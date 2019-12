Điểm đến trăng mật trong mơ của đôi lứa

Không cần "đi thật xa", các cặp đôi chỉ cần đến "đảo Ngọc" của Việt Nam là có thể tận hưởng kỳ trăng mật trong mơ với những trải nghiệm cảm xúc tại khu vườn tình yêu hay bên dòng sông Venice lãng mạn.



Tùng Lâm và Thanh Trúc dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới, sau đó đi hưởng tuần trăng mật tại Phú Quốc. "Bọn mình dự định mua voucher ở khách sạn của Vinpearl rồi trải nghiệm các dịch vụ tại đây luôn, song song với khám phá các đảo và những điểm vui chơi khác tại Phú Quốc", Thanh Trúc chia sẻ về kế hoạch.

Khoảng 2-3 năm trở lại đây, nhiều bạn trẻ cũng giống như Thanh Trúc và Tùng Lâm, chọn Phú Quốc làm điểm đến cho tuần trăng mật. Bãi Dài, Bãi Khem - những bãi biển đẹp nhất hành tinh ở Phú Quốc là nơi checkin khá phổ biến, sau đó là đến các làng chài, xưởng mắm, ngọc trai, Vinpearl Land Phú Quốc, Vinpearl Safari…

Trước tiềm năng du lịch tại Phú Quốc cũng như các con số thực tế đã chứng minh cho sự hấp dẫn của đảo Ngọc này với du khách thì nhu cầu về những điểm checkin sang chảnh, đẹp và ấn tượng ngày càng lớn. Đang được triển khai và sẽ hoàn thiện vào năm 2020, dự án Grand World Phú Quốc có đủ những hạng mục đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các cặp đôi dành kỳ nghỉ tuần trăng mật tại Phú Quốc, từ ăn ngủ nghỉ, vui chơi giải trí đến điểm checkin.

Một trong những điểm nhấn tại dự án này là công viên tình yêu độc đáo nhất Đông Nam Á với kiến trúc, cảnh quan và vườn hoa được lấy cảm hứng từ bối cảnh, không gian của các câu chuyện tình yêu kinh điển trên thế giới. Chuyện tình của Odysseus và Penelope trong thần thoại Hy Lạp, tình yêu kinh điển của Romeo và Juliet hay câu chuyện tình Ngưu Lang - Chức Nữ, những nhân vật và bối cảnh của các tác phẩm văn học, điện ảnh kinh điển "Cuốn theo chiều gió", "Titanic"… là nguồn cảm hứng để tạo ra cảnh quan của khu vườn huyền thoại tình yêu rợp hoa lá, hứa hẹn sẽ là điểm đến "must-see" của các cặp đôi dành kỳ nghỉ trăng mật tại Phú Quốc.

Ba cây cầu có vòm bán nguyệt với đặc trưng kiến trúc châu Âu độc đáo và dòng sông lấy cảm hứng từ dòng sông Venice lãng mạn tại Ý cũng là điểm checkin tuyệt vời. Tại Grand World Phú Quốc, dòng sông Venice được tái hiện sinh động với những chiếc thuyền Gondola đậu trên sông, được chèo bởi các chàng trai mặc trang phục đậm chất lãng tử Ý.

Các cặp đôi sẽ không có lý do gì để bỏ lỡ những giây phút được ngồi thuyền, đi dọc dòng sông Venice thơ mộng, qua những vòm cầu bản nguyệt để ra hồ trung tâm, đắm chìm vào tiếng nhạc du dương của những bản tình ca Ý được biểu diễn vào các khung giờ nhất định. Ngồi trong nhà hàng nổi, quán cà phê ven hồ ngắm nhìn hoàng hôn trên dòng Venice cũng sẽ là một trải nghiệm đầy lãng mạn dành cho các cặp đôi khi đến Grand World Phú Quốc.

Trong quần thể dự án còn có những khu phố đi bộ với chợ đêm dân gian quanh hồ lấy ý tưởng từ khu Asiatique tại Thái Lan, đường đèn lồng, khu phố đi bộ Mallorca phục vụ cho những nhu cầu vui chơi, giải trí trong tuần trăng mật.

Grand World Phú Quốc là một quần thể "all in one", đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cho một kỳ nghỉ của du khách. Từ nhu cầu lưu trú với các căn hộ khách sạn Vinpearl Resort đến nhu cầu vui chơi giải trí với casino đầu tiên mở cửa cho người Việt, các shop mua sắm được Vincom Retail vận hành đến nhu cầu checkin sang chảnh như các khu vườn, Safari, sông Venice, Bãi Dài…

Các hoạt động văn hoá nghệ thuật hấp dẫn tại Grand World Phú Quốc cũng được cho là yếu tố hấp dẫn đặc biệt. Quảng trường biển khoáng đạt, nơi sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn sôi động liên tục không ngừng nghỉ suốt cả năm, các "bữa tiệc" âm nhạc sôi động tại câu lạc bộ bờ biển đẳng cấp thế giới, sân khấu ca nhạc với các ca sĩ nổi tiếng vào cuối tuần… Khi dự án đi vào vận hành, rõ ràng đây sẽ là điểm đến lý tưởng để các.

"Mình từng đi du lịch Boracay tại Philippines cùng bạn trai. Bãi biển cũng đẹp, du lịch kiểu khám phá cũng thích nhưng thực sự để nói về sự đa dạng trong điểm checkin hay sự phù hợp cho nghỉ tuần trăng mật thì mình nghĩ là hoàn toàn có thể có nhiều lựa chọn khác trong nước", Thanh Trúc chia sẻ. Theo cô gái 27 tuổi này, để được chọn, cô vẫn sẽ chọn Phú Quốc cho những dịp kỷ niệm của 2 vợ chồng.

Theo thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang, 9 tháng đầu năm, khách du lịch đạt hơn 6,86 triệu lượt, tăng 12,5% cùng kỳ. Cùng hạ tầng đồng bộ, nơi lưu trú ngày càng tiện nghi với việc hàng loạt dự án nghỉ dưỡng mọc lên, việc tạo ra những điểm đến phù hợp với các đối tượng khách du lịch khác nhau, trong đó có những cặp đôi muốn lựa chọn điểm đến trăng mật, được cho là sự sáng tạo, hấp dẫn của các chủ đầu tư dự án trong việc thu hút khách.