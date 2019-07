Đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng Sapa: Cơ hội cho những nhà đầu tư đi trước

Thời gian gần đây, bất động sản nghỉ dưỡng hướng núi đặc biệt là tại Sapa đang được xem là tâm điểm mới của giới đầu tư Việt Nam. Theo đánh giá của các chuyên gia, sự chuyển dịch nguồn tiền đầu tư từ "biển" lên "núi" là một bước đi khôn ngoan trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng biển đã bước đến giai đoạn lợi nhuận thấp.

Khan hiếm bất động sản nghỉ dưỡng núi

Quan sát thực tế cho thấy hiện nay nhiều quốc gia đang đầu tư rất mạnh cho mô hình nghỉ dưỡng núi. Hàng năm, Mỹ, Pháp và các nước châu Âu khác đầu tư hàng tỉ USD vào phát triển loại hình bất động sản này và thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Cụ thể, theo trang dịch vụ cung cấp thông tin bất động sản trực tuyến Truly.com, chỉ số tăng trưởng của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ven biển tại Hoa Kỳ chỉ đạt 1,8%, trong khi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng núi lại đạt mức tăng trưởng đáng kinh ngạc 19%.

Tại Việt Nam, bản đồ du lịch nghỉ dưỡng sau một thời gian dài lan dọc theo dải bờ biển với hàng nghìn dự án lớn nhỏ thì hiện nay có xu hướng di chuyển lên khu vực miền núi đặc biệt là Sapa.

Tuy nhiên, do là thị trường mới nên hiện nay số lượng dự án bất động sản nghỉ dưỡng núi vẫn ở mức vô cùng khiêm tốn. Cụ thể, nếu như ở Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc trung bình cứ 160.000 khách du lịch sẽ có một cơ sở lưu trú đạt 4-5 sao nhưng tại Sapa con số này cao gấp nhiều lần lên tới hơn 600.000 khách du lịch mới có 1 cơ sở đạt chuẩn 4-5 sao.

Hàng năm Sa Pa thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài nước, dự kiến lượng du khách sẽ đạt được 6 triệu người vào năm 2020 và 16 triệu người vào năm 2030. Với mức tăng trưởng khách du lịch ấn tượng này thì Sapa sẽ tiếp tục rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung cung bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp nghiêm trọng.

Xuất hiện tâm điểm hút nguồn tiền đầu tư

Tiềm năng bất động sản nghỉ dưỡng lớn tại Sa Pa đã trở thành "thỏi nam châm" thu hút hàng loạt chủ đầu tư bất động sản tên tuổi nhập cuộc. Một trong những dự án nghỉ dưỡng tiên phong tại đây là Sapa Jade Hill của Trường Giang Sapa Group. Ra hàng liên tục trong thời gian gần đây, Sapa Jade Hill là dự án bất động sản nghỉ dưỡng núi cao cấp đầu tiên tại Việt Nam được mở bán vào đúng "điểm rơi" của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng núi đang cháy khát nguồn cung mới.

Được biết, Sapa Jade Hill là dự án bất động sản nghỉ dưỡng núi hiếm hoi tại Sapa khi tích hợp đồng thời nhiều yếu tố đắt giá. Cách trung tâm Sapa 1,8km, cách phố Cầu Mây 800m và tọa lạc trên độ cao 1.600m với thế tựa lưng vào núi Hàm Rồng, mặt hướng ra thung lũng Mường Hoa - di sản quốc gia, Top 10 Ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới (do tạp chí Mother Nature bình chọn). Sapa Jade Hill sở hữu địa thế độc nhất vô nhị tại "kinh đô nghỉ dưỡng" Sapa.

Toàn bộ dự án được phát triển theo hướng tôn trọng thiên nhiên và bảo tồn văn hóa đậm đà bản sắc miền sơn cước, không chỉ thể hiện qua kiến trúc, dịch vụ ẩm thực, các tour trải nghiệm văn hóa mà còn thông qua các hoạt động được tổ chức định kỳ như chợ tình, lễ cưới hỏi...

Với phương châm đóng góp cho sự phát triển của phối núi, Sapa Jade Hill còn là khu nghỉ dưỡng duy nhất hiện nay có khu vực riêng để đồng bào miền núi giao thương thổ vật địa phương. Đây là tâm huyết của chủ đầu tư, vừa là chiến lược phát triển nắm bắt xu hướng nghỉ dưỡng của thế giới.

Trên tổng diện tích 46,99ha, Sapa Jade Hill bao gồm 6 phân khu chính: The Valley, The Central, The Mountainside, The Kingdom, The Samu và The Rosa. Tiếp nối sự thành công khi đưa vào vận hành 19 biệt thự và 58 bungalow thuộc phân khu The Valley trong hơn 2 năm vừa qua, chủ đầu tư Sapa Jade Hill chính thức ra mắt tiểu khu The Samu Premium thuộc phân khu The Samu với hai dòng biệt thự mang đến đẳng cấp cho chủ sở hữu.

Tiểu khu The Samu Premium ra mắt với số lượng hạn chế chỉ 18 căn tầm nhìn trọn thung lũng Mường Hoa. Tận dụng sáng tạo địa hình đồi núi, 8 biệt thự Rooftop Villa có thiết kế Rooftop Entrance lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Thêm một lối vào từ gác mái, tạo ra mặt tiền thư hai mang đến sự may mắn và tài vận cho gia chủ.

Với Hilltop Villa, 10 biệt thự tọa lạc tại những vị trí cao nhất phân khu The Samu sở hữu tầm nhìn đẹp, hùng vĩ giữa biển mây và bầu trời.

Đặc biệt, 100% các căn biệt thự tại The Samu Premium đều có sổ đỏ vĩnh viễn, đây là điểm khác biệt và hiếm hoi mà hiếm có dự án nào sánh kịp. Hơn thế, Sapa Jade Hill còn mang đến cho các nhà đầu tư một giải pháp "2 in 1" - Hai dòng lợi nhuân trên một sản phẩm đầu tư.

Sở hữu mỗi sản phẩm tại The Samu Premium, nhà đầu tư không chỉ được nhận cam kết lợi nhuận 9% trong vòng 3 năm, chia sẻ lợi nhuận 70-30% trong các năm tiếp theo, mà đặc biệt hơn chính là giá trị tăng giá của bất động sản đầu tư tại Sapa. Sự khan hiếm của bất động sản nghỉ dưỡng núi, cùng với tiềm năng tăng giá tại Sapa, đây chính là cơ hội cho những nhà đầu tư thông minh, "đi trước đón đầu".

Theo tiềm năng thu hút du lịch mạnh mẽ của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng núi còn rất mới mẻ kể cả trên thế giới và tại Việt Nam, cùng với chiến lược phát triển bền vững của chủ đầu tư, Sapa Jade Hill đang nổi lên như một trong những dự án đắt giá nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư chiến lược, luôn nhanh nhạy đón đầu xu hướng mới giàu tiềm năng.