Đề nghị New Zealand giúp Việt Nam xây dựng chuỗi giá trị quả thanh long.

Tại buổi làm việc với ông Damien O'Connor - Bộ trưởng Nông nghiệp, An ninh sinh học, An toàn thực phẩm và các vấn đề nông thôn New Zealand, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, Việt Nam rất coi trọng sự hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp với New Zealand.

New Zealand với dân số không nhiều, 4,5 triệu người nhưng đã áp dụng thành công các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.

Đánh giá New Zealand có chuỗi giá trị sản xuất quả kiwi rất nổi tiếng và thành công, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị New Zealand hỗ trợ Việt Nam tổ chức sản xuất và tạo chuỗi giá trị cho quả thanh long của Việt Nam thành công để đẩy mạnh xuất khẩu ra thế giới.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đồng thời đề nghị phía New Zealand tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các mặt hàng nông sản và thủy sản Việt Nam vào thị trường New Zealand bằng cách đẩy nhanh các thủ tục liên quan tới quy trình phân tích rủi ro nhập khẩu.

Về phía New Zealand, ông Damien O'Connor bày tỏ rất sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng chuỗi giá trị cho quả thanh long. New Zealand cũng sẽ hợp tác với Việt Nam trong quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và nhiều lĩnh vực khác.

Bộ trưởng Damien O'Connor khẳng định New Zealand sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ, giúp Việt Nam phát triển tiềm năng sẵn có trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. Để tiếp tục thúc đẩy thương mại song phương, New Zealand hướng đến việc đảm bảo các quy trình thương mại hoạt động hiệu quả để hàng hóa lưu thông thuận lợi hết sức có thể.

Về đề nghị mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản Việt Nam, Bộ trưởng New Zealand Damien O'Connor cam kết sẽ thúc đẩy nhanh việc xem xét tiếp tục mở cửa cho các mặt hàng nông sản Việt Nam trong tương lai.

Theo thống kê, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và New Zealand tăng đều qua các năm, từ 300 triệu USD năm 2009 lên 750 triệu USD năm 2013 (tốc độ tăng bình quân khoảng 20%/năm).

Năm 2014 đạt hơn 800 triệu USD, 2015 đạt hơn 700 triệu USD và năm 2016 đạt xấp xỉ 707 triệu USD (Việt Nam xuất 358 triệu USD và nhập 349 triệu USD).

Riêng năm 2017, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 900 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất hơn 425 triệu USD và nhập hơn 401 triệu USD.

Tại chuyến thăm chính thức New Zealand hồi đầu năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - New Zealand đạt 2 tỷ USD vào năm 2020, nhất là khi hai nước cùng là thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương mới được ký kết.