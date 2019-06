“Đại gia” xăng dầu vừa bị điều tra hình sự là cổ đông lớn của CCL

Truyền thông hôm nay vừa đưa tin về việc ông Trịnh Sướng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi sản xuất và mua bán hàng giả là xăng dầu.



Quá trình điều tra từ một vụ xe cháy, công an Đắk Nông kiểm tra và phát hiện một cửa hàng xăng dầu tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) bán 10m3 xăng giả. Mở rộng điều tra, công an liên tiếp phát hiện xăng giả được tiêu thụ ở nhiều cây xăng khác.

Do đó, Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố vụ án và báo cáo Bộ Công an để xác lập chuyên án đấu tranh vụ sản xuất và mua bán hàng giả là xăng dầu diễn ra trên địa bàn nhiều tỉnh. Hiện Bộ Công an đang tiến hành điều tra và xác định nguồn gốc xăng dầu giả xuất phát từ kho xăng dầu của ông Trịnh Sướng.

Công ty TNHH Mỹ Hưng được thành lập năm 1996, ông Trinh Sướng cũng là người đại diện pháp luật tại đây. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Công ty sở hữu nhiều cây xăng bán lẻ tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáng chú ý nhất, ông Trịnh Sướng có mối quan hệ đặc biệt với một doanh nghiệp bất động sản dầu khí phía Nam đang niêm yết trên sàn chứng khoán. Đó là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (mã CCL).

Ông Trịnh Sướng hiện là thành viên Hội đồng quản trị CCL. Ông cũng là cổ đông lớn nhất của CCL khi sở hữu tới 10,53% vốn của công ty này. Đóng phiên giao dịch ngày 4/6, CCL có giá 4.220 đồng/cổ phiếu, lô cổ phần của ông Trịnh Sướng có giá trị khoảng 21 tỷ đồng. Đây là lô cổ phiếu ông Trịnh Sướng mua vào đầu năm 2018 khi CCL phát hành riêng lẻ.

Phản ứng với tin tức này, phiên 3/6, CCL giảm sàn 5,6%, phiên 4/6 CCL tiếp tục giảm 0,7%.

Không chỉ là đại gia "máu mặt" trong lĩnh vực xăng dầu phía Nam, ông Trịnh Sướng còn nổi danh khi sở hữu nhiều bất động sản như nhà hàng, khách sạn, đất nền…

CCL chính là chủ đầu tư dự án phát triển Đô thị và Tái định cư Khu 5A - Mạc Đỉnh Chi, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Dự án có diện tích lên tới 113 ha, vốn đầu tư vượt 2.000 tỷ đồng.