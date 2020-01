Đầu năm 2020, ba nhà đầu tư cá nhân bị phạt tiền

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vũ Thanh Tùng, người có liên quan đến bà Cao Hà Linh, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (mã C69); bà Nguyễn Thị Thu Hương, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải (mã HHR) và ông Lê Đức Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn (mã TSG) do không báo cáo giao dịch.

Theo đó, ông Vũ Thanh Tùng bị phạt 45 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ngày 08/07/2019, ông Vũ Thanh Tùng- người có liên quan đến bà Cao Hà Linh, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (mã C69-HNX) đã thực hiện giao dịch bán 160.700 cổ phiếu C69 nhưng không báo cáo SSC và HNX về việc dự kiến giao dịch.

Còn bà Nguyễn Thị Thu Hương bị phạt 12,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể: ngày 08/10/2018, bà Nguyễn Thị Thu Hương, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải (mã HHR-UpCoM) đã mua 25.000 cổ phiếu HHR, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) cổ phiếu sở hữu tăng từ 77.125 cổ phiếu HHR (5,58%) lên 102.125 cổ phiếu HHR (7,39%). Đến ngày 29/10/2018, HNX nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Nguyễn Thị Thu Hương.

Cuối cùng, ông Lê Đức Dũng bị phạt 12,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch. Cụ thể: ông Lê Đức Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn (mã TSG-UpCoM) đã đăng ký giao dịch mua 40.000 cổ phiếu TSG từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/7/2019 (khớp lệnh 0 cổ phiếu), tuy nhiên, đến ngày 06/8/2019, HNX mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch của ông Dũng.