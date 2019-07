Đầu tư căn hộ cho thuê thời 4.0: Tối ưu lợi nhuận trên nền tảng số

Các ứng dụng công nghệ Airbnb, Luxstay,… mở thêm cơ hội gia tăng tối đa lợi nhuận cho chủ nhân và nhà đầu tư phân khúc căn hộ.



Hàng loạt ứng dụng công nghệ (app) cho thuê nhà ra đời giúp cho các chủ sở hữu căn hộ kết nối rộng rãi hơn với những khách hàng đầy tiềm năng trên internet. Đối với giới đầu tư, đây còn là giải pháp cực kỳ hữu hiệu trong việc tối ưu hóa nguồn lợi nhuận từ việc cho thuê song song với tỷ suất gia tăng giá trị bất động sản.

Thị phần mới đáng gờm

Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Tp.HCM quý 3/2018 của CBRE Việt Nam cho biết, app lưu trú Airbnb đang trở thành đối thủ đáng gờm của loại hình căn hộ dịch vụ vì thời gian cho thuê và giá thuê cực kỳ linh hoạt. Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam, bà Dương Thùy Dung cho biết: "Việt Nam hiện được Airbnb xếp vào hàng ngũ các quốc gia có lượng người ứng dụng mô hình này để kinh doanh chuyên nghiệp thuộc hàng cao trên thế giới".

Theo đó, trong giai đoạn 2016 - 2018, có tổng cộng gần 100.000 căn hộ được bàn giao đưa vào sử dụng tại Sài Gòn. Một tỷ trọng rất lớn chung cư này được giới đầu tư khai thác kinh doanh dịch vụ ở ké Airbnb, đánh chiếm thị phần của căn hộ cho thuê truyền thống. Là ứng dụng du nhập vào Việt Nam từ rất sớm, Airbnb xuất hiện ở Việt Nam từ năm 2015 với vài nghìn phòng cho thuê. Đến nay, ứng dụng này đã có hơn 16.000 phòng cho thuê tại Hà Nội và Tp.HCM.

Cũng nhanh chân nắm bắt xu hướng, Luxstay - một ứng dụng đặt phòng của Việt Nam nhắm vào phân khúc trung và cao cấp. Chỉ tính đến giữa năm 2018, Luxstay có hơn 3.000 chỗ ở cao cấp trải dài trên nhiều thành phố tại Việt Nam, phục vụ trên 10.000 yêu cầu đặt phòng mỗi tháng. Ngoài ra, Uhome App một ứng dụng dù chưa ra mắt chính thức những đã len lỏi vào từng ngõ ngách của những chủ nhà cho thuê Việt Nam.

Nhận định về thị phần cho thuê căn hộ, một chuyên gia bất động sản cho biết, có rất nhiều nhà đầu tư trước đây mua căn hộ, trong lúc chờ bán chốt lời, họ cho khách thuê theo hợp đồng dài hạn một năm để có nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, trong khoảng 12 - 18 tháng qua, thị trường đầu tư này ghi nhận đang thay đổi đáng kể. Nhà đầu tư căn hộ bắt đầu chuyển sang cho thuê qua các app Airbnb, Luxstay... Nguyên nhân của sự dịch chuyển này là cho thuê ngắn ngày doanh thu cao hơn 15 - 20% so với cho thuê dài hạn.

Mặt khác, chính những người mua căn hộ để đầu tư cũng ưa chuộng hình thức cho thuê dịch vụ ở ké ngắn ngày hoặc đăng ký hợp tác với Airbnb, Luxstay trong thời điểm tìm kiếm khách mua. Bởi lẽ khi cần bán căn hộ, họ không vướng vào điều khoản phá vỡ hợp đồng cho thuê và không phải bồi thường tiền cho khách thuê. Các thỏa thuận thường thấy trong những giao dịch cho thuê mô hình trực tuyến này là chủ nhà nhận 80 - 85% lợi tức, bên cung ứng dịch vụ nhận 15 - 20%, dao động tùy đặc tính từng sản phẩm.

