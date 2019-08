Hiện dự án này có giá bán trung bình trên dưới 25 triệu/m2 tương đương 1,3 tỷ - 2,3 tỷ cho căn hộ có diện tích từ 49 - 95m2. Mức giá này được giới đầu tư đánh giá là khá thấp đối với dự án sở hữu những lợi thế độc tôn mà khó có dự án nào tại Dĩ An có được, cũng như mức độ đầu tư của dự án như: Vincom Plaza, khách sạn 4 sao, 3 hồ bơi 2.000m2, Sky Bar, sảnh đón 5 sao trong lòng dự án… Ngoài ra, mức độ bàn giao của dự án này được đánh giá cao cấp hàng đầu Bình Dương với: tủ bếp, máy hút mùi, gói smarthome, thiết bị vệ sinh Toto, an ninh 5 lớp, trang bị thang máy Mitsubishi chất lượng cao, đảm bảo tốc độ và sự an toàn cho cư dân khi sử dụng.