Đại gia “Đường bia” xây khách sạn dát vàng ở Hội An

Bên cạnh toà lâu đài dát vàng độc đáo, khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea sẽ tái hiện mô hình phòng khách sạn dưới đáy biển có giá 50.000 USD/đêm (1,15 tỷ đồng/đêm).

Sau khi gây chú ý thị trường bất động sản Hà Nội bằng khách sạn ốp gạch phủ vàng từ chân đế tới nóc và có giá bán tới 150 triệu đồng/m2, ông Nguyễn Hữu Đường (hay còn gọi là Đường bia), Tổng giám đốc Tập đoàn Hoà Bình, tiếp tục tạo dấu ấn mới ở miền Trung với dự án khu nghỉ dưỡng đặc biệt ở Hội An.

Lâu đài dát vàng 10 triệu USD (230 tỷ)

Ông Đường cho biết, Tập đoàn Hoà Bình đang đầu tư khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea ở cạnh bãi biển An Bàng - một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á do hãng du lịch trực tiếp Trip Advisor bình chọn và chỉ cách phố cổ Hội An 5km. Khu nghỉ dưỡng được xây dựng trên diện tích đất gần 7ha, với chiều dài 275m mặt biển, bao gồm 5 toà căn hộ khách sạn và 8 biệt thự mặt tiền biển.

Vốn nổi tiếng với những ý tưởng độc đáo như xây khách sạn Danang Golden Bay có bể bơi vô cực dát vàng lớn nhất thế giới được Tổ chức kỷ lục World Kings xác nhận, hay khách sạn Hanoi Golden Lake được ốp gạch phủ vàng toàn bộ mặt ngoài và có bể bơi vô cực dát vàng hoạt động bốn mùa, ông Đường tiếp tục gây sốc với toà lâu đài phủ vàng và bạch kim bên biển dự kiến sẽ hoàn thiện cuối năm 2020 trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea.

Điểm đặc biệt chưa từng có của toà lâu đài này là ngoài gạch ốp lát được phủ vàng như toà khách sạn Hanoi Golden Lake thì toà bộ mái sẽ được lợp bằng ngói phủ vàng ròng.

Đặc biệt hơn, toà lâu đài này dự kiến được đem đấu giá công khai vào cuối năm nay, với giá khởi điểm 230 tỷ đồng (10 triệu USD). Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt sẽ là đơn vị đứng ra tổ chức đấu giá và toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để gây quỹ từ thiện "Khắc phục hậu quả chiến tranh" do chính ông Đường sáng lập.

Tái hiện phòng khách sạn giá 1,15 tỷ đồng

Ngoài toà lâu đài dát vàng, Hội An Golden Sea cũng sẽ là khách sạn độc nhất vô nhị trên thế giới có căn hộ khách sạn nằm dưới đáy biển với trang thiết bị vệ sinh mạ vàng.

Hiện tại, khách sạn Conrad do tập đoàn Hilton điều hành ở Maldives là duy nhất trên thế giới có một phòng nghỉ làm toàn bộ bằng kính dưới đáy biển, và có giá thuê phòng lên tới 50.000USD/đêm (1,15 tỷ đồng/đêm).

Ông Đường cho biết, khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea sẽ có 8 căn hộ khách sạn nằm dưới nước, toàn bộ được bao phủ bằng kính, mang lại du khách như được sống, ăn ngủ dưới lòng đại dương với vô số sinh vật biển bao quanh. Những căn hộ này do các chuyên gia đến từ Anh quốc thiết kế và ông Đường cho biết, điểm khác biệt so với căn phòng ở Maldives là có các trang thiết bị được mạ vàng ròng.

Một điểm đáng chú ý nhất của các siêu dự án do Tập đoàn Hoà Bình đầu tư và được quản lý bởi tập đoàn quốc tế Wyndham với các khách sạn khác trên thế giới là giá cả. Ông Đường cho biết, nếu như phải trả 25.000 USD/đêm (575 triệu đồng/đêm) cho khách sạn dát vàng Golden Palace ở Hong Kong hay 2.000USD/đêm (46 triệu đồng/đêm ) cho khách sạn cánh buồm ở Dubai thì tại siêu dự án Hội An Golden Sea chỉ từ 500 USD/đêm (11,5 triệu đồng/đêm).

"Giá phòng của hệ thống khách sạn phủ vàng của tập đoàn Hoà Bình và được quản lý bởi Wyndham chỉ bằng 10% so với khách sạn cùng đẳng cấp trên thế giới, nên chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều khách du lịch đến chiêm ngưỡng", ông Đường nhấn mạnh.

Tập đoàn Wyndham, nhà quản lý khách sạn Hội An Golden Sea với thương hiệu Dolce là thương hiệu cao cấp nhất - Tập đoàn quản lý khách sạn lớn hàng đầu trên thế giới hiện đang quản lý hơn 9.000 khách sạn với 660.000 phòng tại 66 quốc gia.

Ngày 21/6/2019, giá bán phòng thường tại khách sạn Intercontinental tại Đà Nẵng là 560 USD/đêm (12,88 triệu đồng/đêm). Nếu giá bán này được áp dụng với khách sạn Hội An Golden Sea thì thu nhập của chủ đầu tư sẽ là: (12,880,000 VND - 5,750,000 VND) x 273 đêm x 95% + 816,960,000 VND = 2,666,114,000 VND (5% phí quản lý).

Khánh hàng đầu tư căn hộ tại Hội An Golden Sea sau 10 năm sẽ được chủ đầu tư bàn giao lại. Thu nhập 1 năm theo tính toán thực tế của chủ đầu tư hiện nay sẽ là: 2,666,114,000 + 322,000,000 + 46,000,000 = 3,034,114,000 VND/năm.

