Đề xuất miễn lệ phí môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập

Bộ Tài chính vừa đề xuất miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên cho doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh trong 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

Theo đó, trong tờ trình Chính phủ, những đối tượng được Bộ Tài chính đề nghị miễn lệ phí môn bài bao gồm các cơ sở giáo dục đào tạo công lập (mầm non, phổ thông), miễn thu lệ phí năm đầu của cơ sở mới thành lập và hoạt động, miễn thu lệ phí trong vòng 3 năm đối với doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, hợp tác xã nông nghiệp…

Bộ Tài chính cho biết, cơ sở để đưa ra đề xuất miễn lệ phí môn bài cho các cơ sở giáo dục công lập là theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP. Cụ thể, Nghị định quy định các cơ sở giáo dục công lập không được miễn lệ phí môn bài.

Tuy nhiên, hiện nay, kinh phí hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập (mầm non, phổ thông) chủ yếu do ngân sách nhà nước cấp và một phần từ nguồn thu từ học phí (giá dịch vụ). Học phí của các cơ sở giáo dục này thu do Nhà nước quy định, chưa tính đầy đủ chi phí.

"Như vậy, các cơ sở giáo dục công lập đang hoạt động hiện nay đều được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí, hoạt động không nhằm mục đích sinh lời. Thực tế hiện nay, các địa phương chưa thực hiện thu lệ phí môn bài đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định miễn lệ phí môn bài đối với giáo dục phổ thông gồm giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông", cơ quan này cho biết.

Đối với các doanh nghiệp vừa chuyển từ hộ kinh doanh sẽ được miễn lệ phí môn bài để khuyến khích phát triển. Cụ thể, miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Đánh giá tác động của đề xuất này, Bộ Tài chính nhận định, chính sách lệ phí môn bài có tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp cũng như đời sống kinh tế - xã hội.

Nếu quy định miễn lệ phí môn bài đối với trường hợp mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trong năm tài chính đầu tiên sẽ giảm bớt thời gian và chi phí của người dân và doanh nghiệp.

Đối với thu ngân sách, Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) ước tính, nếu số lượng tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia khởi sự trong năm 2019 tương đương với năm 2018 (khoảng 147.209 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình) thì dự kiến số thu ngân sách nhà nước từ lệ phí môn bài giảm khoảng 200 tỷ đồng.