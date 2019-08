Đầu tháng 7, bộ phim Lion King đồng loạt được khởi chiếu trên thế giới. Như nhiều em bé khác, Hưng - 8 tuổi, con trai chị Phượng - chủ vựa gạo tại Dĩ An cũng háo hức chờ bộ phim ra rạp từng ngày. Và đây là lần thứ 6 trong 2 tháng, con trai chị Phượng đòi đi xem bộ phim mà cậu thích nhưng mẹ vẫn hẹn lại lần sau. Với những gia đình ở thành phố, đưa con đi xem phim, siêu thị hay mua sắm là chuyện đơn giản. Nhưng với những gia đình ở Dĩ An như chị Phượng, muốn xem phim, chị phải chở con gần 20 cây số sang Aeon Mall bên Thuận An để xem. Với chị, siêu thị, xem phim là những phần thưởng mỗi khi cậu con trai nhỏ được giấy khen trên trường.

Những lần lên Tp.HCM, ghé thăm nhà của người thân trong khu đo thị khép kín, gia đình chị đều rất thích. Ở đó con trai chị có thể đi xem phim, đi siêu thị, đi ăn nhà hàng thoả thích. Mỗi tối, cháu còn được chơi đùa thoải mái ở công viên mà không phải lo sợ xe cộ như ở dưới Dĩ An. Nhiều khi chị muốn chuyển lên Tp.HCM cho con sống tiện nghi, nhưng nghĩ lại chị lại không nỡ bỏ Dĩ An. Dĩ An có tiệm gạo mà chị dày công gây dựng, có khách hàng, bà con, là nơi cưu mang chị từ những ngày đi kinh tế mới đường còn đất đỏ, phải chạy ăn từng bữa, đêm phải thắp đèn dầu nên chị bỏ đi không đành. Vào Dĩ An đi kinh tế mới đã 20 năm, sống ở giữa trung tâm của thị xã nhưng để trả lời câu hỏi: Dĩ An có gì hay, đi chơi ở đâu cho vui được, chị Phượng chỉ cười trừ. Trong tâm khảm gần 20 năm ở Dĩ An của chị Phượng, Dĩ An chỉ có những khu công nghiệp sầm uất, những con hẻm đầy những dãy nhà trọ của công nhân, hay những con đường tấp nập xe container.

Ngoài những khu công nghiệp ra, ở Dĩ An hiện tại, người ta không tìm thấy những đặc trưng của một thị xã sát ngay Tp.HCM, sắp được nâng cấp lên thành phố: không chung cư cao cấp, không trung tâm thương mại đồ sộ, không rạp chiếu phim, hiếm hoi cả những tòa tháp cao tầng hay những trung tâm tài chính, cũng không những con phố mua sắm đầy những thương hiệu nổi tiếng về đêm. Với những người đi kinh tế mới như chị Phượng, chị biết ơn những chiếc xe container, những xóm trọ công nhân của Dĩ An. Vì chị hiểu, nhờ những con đường đầy xe, những khu công nghiệp đó mà những con đường đất đỏ cách đây 20 năm được trải nhựa, cuộc sống tại Dĩ An phát triển… Có thể nói, cuộc sống của tất cả mọi người dân tại Dĩ An đều xoay quanh những khu công nghiệp. Càng nhiều khu công nghiệp, Dĩ An càng sầm uất, đời sống của bà con thêm khấm khá. Biết ơn những khu công nghiệp tấp nập, thương những dãy trọ công nhân, nhớ những con đường đầy container mỗi khi xa Dĩ An lâu ngày, nhưng chị Phượng, cũng như những người dân Dĩ An vẫn mong một ngày nào đó, Dĩ An phồn hoa hơn: có siêu thị, có rạp xem phim, có nhà hàng, có khách sạn như thành phố… Để gia đình chị Phượng và tất cả người dân Dĩ An được tận hưởng cuộc sống tiện nghi, hiện đại hơn.

Giấc mơ về một phố thị phồn hoa có đầy đủ tiện ích, siêu thị để mua sắm, có rạp phim để đưa con đi chơi, có những toà nhà cao tầng khang trang của chị Phượng, hay của gần 1 triệu người Dân Dĩ An sẽ không còn xa xôi khi Dĩ An lên thành phố. Đầu tháng 7, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức cuộc họp thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị thông qua Đề án thành lập thành phố Dĩ An. Tờ trình này cho biết thị xã Dĩ An đã đạt 5/5 tiêu chuẩn thành lập thành phố trực thuộc tỉnh về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, đơn vị hành chính trực thuộc, được công nhận là đô thị loại III theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Dĩ An lên thành phố, đồng nghĩa với việc thành phố này sẽ không chỉ có khu công nghiệp, những con đường đầy container. Mà ở đây, sẽ mọc lên nhiều công trình tiện ích cho người dân Dĩ An với những tòa chung cư cao cấp, những trung tâm thương mại đồ sộ, tòa tháp cao tầng hay những trung tâm tài chính, cùng những con phố mua sắm đầy những thương hiệu nổi tiếng về đêm. Dĩ An sắp có Vincom Plaza đầu tiên, ở thời điểm hiện tại, Vincom Plaza đã hoàn thiện hết toàn bộ mặt ngoài, và đang gấp rút hoàn thiện mặt trong để đưa vào khai trương trong 2-3 tháng tới. Khi khai trương, đại Trung tâm thương mại sẽ mang đến nhiều tiện ích chưa từng xuất hiện tại thị xã Dĩ An như: khu siêu thị Vinmart, Vinpro, chuỗi nhà hàng ẩm thực đa quốc gia, rạp chiếu phim Lotte Cinema đầu tiên của Dĩ An, khu phố đi bộ sầm uất.

