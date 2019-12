DKR tổ chức tiệc tri ân các đại lý phân phối dự án Nhơn Hội New City

Nhằm ghi nhận thành tích của các đại lý phân phối và nhân viên kinh doanh, ngày 12/12/2019, Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi (DKR) đã tổ chức sự kiện tri ân và vinh danh đại lý phân phối chiến lược dự án Nhơn Hội New City.

Với chủ đề: Sắc màu Kỳ Co - Nơi văn hóa hội tụ, nơi di sản bảo tồn, sự kiện tri ân lần này mang tới những góc nhìn mới mẻ về dự án Nhơn Hội New City, một đô thị sinh thái hiện đại tại cửa ngõ du lịch Kỳ Co - Eo Gió.

Sự kiện có sự tham dự của đông đảo đại lý phân phối chiến lược cùng hơn 1.000 nhân viên kinh doanh đã cùng nhau bán hàng suốt thời gian qua tại đô thị sinh thái hiện đại ven biển Nhơn Hội New City. Hội tụ những lợi thế từ vị trí đắc địa, hạ tầng thi công nhanh chóng cùng pháp lý hoàn thiện, Nhơn Hội New City từng bước trở thành dự án dẫn đầu thị trường bất động sản sinh thái ven biển miền Trung, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Dự án Nhơn Hội New City ra mắt thị trường trong thời điểm khu vực miền Trung chịu ảnh hưởng xấu của thời tiết, cùng sự tác động tiêu cực từ các dự án pháp lý không rõ ràng. Vượt trên tất cả khó khăn đó, dự án Nhơn Hội New City khẳng định vị thế và uy tín trên thị trường khi đảm bảo tiến độ thi công hạ tầng, tiện ích, bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng trước thời hạn.

Dự án Nhơn Hội New City là một dấu ấn ghi nhận sự thành công của các đối tác phân phối chiến lược khi chỉ sau thời gian ngắn ra mắt thị trường, dự án đạt tỉ lệ hấp thụ hơn 95% và nhận được phản hồi tích cực của đông đảo khách hàng.

Để tri ân và vinh danh sự đóng góp to lớn của các đại lý phân phối chiến lược và các nhân viên kinh doanh trong hành trình chinh phục Nhơn Hội New City, nhà phát triển dự án DKR đã trao tặng nhiều phần quà giá trị để ghi nhận những cống hiến của đại lý và nhân viên kinh doanh xuất sắc dự án.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Sơn - Phó tổng giám đốc kinh doanh - tiếp thị DKR khẳng định: "Để đạt được những thành công này, không thể thiếu sự đóng góp rất lớn từ chính các đối tác phân phối chiến lược cùng tất cả các bạn nhân viên kinh doanh - các chiến binh với tinh thần và sức trẻ đã cùng nhau mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm tốt nhất, những cơ hội đầu tư sinh lời lý tưởng", đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành của các đại lý và nhân viên kinh doanh để cùng DKR mang những sản phẩm tốt nhất, đến tay người mua và các nhà đầu tư bất động sản.

Cũng tại sự kiện, DKR cũng đã hé lộ thông tin về những dự án mới mà phía công ty đang đầu tư, phát triển, đồng thời ký kết hợp tác với các đơn vị phân phối để hợp tác trong những dự án sắp tới.

Là một trong những dự án sinh thái nghỉ dưỡng ven biển hiếm hoi trên thị trường, Nhơn Hội New City ghi dấu ấn khi bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thần tốc cho khách hàng chỉ sau 5 tháng ra mắt. Dự án sở hữu vị trí đắc địa với mặt tiền quốc lộ 19B, đồng thời tọa lạc tại cửa ngõ du lịch nổi tiếng Kỳ Co – Eo Gió, vốn được tín đồ mê du lịch biết đến là nơi ngắm bình minh đẹp nhất Việt Nam.

Được định hướng trở thành đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực, làm động lực phát triển cho Quy Nhơn (Bình Định), Nhơn Hội New City là nơi hội tụ tinh hoa của văn hóa - kiến trúc của các nền văn minh, khi tái hiện các kỳ quan vĩ đại khắp năm châu tại công viên kỳ quan quốc tế trong nội khu dự án. Nhơn Hội New City là một hành trình trải nghiệm phong cách sống đa dạng của các nền văn hóa trên thế giới, nơi các di sản được bảo tồn.

* Thông tin chi tiết:

Website: www.nhonhoinewcity.com.vn