sống hiện đại cho cư dân

Đầu quý 2/2019, tập đoàn Vingroup đã tiên phong ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến hiện đại, kiến tạo nên đại đô thông minh, nhằm phục vụ cư dân một cách hiệu quả và gần gũi như Vinhomes Smart City.

Cụ thể, không chỉ là các chốt an ninh, hàng rào, camera hồng ngoại đơn thuần, tại Vinhomes Smart City cư dân được tận hưởng hệ thống an ninh, an toàn hơn, bao gồm hệ thống camera thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo tự động nhận diện khuôn mặt, biển số xe, tự động cảnh báo đối tượng tình nghi trong khu đô thị để kịp thời xử lý.



Hệ thống thang máy thông minh kiểm soát phân tầng để cư dân hoặc khách ở tầng nào chỉ lên được tầng đó, tự động nhận diện khuôn mặt và mở thang cho khách qua Intercom. Như vậy, dù có đang ở trên tầng 30, cư dân có thể nhanh chóng "đón khách" chỉ qua một thao tác ấn nút.

Bên cạnh đó, hệ thống phòng cháy chữa cháy thông minh cảnh báo cháy và hướng dẫn thoát nạn qua Smartphone cùng hệ thống giám sát chất lượng ko khí, cảnh báo ô nhiễm môi trường, và hệ thống giao thông thông minh giúp cập nhật tình trạng giao thông thành phố và đại đô thị qua phần mềm cư dân trên điện thoại cũng là những tính năng đặc biệt chưa từng có tại các đại đô thị trước đây.

Cư dân sống tại Vinhomes Smart City, cuộc sống sẽ trở nên thuận tiện hơn, đơn giản hơn khi chỉ với vài thao tác nhỏ trên điện thoại là có thể dễ dàng đặt lịch sử dụng tiện ích, thanh toán phí dịch vụ và các khoản phí sinh hoạt khác.



Cùng với đó, chủ đầu tư cũng giới thiệu đến cư dân App cư dân thông minh, để từ người trẻ, người lớn tuổi, thậm chí là trẻ nhỏ đều có thể dễ dàng chi tiêu, mua sắm không dùng tiền mặt. Thay vào đó chỉ cần mang theo điện thoại là đã có thể thanh toán cho hầu hết các tiện ích dịch vụ trong hệ sinh thái Vingroup và các cửa hàng liên kết trong đại đô thị.

Với những ứng dụng thông minh, thiết thực được nghiên cứu kỹ lưỡng như vậy, Vinhomes Smart City hiện thực hóa giấc mơ sống hiện đại, trong một môi trường an ninh, an toàn của người dân; đồng thời góp phần đưa bất động sản Việt Nam hòa mình vào dòng chảy công nghệ của toàn cầu.