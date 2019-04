DIC đạt Top 20 doanh nghiệp bất động sản tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Ngày 19/4 vừa qua, Tập đoàn DIC vừa được Vietnam Report (VNR) xếp hạng 216/500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2019 và top 20 doanh nghiệp thuộc khối Bất động sản tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2019.

Chiến lược kinh doanh đúng đắn

FAST500 - Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam là bảng xếp hạng do VNR phối hợp cùng Báo VietnamNet thực hiện. Theo đó, bảng xếp hạng FAST500 dựa trên kết quả nghiên cứu, đánh giá độc lập của VNR đối với các doanh nghiệp, dựa trên tiêu chí tăng trưởng kép (CAGR) về doanh thu và hiệu quả kinh doanh.

Cùng với đó, các tiêu chí như tổng tài sản, tổng lao động, các chỉ số sinh lời ROA, ROE, lợi nhuận sau thuế và uy tín doanh nghiệp trên truyền thông cũng góp phần xác định quy mô cũng như vị thế của doanh nghiệp trong ngành hoạt động.

Ông Vũ Đăng Vinh - Tổng giám đốc VNR, cho biết: "Trải qua 9 năm công bố liên tiếp, BXH ghi dấu những nỗ lực không ngừng nghỉ của doanh nghiệp FAST500 - những doanh nghiệp được ví như "những ngôi sao đang lên", với vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng của cả nền kinh tế Việt Nam".

Theo Bảng xếp hạng FAST500 năm 2019 vừa được công bố, tập đoàn DIC xếp thứ 216/500 doanh nghiệp mọi loại hình (gồm khối Nhà nước; FDI và tư nhân). Xét riêng khối doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, tập đoàn DIC giữ thứ hạng 19/35.

Cụ thể, chỉ tính riêng công ty mẹ - DIC Corp, năm 2018, tổng doanh thu đạt 2.149,4 tỷ đồng, tăng 102,8% so với năm 2017; lợi nhuận trước thuế đạt 359 tỷ đồng; tăng 123% so với năm 2017; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 1.570 tỷ đồng; tăng 13,2% so với năm 2017.

Đây là lần đầu tiên tập đoàn DIC - một doanh nghiệp vừa thoái vốn nhà nước trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh. Việc giữ thứ hạng khá cao tại FAST500 là kết quả quá trình đầu tư bài bản và chiến lược kinh doanh đúng đắn của tập đoàn DIC.

Chú trọng phát triển bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng

Theo VNR, với các doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh bất động sản, khi thị trường được dự báo sẽ tăng trưởng "nhẹ" chính là lúc cần phải chú trọng xây dựng thương hiệu và uy tín thay vì đầu tư mở rộng thị phần. Cũng theo kết quả khảo sát khách hàng bất động sản của VNR gần đây, có đến hơn 90% khách hàng cho rằng "uy tín chủ đầu tư" là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất tới quyết định mua nhà của mình.

Cùng với đó, bất động sản nghỉ dưỡng - du lịch cũng là một trong những xu thế chủ đạo trong năm 2019. Theo nhận định của các chuyên gia, loại hình bất động sản này vẫn còn nhiều tiềm năng để bứt phá trong thời gian tới. Thực tế cho thấy, sự phát triển của nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ vui chơi, thư giãn, mua sắm… chưa thực sự tương thích với tiềm năng du lịch của Việt Nam. Vì vậy các chủ đầu tư có thể tiếp tục nghiên cứu và phát triển các mô hình shophouse, condotel… theo hướng hiện đại và thân thiện hơn với khách hàng.

Nắm bắt được xu hướng, tập đoàn DIC sẽ lấy bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng là lĩnh vực mũi nhọn trong chiến lược phát triển. Dự kiến tỷ trọng phát triển lĩnh vực này chiếm khoảng 40 - 50% tổng giá trị phát triển doanh nghiệp. Hiện tập đoàn DIC đang gấp rút triển khai công tác nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư các dự án khu du lịch, condotel, các khách sạn đạt tiểu chuẩn cao gắn liền thương hiệu quốc tế trên địa bàn phát triển du lịch trọng điểm tại thành phố Vũng Tàu, Phú Quốc, Côn Đảo…

Ngoài ra, tập đoàn DIC đã tập trung phát triển các dự án cơ bản hoàn thành thủ thục pháp lý, kết nối hạ tầng giao thông thuận lợi, tập trung trọng điểm nhóm dự án có tính thanh khoản tốt và kêu gọi được các nhà đầu tư như: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc); một số dự án tại Bà Rịa - Vũng tàu như: các dự án thành phần thuộc Khu trung tâm Chí Linh; Khu phức hợp Cap Saint Jacques; Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu; tại Đồng Nai như: Khu đô thị du lịch Long Tân…

Trước đó, vào cuối tháng 11/2018, tập đoàn DIC đã được xướng tên tại lễ công bố 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2018 - Profit 500 do Vietnam Report công bố. Đây đều là những doanh nghiệp tiên phong, giàu tiềm năng trở thành trụ cột cho nền kinh tế Việt Nam. Duy trì tốc độ phát triển bền vững và khẳng định uy tín với các sản phẩm bất động sản chất lượng cao - những nỗ lực này của tập đoàn DIC sẽ tiếp tục được ghi nhận và vinh danh bằng nhiều giải thưởng Việt Nam và quốc tế.