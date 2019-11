Đâu là lời giải cho du lịch trải nghiệm cao cấp tại Việt Nam?

"Thành danh" ở châu Âu, ApartHotel - mô hình bất động sản du lịch chia sẻ tiện ích xuất hiện tại Việt Nam thu hút nhiều chú ý và được kỳ vọng là đáp ứng được nhu cầu trải nghiệm của dòng khách chất lượng cao.

Mô hình của những nhu cầu tiện ích và du lịch trải nghiệm

Là một hòn đảo lớn nhất của quần đảo Balearic (Tây Ban Nha), Majorca nổi tiếng với địa hình đồi núi hùng vĩ cùng những bờ biển thơ mộng và những biểu tượng kiến trúc mang trong mình bao thăng trầm lịch sử. Vẻ đẹp mỹ miều, thời tiết nắng ấm lý tưởng, không ngạc nhiên khi Majorca là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng của nhiều tỷ phú, ngôi sao thế giới.

Những du khách châu Âu, đặc biệt là du khách từ Đức, Ireland, Ba Lan, Hà Lan, các quốc gia vùng Scandinavia và Anh Quốc, dành tình yêu cuồng nhiệt cho cho Majorca. Tất nhiên, để có được trái tim của du khách khắp thế giới, những resort, khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Majorca… luôn làm khách hàng ngạc nhiên vì vẻ đẹp và những trải nghiệm đáng giá chúng mang tới.

The Protur Safari Park Aparthotel là khu nghỉ dưỡng rất được yêu thích tại Majorca. Theo mô hình ApartHotel, khu nghỉ dưỡng này cung cấp chuỗi tiện ích, dịch vụ liên hoàn đẳng cấp: 2 bể bơi ngoài trời bao quanh bởi những khu vườn xanh mướt, sân thượng để thư giãn và hưởng trọn ánh nắng mặt trời, sân quần vợt, khu vực vui chơi cho trẻ em, công viên nước…

Nếu muốn tận hưởng những tiện ích và dịch vụ trong nhà, nơi đây cũng sẵn sàng đáp ứng với trung tâm thể dục thẩm mỹ, bể bơi nước nóng với bể sục, khu spa, chuỗi nhà hàng tự chọn phục vụ ẩm thực đa dạng…

Sau những hoạt động cả ngày, The Protur Safari Park Aparthotel tiếp tục mang đến những chương trình giải trí đa dạng suốt buổi tối.

Có thể nói, khả năng cung cấp dịch vụ và tiện ích đa dạng phục vụ đã mang đến thành công cho The Protur Safari Park ApartHotel - một bất động sản du lịch mô hình ApartHotel rất điển hình tại châu Âu.

Không riêng gì The Protur Safari Park ApartHotel, châu Âu chính là "thủ phủ" của mô hình ApartHotel với những cái tên đáng chú ý như Alfagar Aparthotel, Alfagar Alto Da Colina Aparthotel, Magic Tropical Splash ApartHotel… Điểm chung của những khu nghỉ dưỡng, khách sạn này là không gian tiện ích rộng lớn, dịch vụ đa dạng, mang đến khả năng thỏa mãn nhu cầu nghỉ dưỡng – trải nghiệm cho du khách đa thế hệ.

Hiểu cách khác, ApartHotel kết hợp giữa dịch vụ, tiện ích đẳng cấp của khách sạn tiêu chuẩn quốc tế và tiện nghi của một căn hộ cao cấp. Và dưới sự phát triển như vũ bão của ngành công nghiệp không khói toàn thế giới, để đón đầu sự thay đổi trong nhu cầu du lịch, mô hình này đã được phát triển tại Việt Nam, biến giấc mơ trải nghiệm đa sắc của du khách ngay tại điểm lưu trú thành hiện thực.

ApartHotel: Lời giải cho du lịch trải nghiệm cao cấp tại Việt Nam

Tại Việt Nam, ApartHotel có mặt trên thị trường từ đầu năm 2019, với hai dự án tiên phong tại Ninh Thuận.

Theo các chuyên gia, sự xuất hiện của ApartHotel trên thị trường bất động sản du lịch Việt Nam gắn liền xu hướng các doanh nghiệp tập trung phát triển các dự án theo mô hình phức hợp, gắn đầy đủ các dịch vụ nghỉ dưỡng, lưu trú, mua sắm, thể thao, giải trí, trải nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu một điểm đến cho tất cả (All - in - one) của du khách. Đây cũng là đáp án cho bài toán khai thác du lịch bền vững, đáp ứng nhu cầu của dòng khách cao cấp, hạn chế dần khách thấp cấp, tour 0 đồng…vốn đang đặt ra nhiều thách thức tại Việt Nam.

"Các dự án bất động sản du lịch tích hợp "tất cả trong một" theo mô hình đầu tư ApartHotel tạo ra những điểm đến mới hấp dẫn du khách. ApartHotel kết hợp giữa dịch vụ, tiện ích của khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 5 sao và tiện nghi của một căn hộ cao cấp. Với mô hình này, du khách không chỉ tới các điểm đến để ăn, ngủ, ngắm cảnh mà còn được trải nghiệm những hoạt động giải trí, thể thao mới lạ…", ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định.

Xu hướng All - in - one với những mô hình mới như ApartHotel đồng thời được nhận định là sự chuyển dịch tất yếu trong bối cảnh Tổ chức Du lịch thế giới dự báo: nhu cầu du lịch tăng 4% hằng năm, có tới 54% du khách có nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm trong giai đoạn 2018 - 2028. Riêng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, năm 2030 sẽ tăng 535 triệu khách quốc tế.

Để bắt kịp dòng khách ấn tượng trên, các chuyên gia khẳng định việc cần thiết chuyển hướng sang loại hình du lịch trải nghiệm để đáp ứng nhu cầu du khách quốc tế. Điều này thúc đẩy các nhà phát triển du lịch phải thiết kế sản phẩm phù hợp với du khách, mà tổ hợp du lịch quy mô lớn như ApartHotel là ví dụ điển hình.

Nhìn ra thế giới, nhiều mô hình tổ hợp quy mô lớn đã được phát triển để đáp ứng nhu cầu này và thành công rực rỡ, trở thành điểm đến của du khách toàn thế giới. Hồng Kông có Walt Disney thu hút 6,7 triệu lượt khách; riêng trong năm 2018, Genting (Malaysia) thu hút 38,5 triệu lượt khách; Pattaya (Thái Lan) thu hút 15 triệu lượt khách; Dubai (UAE) thu hút 16 triệu lượt khách; Las Vegas (Mỹ) thu hút 42 triệu lượt khách…

Về dư địa phát triển của những mô hình All - in - one, ông Nguyễn Trần Nam, chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đánh giá: "Nguồn cung bất động sản du lịch của Việt Nam hiện mới chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu căn hộ lưu trú cho khách du lịch quốc tế. Do đó, bất động sản du lịch còn nhiều dư địa phát triển. Điều này cũng phù hợp với xu hướng đầu tư vào bất động sản du lịch nhằm vào tầng lớp trung lưu đang ngày càng đông. Du lịch Việt Nam cần thêm nhiều hơn nữa các dự án đầu tư theo dạng hệ sinh thái, quần thể, tích hợp cả du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng, mua sắm".