Đầu tư nhà ở nhìn về cơ hội đường dài

Đầu tư nhà ở nên là một bài toán lâu dài, hướng tới các giá trị cốt lõi, bền vững và tăng trưởng theo thời gian.

Thời gian là lợi nhuận

Đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Daewoo ngỏ ý muốn xây dựng khách sạn tại Việt Nam. Tập đoàn này được giới thiệu một… ao rau muống ở phía Tây quận Ba Đình để triển khai dự án. Ao rau muống đó bây giờ là khách sạn Daewoo.

Hơn 20 năm qua, giá đất ở quận Ba Đình đã tăng trưởng tính bằng lần. Khách sạn Daewoo tăng giá trị gấp nhiều lần so với thời điểm đi vào vận hành.

Hà Nội vẫn đang liên tục tiến về phía Tây, sau Ba Đình là Cầu Giấy, Từ Liêm, Hoài Đức… Và cứ sau mỗi 15 năm, những nơi từng là đồng ruộng đều trở thành khu đô thị sầm uất. Những nơi vốn là phố thị sầm uất lại càng trở nên sầm uất hơn. Quỹ đất khan hiếm thúc đẩy giá đất leo thang, liên tiếp phá những kỷ lục. Những người xuống tiền từ 15 năm trước, bây giờ có thể hái quả ngọt.

Không ai phủ nhận sức hấp dẫn của hình thức lướt sóng, nhưng với địa ốc, việc đầu tư nên là một chặng đường dài, bởi thời gian chính là lợi nhuận của ngành địa ốc mà sự vận động của thị trường Hà Nội trong mấy chục năm qua đã chứng minh cho điều đó.

Theo báo cáo của Vietnam Report, ngành xây dựng - bất động sản đang nổi lên 2 xu hướng chính. Một là cơ sở hạ tầng giao thông sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh hơn. Hai là các dự án nhà ở sẽ ngày càng cạnh tranh gay gắt hơn khi quỹ đất nội đô ngày càng thu hẹp.

Hai xu hướng này đặc biệt đúng cho khu vực Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, nơi đang dần trở thành một trung tâm hành chính mới của Thủ đô trong 5 - 10 năm tới. Với sự hoàn thiện về hạ tầng giao thông và sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng của các dự án bất động sản, không lâu nữa Mỹ Đình sẽ không còn quỹ đất dành cho các dự án có vị trí đắc địa.

Do vậy, Mỹ Đình hiện đang trở thành đích ngắm cho những người muốn đầu tư lâu dài, hướng tới việc tạo lập một sản phẩm bất động sản để lại cho thế hệ kế tiếp. 10 - 15 năm nữa, vị trí của Mỹ Đình sẽ như khách sạn Daewoo bây giờ, giá trị bất động sản sẽ tăng vọt theo cấp số nhân.

Đầu tư vào nơi đại diện cho tương lai

Theo ghi nhận từ giới đầu tư, danh mục dự án tại Mỹ Đình hiện không có nhiều, bởi sự khan hiếm của các vị trí đắc địa. Bên cạnh đó, lý thuyết đầu tư chỉ ra rằng để đạt được hiệu quả, dòng tiền đầu tư phải hướng vào dự án đại diện cho xu hướng của tương lai. The Zei của HD Mon Holdings được xem là một dự án đặc biệt tiêu biểu như vậy.

Nằm tại giao lộ Nguyễn Cơ Thạch - Hàm Nghi - Lê Đức Thọ, The Zei là dự án có vị trí đắc địa bậc nhất khu vực Mỹ Đình nhờ vị trí tiếp giáp các tuyến đường huyết mạch khu Tây Hà Nội, kết nối đồng bộ và di chuyển dễ dàng tới các trung tâm phát triển của Thủ đô.

Bên cạnh đó, với lợi thế nằm sát công viên hồ điều hòa Mai Dịch, dự án sở hữu tầm nhìn khoáng đạt và vượt trội, mang lại không gian sống trong lành và gần gũi với thiên nhiên. Đây là những điểm cộng rất lớn trong bối cảnh Hà Nội đang phát triển theo mô hình đô thị nén với mật độ tập trung ngày càng dày đặc.

Khai thác tối đa không gian rộng lớn của công viên hồ điều hòa Mai Dịch, 891 căn hộ được chủ đầu tư dụng tâm thiết kế gồm 2-3 mặt thoáng với ban công, cửa sổ lớn đón gió trời và ánh nắng tự nhiên. Phong cách thiết kế hiện đại, tối ưu hóa công năng sử dụng và đa dạng về diện tích giúp The Zei trở thành dự án có nhiều loại hình căn hộ nhất thị trường bất động sản Hà Nội.

Hướng tới phong cách sống mới của cư dân đô thị trong kỷ nguyên công nghệ số, dự án đã áp dụng mô hình "all in one" (tất cả trong một) hay "one stop" (một điểm đến) trong lĩnh vực bán lẻ để tạo nên một "shoplight" (shopping - spotlight - tâm điểm mua sắm) nổi bật của khu Tây Hà Nội.

Tại dự án, chủ đầu tư đã dành tới 4 tầng khối đế để tạo lập các tiện ích - dịch vụ như: rạp chiếu phim, gym - spa, bể bơi bốn mùa, khu vực làm việc chung (co-working space)… nhằm phục vụ tối đa nhu cầu sinh hoạt, mua sắm, vui chơi giải trí, tập luyện sức khỏe của cư dân.

"Quỹ căn hộ dành cho người nước ngoài đã bán hết, tạo nên cộng đồng quốc tế văn minh, đẳng cấp tại The Zei. Chúng tôi kỳ vọng có thể tạo điều kiện môi trường lý tưởng để cư dân kết giao, mở rộng mối quan hệ, đồng thời là môi trường nuôi dưỡng tương lai của những cư dân nhí", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Với các lợi thế và giá trị trên, không ngạc nhiên khi The Zei được xem là tâm điểm của thị trường bất động sản Hà Nội. Theo nhận định của giới đầu tư, việc hoàn thiện dự án đường sắt đô thị qua vùng dự án và sự kiện đăng cai tổ chức giải đua Công thức 1 tại Mỹ Đình sẽ là những cú hích mạnh mẽ thúc đẩy dự án gia tăng giá trị một cách đáng kể và bền vững theo thời gian. Ngay cả trong ngắn hạn, The Zei cũng được xem là một sản phẩm xếp hàng đầu trong danh mục đầu tư.