Đàm phán ngày càng phức tạp, thỏa thuận Mỹ-Trung có thể phải lùi tới năm sau?

Việc hoàn tất thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc có thể bị đẩy lùi sang năm 2020, các chuyên gia thương mại và nguồn tin thân cạn với Nhà Trắng tiết lộ với hãng tin Reuters.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh nhất quyết đòi Washington dỡ thuế quan trên diện rộng, còn chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng khăng khăng với những đòi hỏi mà phía Trung Quốc không muốn đáp ứng.

Trong một cuộc họp báo ở Washington hôm 11/10, ông Trump và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói rằng có thể mất khoảng 5 tuần để Mỹ-Trung hoàn tất và ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Nhưng đã hơn 5 tuần trôi qua kể từ cuộc họp báo đó mà giữa hai bên vẫn chưa có thỏa thuận nào, thậm chí đàm phán càng trở nên phức tạp hơn.

Ngày 20/11, khi được hỏi về khả năng đạt thỏa thuận với Trung Quốc, ông Trump nói với các nhà báo khi ông đang ở Texas: "Tôi không cho là họ đang đẩy nhanh đàm phán tới mức như tôi muốn".

Giới thạo tin nói rằng ông Trump và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer nhận thấy rằng nếu Mỹ dỡ thuế để đổi lấy một thỏa thuận chưa giải quyết được các vấn đề tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ, thì đó sẽ không phải là một thỏa thuận tốt cho nước Mỹ.

Với khả năng hai bên sớm đạt thỏa thuận ngày càng giảm, các chuyên gia tin rằng ông Trump sẽ triển khai kế hoạch áp thêm thuế quan lên khoảng 160 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào ngày 15/12.

"Nếu đàm phán diễn ra tốt đẹp, việc tăng thuế đó sẽ bị hoãn hoặc hủy. Nếu không, Mỹ sẽ thực thi kế hoạch và đẩy cuộc chiến cam go này sang năm tới", chuyên gia cấp cao về thương mại Christian Whiton thuộc Center for the National Interest nhận định.

Tình hình Hồng Kông cũng có thể ảnh hưởng bất lợi đến tiến trình đàm phán Mỹ-Trung. Thượng viện Mỹ ngày 20/11 đã thông qua một dự luận ủng hộ người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông và ngay lập tức Bắc Kinh lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ.

Chưa kể, đàm phán Mỹ-Trung còn gặp trở ngại bởi bất đồng trong Nhà Trắng xung quanh việc đâu là biện pháp tốt nhất, cũng như việc ông Trump có quyền phủ quyết đối với bất kỳ thỏa thuận nào vào phút chót.

Ông Hu Xijin, Tổng biên tập tờ báo Trung Quốc Thời báo Hoàn cầu cũng tỏ ra bi quan về khả năng Mỹ-Trung sớm đạt thỏa thuận.

"Ít người ở Trung Quốc tin rằng Trung Quốc và Mỹ có thể đạt một thỏa thuận trong thời gian sớm", ông Hu viết trên mạng xã hội Twitter ngày thứ Tư. "Trung Quốc muốn có một thỏa thuận, nhưng chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất là một cuộc chiến thương mại kéo dài".