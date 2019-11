Diamond Alnata Plus: Chinh phục khách hàng nhờ chạm trúng “huyệt tâm lý”

Hiện nay thị trường bất động sản ghi nhận một "cuộc đua" tiện ích giữa các dự án. Tuy nhiên, tích hợp tiện ích hiện đại càng nhiều trong một dự án có đồng nghĩa với gia tăng trải nghiệm sống cho cư dân?

Tp.HCM: Định hình tiêu chí chọn nơi an cư lý tưởng

Theo các chuyên gia, thực chất tư duy "chạy đua" tiện ích giữa các dự án xuất phát từ góc nhìn một chiều của chủ đầu tư. Hướng tiếp cận này không sai nhưng được cho là đi ngược với quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm, trong khi đó cần chú trọng khâu tìm hiểu nhu cầu ẩn sâu của khách hàng mục tiêu.

Dù là phân khúc trung cấp hay cao cấp, sản phẩm bất động sản vẫn phải đảm bảo được quy luật cung cầu của thị trường là giải quyết vấn đề nhức nhối mà khách hàng gặp phải trong cuộc sống hằng ngày. Thiếu đi sự nghiên cứu khiến nguồn cung ứng ra thị trường không khớp với nhu cầu thực. Vì vậy, lùi lại một bước để quan sát, giải mã huyệt tâm lý của khách hàng là lời khuyên dành cho nhiều chủ đầu tư hiện nay.

Tại các thành phố đang phát triển có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ như Delhi (Ấn Độ), Bangkok (Thái Lan),… không khó để nhận ra những bất cập trong cuộc sống mà nhiều người dân đô thị đang gặp phải từ ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn, kẹt xe, rác thải,… Tình trạng trên được khái quát chung trong một cụm từ là "thách thức đô thị" - những vấn đề không mới nhưng luôn nổi cộm. Tuy nhiên, càng có nhiều thách thức đô thị càng mở ra cơ hội để các chủ đầu tư bóc tách tâm lý của người mua nhà, chinh phục chỉ nhờ điểm chạm trúng "huyệt tâm lý".

Là thành phố đứng thứ 2 châu Á về tốc độ tăng trưởng kinh tế, Tp.HCM vẫn đang đau đầu với những thách thức đô thị nêu trên. Mỗi ngày bước ra đường với chiếc khẩu trang chuyên dụng để giảm thiểu việc hít phải bụi mịn PM2.5 luôn trong ngưỡng cảnh báo đỏ, cho tới mới nhất là tình trạng bì bõm lội nước suốt nhiều giờ đồng hồ vì triều cường dâng cao,…là bức tranh chân thực nhắt về cuộc sống tại Tp.HCM.

Từng có những trải nghiệm sống khó khăn khiến những gia đình trẻ, khách hàng có tư duy cấp tiến định hình lại bộ tiêu chí mới trong việc lựa chọn nhà ở. Thay vì chịu cảnh "sống chung với lũ" tại nội đô chật hẹp, họ có xu hướng dịch chuyển ra các trung tâm mới - nơi mật độ xây dựng và cư dân chưa cao, tìm kiếm những dự án cung cấp giải pháp thiết thực nhât, cải thiện trải nghiệm sống mỗi ngày.

Diamond Alnata Plus - Giải pháp cho thách thức đô thị

Hơn một thập kỷ bước chân vào thị trường Tp.HCM là quỹ thời gian đủ dài để Gamuda Land - nhà kiến tạo đô thị đến từ Malaysia thấu hiểu rõ những vấn đề mà người dân đang gặp phải, từ đó thiết kế nên phân khu Diamond Alnata Plus thuộc Khu đô thị đẳng cấp quốc tế Celadon City. Ngay từ khi ra mắt vào quý 3/2019, dự án được ví như một giải pháp toàn diện và bền vững cho những cư dân đô thị đang phiền muộn vì những trải nghiệm sống đầy "thách thức" tại nội đô.

Dưới góc nhìn của một chủ đầu tư tâm huyết, Gamuda Land xác định trách nhiệm không chỉ cung cấp giải pháp trong thiết kế nhà ở mà còn khuyến khích người dân tham gia vào trải nghiệm sống thân thiện với môi trường. Vì vậy, chủ đầu tư đã tính toán kỹ lưỡng để thiết kế các tòa tháp căn hộ được đặt chếch góc 45 độ, đảm bảo 100% căn góc, đón trọn vẹn luồng không khí tươi mới và ánh sáng tự nhiên luân chuyển khắp phòng.

Giảm thiểu tác động tới môi trường không có nghĩa phải cắt giảm diện tích dành cho tiện ích cộng đồng. Ý tưởng táo bạo đưa hệ thống tiện ích nội khu lên tầng 5 giúp Diamond Alnata Plus tận dụng không gian thoáng đãng, ánh sáng tự nhiên.

Vì vậy, song song với việc giảm thiểu năng lượng đèn, điện khi vận hành, cư dân vẫn được đáp ứng đầy đủ nhu cầu đa dạng vui chơi nghỉ dưỡng với chuỗi tiện ích ngoài trời như: đài vọng cảnh, khu trà chiều, đường chạy bộ trên không 1km, phòng xông hơi,…Khuyến khích cư dân hướng tới phong cách sống hòa mình cùng thiên nhiên.

Phân khu Diamond Alnata Plus đặt tại trung tâm Celadon City đã sở hữu hàng loạt lợi thế khi phát triển tại cửa ngõ khu Tây - nơi có thế đất cao và địa hình vững vàng. Cộng hưởng với 3 hồ điều hòa và bể chứa nước có khả năng tích trữ hơn 1.000 mét khối tại công viên 16,4ha của Khu đô thị giữ vai trò như "túi nước" dự giữ, giảm thiểu đáng kể tình trạng ngập úng trong những đợt triều cường.

Nỗi lo về tình trạng ô nhiễm không khí cũng được xóa bỏ khi cư dân hít thở trong bầu không khí được thanh lọc bởi 6.000 cây xanh trong công viên trung tâm - đạt tỷ lệ diện tích mảng xanh cao gấp 8 lần so với chỉ số trung bình của thành phố.

Ngoài ra, hệ thống tiện ích ngoại khu của Celadon City như: đại lộ Gamuda sầm uất, trung tâm thương mại AEON Mall, và chuỗi shophouse quy tụ những thương hiệu thời trang, ẩm thực danh tiếng, với thiết kế "all in one" thì các cư dân tại Diamond Alnata Plus chỉ 1 bước có thể tận hưởng mọi nhu cầu sống đẳng cấp đồng nghĩa việc hạn chế tình trạng kẹt xe, khói bụi xe cộ thải ra môi trường,…

Có thể nói, Diamond Alnata Plus là sản phẩm được chủ đầu tư Gamuda Land dành nhiều tâm huyết nhằm có thể giải quyết với những trải nghiệm sống khó khăn, chật vật của người dân Tp.HCM. Hơn cả một sản phẩm nhà ở, Diamond Alnata Plus đang mang trọng trách giúp các gia đình Tp.HCM "thoát" khỏi sự bí bách để thực sự trải nghiệm trọn vẹn giá trị sống.