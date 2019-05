Điểm danh các dự án sắp ra mắt tại thị trường bất động sản Miền Trung

Thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Miền Trung khởi sắc với một loạt dự án quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại sắp được ra mắt trong năm 2019.

Quảng Nam - điểm nhấn đầu tư bất động sản miền Trung

Hiện tại, một loạt dự án từ nhà phố thương mại, biệt thự nghỉ dưỡng cùng các khu đô thị hiện đại được triển khai và sắp ra mắt tại các tỉnh ven biển miền Trung đang làm nên sự sôi động của thị trường bất động sản nửa đầu năm 2019.

Dù vậy, khác với nhiều năm trước, thay vì tập trung tại các thành phố du lịch nổi tiếng như Nha Trang, Đà Nẵng, xu thế đầu tư đang dần chuyển dịch sang các tỉnh thành mới nổi, có tiềm năng to lớn phát triển du lịch và nghỉ dưỡng.

Hội An đang trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản Miền Trung năm 2019.

Có thể kể đến Quảng Bình với dự án TMS Quảng Bình Resort tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch hay Ninh Thuận với dự án tổ hợp khách sạn, khu thương mại, căn hộ du lịch Dubai Tower có tổng vốn đăng ký đầu tư 3.009 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sôi động nhất không thể không nhắc đến Quảng Nam với một loạt dự án bất động sản ven sông Cổ Cò quy mô lớn, đồng bộ và hiện đại. Trong số này, dự án Golden Coco Hội An nổi lên là một điểm sáng của khu vực.

Với không gian sống chan hòa cùng thiên nhiên, nằm kế bên con sông Cổ Cò thơ mộng, Golden Coco không chỉ là điểm dừng chân của du khách trong nước và quốc tế mà còn là nơi an cư lí tưởng của cư dân với nhiều loại hình sản phẩm đa dạng. Từ khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thư cao cấp đến nhà phố thương mại...

Trên thực tế, Hội An nằm trong chuỗi đô thị ven biển dài hơn 500km của vùng duyên hải miền trung. Yếu tố này là cơ sở quan trọng để tạo nên sợi dây liên kết kinh tế giữa Hội An và các vùng lân cận. Đây đồng thời cũng là tiền đề bứt phá cho các dự án bất động sản tại đây.

Golden Coco Hội An - chuẩn sống xanh đô thị kiểu mới

Theo quy hoạch chung của Thành phố Hội An đến năm 2030, khu vực ven sông Cổ Cò sẽ hiện hữu một đô thị hiện đại vừa có cảnh quan sông nước trong lành vừa tập trung những công trình tiện ích, dịch vụ đẳng cấp, mang đến một diện mạo đầy khởi sắc cho Tỉnh Quảng Nam. Yếu tố này mặc nhiên tạo nên sức hút mạnh mẽ của Dự án Golden Coco Hội An, dù thậm chí còn chưa chính ra mắt.

Dự án này sở hữu vị trí "kề giang - cận hải" vô cùng đắc địa. Phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu bên cạnh con đường du lịch biển xinh đẹp. Phía Nam, tiếp giáp sông Cổ Cò với bầu không khí thoáng mát, trong lành. Phía Đông, giáp những khu nghỉ dưỡng cao cấp đang được triển khai xây dựng.

Phía Tây tiếp giáp với khu vực quảng trường rộng lớn cùng trục đường Hai Bà Trưng dễ dàng kết nối với những tuyến đường huyết mạch của thành phố.

Ngoài ra, với ưu thế sở hữu tầm cao so với các dự án cùng khu vực, Golden Coco hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc mới của khu vực Hội An. Ở độ cao này, dự án mang lại tầm nhìn đẹp cho tất cả các căn hộ, cho phép gia chủ được ngắm toàn cảnh phố cổ Hội An cổ kính, sông Cồ Cò nên thơ hay bãi biển An Bàng - bãi biển nằm trong top 50 bãi biển đẹp nhất thế giới…

Đây là trải nghiệm mà chỉ Golden Coco đem lại, giúp cư dân có thể tự do ngắm nhìn khung cảnh lung linh của Hội An ngay dưới chân mình.

Bên cạnh vị trí đắc địa cùng tầm nhìn đẹp, hàng loạt dịch vụ, tiện ích tại đây luôn sẵn sàng đáp ứng những chuẩn mực sống thời thượng và hiện đại nhất. Cư dân và du khách sẽ được hòa mình trong không gian thanh bình của cảnh quan sông nước cũng như tận hưởng trọn vẹn những dịch vụ, tiện ích cao cấp như: tuyến phố đi bộ khang trang, trung tâm thương mại hiện đại, những phòng Gym - Spa cho đến bến du thuyền…

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong năm 2018, thành phố Hội An (Quảng Nam) đạt con số ấn tượng về tăng trưởng ngành du lịch, với việc đón trên 7 triệu lượt khách, đạt mức tăng trưởng 76% so với năm 2017. Thực tết này đang tạo nên những dấu hiệu vô cùng khả quan và là bệ phóng cho bất động sản có những bước đột phá, đặc biệt phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng.

Ông Trần Đức Cường, Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản uy tín tại Tp.Đà Nẵng nhận định: "Golden Coco Hội An dù chưa chính thức ra mắt nhưng vẫn tạo nên sức hút đặc biệt nhờ vào vị trí đắc địa, không gian sống thanh bình, cùng tiềm năng tăng giá mạnh mẽ trong tương lai. Những dự án như thế này sẽ là đòn bảy không chỉ mang đến diện mạo đô thị khang trang hiện đại cho Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam mà còn góp phần lan tỏa, kích cầu thị trường bất động sản tại nhiều địa phương khác của khu vực miền Trung.