Khi Trung tâm thương mại Vincom đưa vào vận hành, lần đầu tiên Dĩ An sẽ có một con phố đi bộ rực rỡ ánh đèn, hiện diện hàng chục các nhà hàng ẩm thực đa quốc gia, những cửa hiệu thời trang của những thương hiệu uy tín, với những khu giải trí cho trẻ em và người lớn quy mô hàng đầu Bình Dương. Vincom Plaza đi vào khai trương được xem như một trong những sự kiện được trông chờ nhất tại Dĩ An trong năm nay. Chia sẻ về sự kiện này, chị Phượng hồ hởi: có Vincom, xem phim, đi siêu thị không còn là ước mơ mỗi cuối tuần của con chị nữa. Cuối tuần, cả nhà chị có thể cùng nhau đi siêu thị mua sắm, đi ăn nhà hàng. Từ nay, con trai chị cũng có công viên, khu vui chơi trong Vincom.

Vừa rồi, khu đô thị Charm City, có Vincom trong khuôn viên dự án, vừa được công bố, chị là một trong những khách đầu tiên đặt mua nhà ở đây. Chị tính cả nhà chuyển về khu căn hộ này sống cho tiện nghi, còn nhà phố chị để buôn bán. Không chỉ có Vincom Plaza, sắp tới Dĩ An còn có cả những tòa nhà cao tầng, những khách sạn rực rỡ ánh đèn về đêm. Cuối năm nay, tập đoàn DCT Group sẽ khởi công xây dựng khu khách sạn 4 sao Charm Dĩ An Boutique Hotel đầu tiên của Dĩ An. Đây cũng là tổ hợp khách sạn 4 sao lớn và sang trọng hàng đầu Bình Dương với quy mô hàng trăm phòng khách sạn cho các chuyên gia nước ngoài thuê dài hạn. Dự án này sẽ được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc, mang đến sắc màu rực rỡ cho Dĩ An về đêm.

Khu khách sạn này đưa vào vận hành, người Dĩ An sẽ tự hào với những khu Sky Bar trên cao rực rỡ ánh đèn. Không chỉ vậy, khu khách sạn này còn mang đến hồ bơi trên cao sang trọng, chuỗi nhà hàng, cafe và sảnh đón đẳng cấp 5 sao. Khi khách sạn này hoàn thành, sẽ được vận hành bởi một thương hiệu quản lý khách sạn uy tín quốc tế.

Được biết khu khách sạn này cũng nằm trong khuôn viên của khu căn hộ hạng sang hàng đầu Dĩ An - Charm City. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ mang đến một cuộc sống mới tiện nghi chưa từng có tại Dĩ An. Charm City đã phát triển hàng loạt tiện ích, trong đó có trung tâm thương mại Vincom Plaza. Ngoài Vincom Plaza, chủ đầu tư dự án Charm City còn mạnh tay chi gần trăm tỷ để phát triển chuỗi tiện ích cao cấp như tổ hợp hồ bơi liên hoàn 2.000 m2 với 3 hồ bơi: khu hồ bơi ốc đảo gần 1.000m2, khu hồ bơi tràn có quy mô gần 500m2 và khu hồ bơi tiêu chuẩn Olympic cũng rộng 500m2. Ở độ cao100m, chủ đầu tư DCT Group còn gây ấn tượng khi phát triển hệ thống Sky Garden kết hợp Chill Bar.

Có Vincom Plaza, khu phức hợp hạng sang, khách sạn 4 sao quy mô, Dĩ An sẽ trở thành nơi thu hút chuyên gia nước ngoài của cả Bình Dương về đây lưu trú, rồi cuộc sống sẽ nhộn nhịp và đẳng cấp hơn, các dịch vụ phục vụ các chuyên gia nước ngoài cũng sẽ được phát triển đồng bộ hơn. Ngoài Charm City, Charm Dĩ An Boutique Hotel, Dĩ An trong năm tới sẽ còn có nhiều toà nhà cao tầng mọc lên, mang đến một nhịp sống mới hiện đại hơn như Bcons Garden, Bcons Suối Tiên, Opal Boulevard….

Không chỉ rực rỡ hơn, Dĩ An giờ đây còn được kỳ vọng trở thành đầu mối giao thông lớn nhất của cả khu vực Đông Nam Bộ. Thông tin gần đây, vào đầu tháng 9, bến xe Miền Đông Mới nằm trên địa bàn phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An sẽ được đưa vào vận hành. Dự án này, có quy mô 16 ha với tổng mức đầu tư 4.000 tỷ đồng.