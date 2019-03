Đầu tư bất động sản nào với hơn 2 tỷ?

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động như hiện nay, khi các kênh đầu tư truyền thống đang mất dần vị thế thì bất động sản là kênh đầu tư hợp lý nhất với số tiền nhàn rỗi hơn 2 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, kênh đầu tư bất động sản vẫn được đánh giá là một trong những kênh hấp dẫn với nhiều tín hiệu khá tốt. Có nhiều hình thức để đầu tư vào bất động sản vừa ổn định vừa sinh lời như bất động sản cho thuê, mua nhà cũ và tân trang lại để bán, đất nền…

Tuy nhiên, không phải phân khúc nào cũng mang lại biên lợi nhuận tốt đồng đều và điểm chung là vị trí đang dịch chuyển ra vùng ven, xa trung tâm đô thị Tp.HCM.

Ở thời điểm hiện tại, trong khi quỹ đất ngày càng khan hiếm, thủ tục cho dự án ngày càng bị siết chặt khiến thị trường bất động sản Tp.HCM rơi vào tình trạng cung giảm, cầu lớn và giá tăng, thì phân khúc đất nền được xem là "điểm sáng" trong các kênh đầu tư và được ưu tiên săn đón do tỷ suất sinh lời cao và tâm lý mua đất "làm của để dành".

Đất nền dự án được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư bất động sản bởi tiềm năng sinh lời cao trong ngắn hạn, tính thanh khoản, tăng giá mạnh nhờ các dự án hạ tầng lân cận…

Riêng các nhà đầu tư địa ốc có kinh nghiệm, mua đất nền dự án thường an toàn và lợi nhuận cao hơn đất nền riêng lẻ. Vì đất nền dự án toạ lạc tại các vị trí đắc địa, gần đường lớn, được ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối các khu vực lân cận và có đầy đủ các tiện ích nội - ngoại khu giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cư dân. Tính an toàn của đất nền dự án thể hiện qua tên tuổi chủ đầu tư, hồ sơ pháp lý dự án, thông tin từ ngân hàng, sở tài nguyên - môi trường… do đó có nhiều kênh để xác tín hơn đất nền hộ gia đình bán lại.

Với khoản tiền từ hơn 2 tỷ, nhà đầu tư có thể mua được đất nền dự án tại các vùng vệ tinh thành phố như Bình Dương (Dĩ An, Thuận An), Đồng Nai... Trong đó hiện nay, Bình Dương đã trở thành một điểm đầu tư hấp dẫn đối với không ít nhà đầu tư, không chỉ vì có vị trí thuận tiện cạnh Tp.HCM mà còn vì những lợi thế mà không phải khu vực nào cũng có được.

Điển hình tại Bình Dương một dự án đất nền sổ đỏ trung tâm thị xã Thuận An, cạnh ngay khu công nghiệp VSIP là Lộc Phát Residence đang thu hút nhiều người mua. Đại diện đơn vị phát triển dự án - Đất Xanh Miền Nam cho biết dù dự án mới ra mắt nhưng đã nhận được sự quan tâm lớn, nhất từ các nhà đầu tư Tp.HCM.

Theo đánh giá, dự án hút khách và có tiềm năng đầu tư sinh lời cao khi sở hữu những lợi điểm sau: trước hết là yếu tố pháp lý minh bạch, rõ ràng; vị trí kết nối tốt và hứa hẹn mang lại lợi suất cao; quy hoạch hoàn chỉnh; tiện ích đa dạng, thiết kế khu đô thị phong cách châu Âu...

Hiện tâm lý nhiều nhà đầu tư thận trọng hơn khi lựa chọn dự án đất nền vùng ven, sản phẩm được ưa chuộng thường phải có yếu tố pháp lý vững chắc. Những dự án có pháp lý đầy đủ, thông tin rõ ràng minh bạch và đáp ứng 3 nguyên tắc đầu tư: một là mức độ an toàn, hai là khả năng sinh lời, ba là khả năng thanh khoản sẽ có lợi thế cạnh tranh cao trên thị trường.

* Thông tin chi tiết:

Hotline dự án: 1900 23 24 27

Website: https://datxanhmiennam.com.vn/du-an/dat-nen/loc-phat-residence