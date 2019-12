Điều gì khiến Đào Trí được mệnh danh là cung đường ven sông đẹp bậc nhất Sài Gòn?

Trong mắt người dân Quận 7, Đào Trí được biết đến là con đường nhỏ hẹp ven sông, thường xuyên bị triều cường. Nhưng trong mắt các nhà đầu tư, "Đào Trí lại là cung đường ven sông đẹp và tiềm năng bậc nhất ở Sài Gòn".

Đường Đào Trí là một con đường nhỏ nằm dưới chân cầu Phú Mỹ, giao với đường Nguyễn Văn Quỳ. Trong mắt nhiều người dân Quận 7 "ổ gà, triều cường, bụi đường…" là những hình ảnh quen thuộc khi nhắc đến con đường nhỏ hẹp và dài chưa đến 3 km này. Tuy nhiên, trong mắt các nhà đầu tư địa ốc sành sỏi, thì Đào Trí lại là con đường đẹp và tiềm năng.

Anh Hoàng – một nhà đầu tư kỳ cựu, đang tham khảo đầu tư căn hộ của siêu dự án 1,2 tỷ USD Sunshine Diamond River cho biết: "Nếu nhắc đến các con đường ven sông đẹp ở Sài Gòn, nhiều người sẽ nghĩ đến những cung đường đầy biệt thự hay căn hộ cao cấp ở Thảo Điền, Bình Thạnh hay Bến Bạch Đằng – Quận 1. Nhưng với dân đầu tư dài hạn như anh, ở Sài Gòn khó có con đường nào đẹp bằng Đào Trí, Quận 7. Đường Đào Trí sở hữu lợi thế độc tôn là nơi giao nhau giữa sông Đồng Nai và sông Sài Gòn với lưu vực rộng hàng trăm mét, rộng gấp 5-7 lần khúc sông Sài Gòn chảy qua Quận Bình Thạnh – Quận 1 hay Quận 2. Cung đường có biệt thự, cao ốc hạng sang thì Sài Gòn có nhiều, nhưng cung đường sở hữu khúc sông rộng, mát mẻ… như Đào Trí thì ở Sài Gòn hiếm có cái thứ 2. Mà cái gì độc tôn không sớm thì muộn cũng sẽ trở nên đắt giá. Chỉ cần 1-2 năm nữa, cung đường này nâng lên khúc Nguyễn Văn Quỳ, mở rộng ra 40m như quy hoạch là giá nhà đất sẽ tăng mạnh, vì giá nhà đất ở đây còn quá rẻ so với tiềm năng của cung đường này".

Nam Anh – tổng giám đốc một sàn môi giới bất động sản lớn có trụ sở tại Quận 3 cũng cho biết: "Với dân đầu tư tại Sài Gòn, cung đường Đào Trí được ví như "một nàng công chúa đẹp ngủ quên". Ngay khi được "đánh thức", con đường này sẽ lột xác thành cung đường đắt giá của những siêu dự án có quy mô lớn bậc nhất Sài Gòn. Không chỉ sở hữu cảnh quan sông nước với lưu vực quá rộng, Đào Trí còn sở hữu vị trí đắc địa. Một đầu cung đường này nối với Nguyễn Lương Bằng của Phú Mỹ Hưng, một đầu nối với đường Nguyễn Văn Quỳ dẫn lên cầu Phú Mỹ kết nối với Quận 2 trong 3 phút. Đặc biệt, khi cầu Thủ Thiêm 4 được khởi công, dân cư ở cung đường này sẽ kết nối với Thủ Thiêm trong vòng 10 phút.

Phối cảnh dự án Sunshine Diamond River.

Với tiềm năng khổng lồ về cảnh quan cũng như vị trí, đường Đào Trí trở thành nơi thu hút hàng loạt các dự án tỷ USD. Vào cuối tháng 11 vừa qua, chủ đầu tư Sunshine Group đã chính thức triển khai siêu dự án Sunshine Diamond River với tổng mức đầu tư 1,2 tỷ USD trên cung đường này. Dự án này có quy mô hơn 4.000 căn hộ, được thiết kế như một resort 6 sao của Bali, và tích hợp hơn 100 tiện ích hiện đại chưa từng có.

Theo công bố của chủ đầu tư, Sunshine Diamond River sở hữu con sông nhân tạo trong lòng dự án dài hàng trăm mét; Tổ hợp phố đi bộ shopping - ẩm thực và giải trí trong công viên; Hệ thống hàng chục hồ bơi vô cực và hồ bơi liên hoàn trên độ cao hàng trăm mét; Khu giải trí của trẻ nhỏ 6.000 m2; Khu giải trí và ẩm thực 10.000 m2; Trường quốc tế liên cấp; Sân trượt băng; Dòng sông và quảng trường ánh sáng; Tổ hợp làm đẹp và trị liệu quy mô lớn; Hơn 40 vườn địa đàng với hàng trăm loài hoa và thực vật quý hiếm…

Sunshine Diamond River được phát triển theo mô hình "thành phố thông minh". Cụ thể, tại dự án này, hệ thống máy móc hiện đại sẽ tự kiểm soát biển số xe ra vào bãi mà không cần soát vé gây ùn tắc. Khi xe vào trong bãi sẽ được chỉ dẫn chỗ còn trống ngay lập tức. Khi bước vào sảnh, công nghệ face ID tự động nhận diện khuôn mặt, chọn thang máy và đưa cư dân lên căn hộ chính xác mà không phải thực hiện bất cứ thao tác nào.

Cư dân mở cửa ra, căn hộ đã được bật sáng đèn, tinh dầu, máy lạnh để mang đến những trải nghiệm dễ chịu trong thời tiết nhiệt đới của Sài Gòn.

Phối cảnh siêu dự án công viên Mũi Đèn Đỏ.

Ngay bên cạnh Sunshine Diamond River là siêu dự án công viên Mũi Đèn Đỏ và Peninsula có quy mô gần 100 ha, với tổng mức đầu tư 6 tỷ USD. Dự án này khi hoàn thành sẽ trở thành một khu phức hợp khách sạn, văn phòng, nghỉ dưỡng, phố thương mại lớn bậc nhất Sài Gòn.

Ngoài 2 dự án trên, đường Đào Trí còn là nơi tọa lạc của hàng loạt dự án cao cấp như: Panomax River Villa (TTC Land); The Signial (An Gia); An Gia Skyline (An Gia); Jamona City (TTC Land)…..

Được biết, mới đây, UBND Quận 7 đã có động thái họp bàn về phương án cải tạo nâng nền đường chống ngập và mở rộng lộ giới đường Đào Trí thành 40m. Khi quá trình cải tạo này hoàn thành, sẽ biến Đào Trí thành con đường ven sông đẹp bậc nhất Sài Gòn, giá các dự án bất động sản sẽ tăng đột biến.