Căn hộ cao cấp chiếm ưu thế

Đón đầu làn sóng cho thuê căn hộ dựa trên các app, các nhà đầu tư sau một thời gian thăm dò thị trường và các đối tượng khách hàng đã bắt đầu chuyển hướng mạnh mẽ sang loại hình dịch vụ này. Các khách hàng ưa chuộng thuê căn hộ qua app đa phần là người nước ngoài, các chuyên gia cấp cao trong và ngoài nước, thế hệ trẻ (millennials)…

Điểm chung của nhóm khách này là thông thạo công nghệ và có yêu cầu cao trong chất lượng cuộc sống. Một căn hộ thuận tiện đáp ứng nhu cầu sống và làm việc cần phải đầy đủ tiện nghi và tọa lạc ở các khu vực phát triển sầm uất, tiện ích sống hoàn hảo. Điều đó đồng nghĩa, thị trường căn hộ cao cấp và hạng sang đang là phân khúc được hưởng lợi nhiều nhất từ các ứng dụng kể trên.

Ngoài ra, yếu tố kiến trúc thẩm mỹ cũng là một lưu ý quan trọng. Khảo sát nhu cầu lưu trú ngắn hạn của các chuyên gia ngoại, gần 100% chọn khách sạn cao cấp, trong đó có đến 60% chọn khách sạn có phong cách kiến trúc đặc sắc. Điển hình như khách sạn Majestic, Continental, Grand Saigon với kiến trúc Châu Âu cổ điển đều là điểm dừng chân yêu thích của nhóm khách ngoại.

Do đó, các dự án có kiến trúc độc đáo và những ưu thế riêng biệt đang là đích ngắm của nhiều nhà đầu tư, đơn cử như "thành Rome Sài Gòn" Rome by Diamond Lotus tại Thủ Thiêm (Quận 2) do Phuc Khang Corporation đầu tư, phát triển dự án; DKRA Vietnam tư vấn tiếp thị và phân phối.

Tại Rome by Diamond Lotus, từng đường nét, khối cột, hoa văn đều được chắt lọc từ kiến trúc La Mã kinh điển để tạo nên công trình bề thế ngự trị ngay cửa góc mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ - cửa ngõ khu Đông.

Đây cũng là dự án nhà ở đầu tiên và duy nhất tại Tp.HCM đến thời điểm hiện tại định vị trở thành "di sản kiến trúc" mới giữa lòng Sài Thành. Do đó, dự án này được kỳ vọng không đơn thuần là một nơi ở mà còn là niềm tự hào của mỗi chủ nhân khi lưu trú tại đây. Ngoài ra, những tiện ích cao cấp như hồ bơi khoáng mặn vô cực tràn bờ 1,100m2 và vườn La Mã 3,000m2 lần đầu tiên xuất hiện tại Thủ Thiêm cũng là điểm nhấn đặc biệt của Rome by Diamond Lotus thu hút các khách hàng cao cấp.

Ông Trần Hiếu - Phó tổng giám đốc DKRA Vietnam, đơn vị tư vấn tiếp thị và phân phối Rome by Diamond Lotus cho biết: "Dự kiến khi đi vào vận hành, Rome by Diamond Lotus sẽ có mức giá thuê dài hạn không dưới 2.500 USD/tháng cho căn hộ 1 phòng ngủ và khoảng 4.000 USD/tháng nếu cho thuê ngắn hạn qua các app công nghệ mới,… tức chủ nhân sẽ thu lợi ổn định từ 8 - 12% mỗi năm. Đồng thời, với dư địa tăng trưởng ấn tượng của phân khúc căn hộ cao cấp tại khu Đông nói chung và Thủ Thiêm nói riêng, Rome by Diamond Lotus có biên độ tăng giá ổn định ít nhất 15% mỗi năm, mang lại lợi thế sinh lời kép cho chủ nhân".