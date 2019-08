Đầu tư tháng ngâu - chọn dự án “chắc thắng”

Xu hướng nghỉ dưỡng ven đô cuối tuần của khách du lịch thành thị là lợi thế thúc đẩy giá trị biệt thự Flamingo Đại Lải, đặc biệt với dự án cuối cùng The Legend Villas.

Điểm sáng về đầu tư tại thị trường phía Bắc

Với các lợi thế của mình, du lịch ven đô đang chứng minh sức hấp dẫn không thua kém các hình thức nghỉ dưỡng biển đảo. Đó cũng là lý do mà giá trị của các bất động sản ven đô đang có xu hướng gia tăng cao theo thời gian.

Thay vì phải mất chi phí nhiều vào tiền vé máy bay, việc di chuyển ra ngoại thành với điều kiện hạ tầng giao thông ngày càng thuận lợi, khiến du lịch nghỉ dưỡng ven đô đang trở thành lựa chọn phổ biến cho các kỳ nghỉ cuối tuần ngắn ngày.

Trong số các dự án nghỉ dưỡng ven đô, Flamingo Đại Lải đã trở thành cái tên mang tính biểu tượng với liên tục được kiến tạo tại quần thể nghỉ dưỡng cao cấp này. Mới đây nhất, The Legend Villas, dự án biệt thự cao cấp được coi là mảnh ghép cuối cùng cho bộ sưu tập các khu nghỉ dưỡng tại Flamingo, ngay khi vừa được giới thiệu đã tạo ra sức hút trên thị trường bất động sản, đặc biệt với nhóm khách hàng đang tìm các cơ hội đầu tư sinh lời bền vững.

Với vị trí đắc địa "tựa sơn hướng thủy" hiếm có, với một bên là mặt hồ Đại Lải yên bình và một bên là rừng thông bao quanh, The Legend Villas bao gồm hai loại hình Luxury Legend Villas (căn đơn lập) và Legend Garden Villas (căn song lập) là sản phẩm trọng điểm của Tập đoàn Flamingo nói chung và Flamingo Đại Lải Resort nói riêng nửa cuối năm 2019.

Đúng như tên gọi, The Legend Villas được kiến tạo chuẩn chất sống mà giới thượng lưu hằng mong muốn. Tại những căn biệt thự sang trọng này, dù tách biệt với những ồn ào thường nhật để hưởng trọn không gian sống sinh thái an lành, nhưng các gia chủ, ngay khi có nhu cầu, có thể chạm tay vào hệ thống tiện ích giải trí được xây dựng chỉn chu ngay trong nội khu.

Được đánh giá thuộc nhóm hàng hiếm với số lượng giới hạn, kiến trúc sang trọng, dịch vụ thượng lưu, khả năng cho thuê tốt và cơ hội tăng giá trong dài hạ, The Legend Villas bất chấp "tháng ngâu" đang trở thành điểm sáng về đầu tư tại thị trường phía Bắc.

Chủ đầu tư "tiếp sức" bằng các chính sách với loạt ưu đãi

Vượt qua những ngày tháng ngâu ảm đạm thường niên, The Legend Villas hội tụ đủ mọi yếu tố để giới đầu tư xuống tiền khi đây là một dự án hiếm hoi nhận được điểm đánh giá về mức độ rủi ro thấp.

Không những được bảo chứng bởi chủ đầu tư Flamingo group với tiềm lực tài chính mạnh, kinh nghiệm 20 năm và uy tín trên thị trường bất động sản Việt Nam, The Legend Villas còn nằm ở vị trí trái tim của quần thể Flamingo Đại Lải vốn là một biểu tượng về du lịch nghỉ dưỡng 5 sao tại khu vực phía Bắc trong vòng 10 năm gần đây.

Thêm vào đó, do dự án nằm trong khu đất của Flamingo Group, khách hàng yên tâm vào tính pháp lý khi sản phẩm được cấp sổ đỏ vĩnh viễn và được thụ hưởng hệ thống hạ tầng nội khu rõ ràng.

Đặc biệt, hấp lực từ The Legend Villas còn đến từ cam kết sinh lời bền vững và hiệu quả cao từ việc đầu tư cho thuê lại. Khi ủy thác cho chủ đầu tư khai thác kinh doanh, khách hàng sẽ được chia sẻ lợi nhuận với tỷ lệ cao lên đến 80%, trong khi có thể yên tâm về tài sản luôn như mới bởi sự chăm sóc và vận hành chuyên nghiệp của tập đoàn. Đồng thời, trong quá trình ủy thác này, khách hàng sẽ được hưởng dụng 30 đêm nghỉ/năm không phải trả phí.

Khách hàng cũng không thể bỏ qua lợi ích kép khi đầu tư vào The Legend Villas. Đó là chính sách bán hàng ưu đãi nhất thị trường với cam kết hỗ trợ lãi suất 0% và lên tới 60% giá trị hợp đồng cũng như ân hạn nợ gốc trong thời gian 18 tháng.

Cùng với đó là đặc quyền Chủ biệt thự và hộ chiếu All in Passport. Cụ thể, khách hàng sẽ được tặng 4 thẻ All in Passport Diamond với đặc quyền tận hưởng không giới hạn, miễn phí và ưu đãi hàng trăm dịch vụ trên toàn hệ thống Flamingo

Với tổng diện tích 1,3ha nằm tại khu bán đảo Nam thuộc quần thể Flamingo Đại Lải, The Legend Villas bao gồm hai loại hình Luxury Legend Villas (căn đơn lập) và Legend Garden Villas (căn song lập). Trong đó, Luxury Legend Villas gồm 38 căn có diện tích 300m2 với vị trị đắc địa khi 100% sản phẩm hướng mặt hồ Đại Lải còn Legend Garden Villas gồm 28 căn có diện tích 150m2 với 100% sản phẩm hướng đồi cảnh quan Art in the Forest nổi tiếng của Flamingo Đại Lải Resort.