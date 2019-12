Đại lộ Gamuda - phiên bản thu nhỏ mô hình của Orchard Singapore

Trong tương lai không xa các tín đồ yêu thích mua sắm, giải trí cao cấp không cần phải tới Singapore xa xôi mà vẫn có thể trải nghiệm như tại Orchard Road ngay Tp.HCM.

Sự xuất hiện của Đại lộ Gamuda - biểu tượng giao thương mới mà chủ đầu tư Gamuda Land đặt ngay tại trung tâm khu đô thị Celadon City, được nhận xét sở hữu những nét tương đồng, kỳ vọng sẽ tái hiện hình ảnh một Orchard Road thu nhỏ ngay giữa khu Tây Tp.HCM.

Sự vươn mình của một vùng đất "ngủ quên"

Sải bước dưới ánh đèn của các trung tâm thương mại, ít ai mường tượng rằng ngay tại vị trí họ đang đứng - Orchard Road hơn 150 năm về trước từng là con đường nhỏ dẫn vào các khu vườn trái cây, đồn điền và nông trại.

Năm 1903, cửa hiệu đầu tiên được mở ra phục vụ cho những người dân đang dịch chuyển về khu vực sinh sống mới, đây được xem là nền móng cho sự tiếp nối của hàng loạt các cửa hàng tiếp theo, dần tạo nên một diện mạo Orchard Road sôi động như ngày nay.

Có thể nói, sự phát triển của Orchard Road song hành với hành trình vươn mình của nền kinh tế Singapore, đặc biệt trong giai đoạn "hoàng kim" 1970 - 1980, đồng thời đáp ứng kịp với đời sống ngày càng nâng cao của người dân.

Tương tự với Orchard Road, sự xuất hiện của Đại lộ Gamuda trong thời điểm này được xem là phù hợp, trong bối cảnh khu Tây Tp.HCM đang có những bước chuyển mình vượt trội trong nhiều khía cạnh về kinh tế, xã hội,… Hơn một thập kỷ trước, nhắc đến khu Tây, nhiều người lắc đầu e ngại vì giao thông yếu kém, cơ sở hạ tầng khiêm tốn, thậm chí còn chịu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường do hoạt động xả thải bừa bãi của các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Ít ai hình dung chỉ sau vài năm đón nhận sự đầu tư của chính quyền, hàng loạt các tuyến đường mở rộng, nâng cấp kết nối thông suốt tới trung tâm, từ Tây sang Đông, Nam thành phố, liên kết đến các tỉnh thành khác.

Cụ thể như mở rộng Quốc lộ 1A, cao tốc Trung Lương - Tp.HCM, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Đại lộ Đông - Tây, Lũy Bán Bích, tuyến kênh Tân Hóa… Đặc biệt, các chuyên gia nhận định tuyến Metro số 6 (Bà Quẹo - Phú Lâm) đang được xây dựng dọc trục đường Lũy Bán Bích, Trường Chinh mở rộng nối thẳng từ trung tâm vào sân bay,… khi hoàn thiện xong sẽ mang lại những đổi thay lớn cho khu Tây, hưởng lợi nhất là quận Tân Phú, Tân Bình.

Sự thuận tiện giao thông cũng mở lối cho hàng loạt các tiện ích phục vụ đời sống của người dân phía Tây cũng như lượng cư dân tri thức, thành đạt từ các khu vực khác dịch chuyển về. Việc phát triển Đại lộ Gamuda là dấu mốc quan trọng thúc đẩy đời sống tinh thần, văn hóa, giải trí – mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện nên tổng thể phát triển của khu vực.

Thiết kế "All In One"

Điểm tương đồng thứ hai của Orchard Road và Đại lộ Gamuda là cùng áp dụng thiết kế "all in one"- vốn đang là xu hướng thịnh hành trong kiến trúc thế giới. Để hiện thực hóa ý tưởng CĐT bố trí Đại lộ Gamuda quy hoạch tại trung tâm Celadon City, kề cạnh hệ thống tiện ích như: Trung tâm thương mại AEON Mall, làng văn hóa, công viên 16,4hecta,… nhằm tạo nên sự cộng hưởng, đa dạng hóa trải nghiệm cho cư dân.

Đặc biệt, trên trục đường huyết mạch của Đại lộ Gamuda với khu Diamond Alnata Plus shophouse đặt đối xứng, tích hợp đa dạng các cửa hiệu ngành hàng trong một khuôn viên mua sắm. Ở đó, chủ đầu tư Gamuda Land tuyển chọn kỹ lưỡng các đơn vị tham gia kinh doanh là những thương hiệu đứng top đa ngành hàng, từ ẩm thực, café, thời trang, đến nội thất, làm đẹp,…mang tới trải nghiệm "one-stop-shopping" từ thưởng thức ẩm thực, mua sắm tới vui chơi, giải trí,…

Dành trọn một ngày trong Đại lộ Gamuda, du khách và cư dân sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau thông qua trải nghiệm đa dạng: từ thỏa sức mua sắm những sản phẩm cao cấp trong BST mới nhất; cùng gia đình, bạn bè thưởng thức ẩm thực ngoài trời châu Âu - Al Freshco Dining; hoặc tản bộ trên vỉa hè rộng 18m với hệ thống cây xanh và tiểu cảnh được đầu tư chăm chút…

Một sự đồng điệu khác giữa Orchard Road và Đại lộ Gamuda nằm ở tư duy thiết kế, chú trọng đan cài nét văn hóa dân tộc trong dáng hình kiến trúc hiện đại. Đó là lý do dù đi khắp Orchard Road, du khách không thể không tới "check-in" tại Tangs – cửa hàng bách hóa lâu đời nhất Singapore, vẫn gìn giữ kiến trúc truyền thống bản địa bên cạnh những công trình đang được vươn cao, xây mới mỗi ngày.

Tại Đại lộ Gamuda, nét văn hóa dân tộc là sự gắn kết tình cảm cộng đồng, giao lưu văn hóa được chủ đầu tư khéo léo lồng ghép thông qua chuỗi sự kiện cộng đồng, lễ hội văn hóa được tổ chức thường kỳ như :Lễ hội 3 miền, ngày hội bia quốc tế (Đức),Hội xuân….. Trong tương lai, Đại lộ Gamuda hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa mới của 25.000 cư dân Khu đô thị Celadon City nói riêng và toàn bộ cư dân khu Tây nói chung.

Bắt kịp nhưng xu hướng thương mại đã và đang thành công trên thế giới, Đại lộ Gamuda hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành trung tâm văn hóa - giải trí - mua sắm lớn nhất khu vực. Đặc biệt, trước định hướng của Tp.HCM trong việc phát huy vai trò cửa ngõ kết nối Tp.HCM và vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL, Đại lộ Gamuda càng được kỳ vọng về khả năng phát triển trong tương lai, song hành với sự phát triển chung của toàn khu Tây.

