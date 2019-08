Dấu ấn vì cộng đồng của Gotec Land và ghi nhận từ Vietnam Property Awards 2019

Không chỉ nhận được những giải thưởng tại Vietnam Property Awards 2019 cho dự án, chủ đầu tư Gotec Land còn được vinh danh bởi những cống hiến vì cộng đồng khi nhận được giải Special Recognition in CSR - Chứng nhận đặc biệt về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và "Special Recognition for Building Communities" - Chứng nhận đặc biệt về việc xây dựng cộng đồng.

Bằng khen và cup vàng danh giá từ giải thưởng Vietnam Property Awards cho chủ đầu tư Gotec Land.

Hành trình kiến tạo nên những giá trị sống mới

Ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản với những dự án căn hộ, chủ đầu tư Gotec Land đã khẳng định được thương hiệu của mình thông qua những sản phẩm chất lượng, xây dựng đúng tiến độ, bàn giao nhà và sổ hồng đúng cam kết.

Hai khu căn hộ được ra mắt thị trường là dự án Summer Square và Asiana Capella trong những năm vừa qua tại quận 6 đã minh chứng cho uy tín của chủ đầu tư và sự ủng hộ, quan tâm của khách hàng.

Trên hành trình gần 10 năm phát triển, kiến tạo nên những giá trị sống mới cho cộng đồng, chủ đầu tư Gotec Land đã và đang mang đến những dự án đầy tâm huyết, chỉn chu trong từng chi tiết, đem đến những sản phẩm với chất lượng vượt mong đợi của khách hàng.

Gotec Land đã và đang khẳng định uy tín, chất lượng trên thị trường bất động sản Việt Nam với ba dòng sản phẩm chủ lực: bất động sản nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản thương mại - dịch vụ.

Quỹ đất dồi dào, pháp lý rõ ràng, tiềm lực tài chính vững chắc, sự đón nhận của khách hàng và sự công nhận bởi những giải thưởng danh giá như Vietnam Property Awards 2019 sẽ giúp chủ đầu tư Gotec Land ngày càng phát triển vững chắc, cung cấp cho thị trường bất động sản nhiều sản phẩm chất lượng, đột phá song song với việc kiến tạo nên những chuẩn sống mới.

Xây dựng những giá trị luôn hướng về cộng đồng

Bên cạnh mục tiêu và sứ mệnh kiến tạo những chuẩn sống mới cho từng dự án, chủ đầu tư Gotec Land vẫn không quên trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội.

Bằng những hành động cụ thể, thương hiệu Gotec Land lan tỏa niềm tin và uy tín trong cộng đồng cư dân đã chọn mua sản phẩm bất động sản.

Đối với khách hàng sau khi nhận bàn giao căn hộ, Gotec Land phối hợp với đơn vị quản lý để có những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đảm bảo an ninh, an toàn, đảm bảo cuộc sống của cư dân trong khu căn hộ luôn luôn tiện nghi, hiện đại, giải quyết nhanh chóng các yêu cầu, thắc mắc của cư dân nhằm phục vụ tốt nhất những lợi ích của cư dân trong khu căn hộ.

Những hoạt động ý nghĩa được Gotec Land đã triển khai có thể kể đến như: tập huấn kỹ năng và diễn tập phòng cháy chữa cháy định kỳ; tổ chức chương trình vui chơi cho con em của cư dân trong khu căn hộ nhân dịp lễ tết như: Ngày quốc tế thiếu nhi 01/06, Tết trung thu; thăm hỏi cư dân trong dịp Tết Nguyên đán; tạo các hội nhóm thảo luận và lắng nghe ý kiến qua các kênh online; đảm bảo và tăng cường an ninh tại các dự án sau khi bàn giao với biện pháp an ninh thông minh nhiều lớp, giúp cư dân an tâm khi sống tại các dự án.

Xây dựng cộng đồng văn minh không chỉ mang đến môi trường sống an ninh, đảm bảo cho cư dân mà còn giúp cho chủ đầu tư Gotec Land kiến tạo nên hệ sinh thái hiện đại, thân thiện, nghĩa tình trong tất cả những dự án đã, đang và sẽ được Gotec Land phát triển.

Không quên trách nhiệm đối với xã hội, với sự đóng góp của các thành viên trong công ty, Gotec Land luôn có những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, hướng đến những đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, vất vả như: kết hợp cùng bảo hiểm xã hội thành phố khám và tặng học bổng, quà cho người dân tỉnh Quảng Ngãi; trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tỉnh Bến Tre hàng năm; tặng quà cho những hộ gia đình nghèo tại quận 6 trong dịp Tết nguyên đán; xây dựng nhiều cầu bê tông kiên cố cho đồng bào các tỉnh miền Tây,…

Ông Nguyễn Diệp Anh- Chủ tịch Công đoàn Gotec Land, cho biết: "Chính sự ủng hộ, tin tưởng của khách hàng khiến chúng tôi luôn trăn trở, làm sao có thể sáng tạo thêm nhiều sản phẩm tốt hơn cũng như góp phần chung tay xây dựng cộng đồng cư dân hiện đại, văn minh và xã hội ngày càng tốt đẹp".