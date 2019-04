Doanh nghiệp chuỗi ứng dụng e-Learning để nâng cao năng lực cạnh tranh

Chuẩn hóa và đồng bộ chất lượng nhân sự chính là thử thách lớn nhất của các doanh nghiệp chuỗi trong duy trì sức cạnh tranh.

Lý Quí Trung, người sáng lập Tập đoàn Nam An Group, trong cuốn tự truyện của mình đã chia sẻ một trong số những lý do dẫn đến kết cục hệ thống Phở 24 phải "bán mình" cho Highlands Coffee là gặp khó khăn khi bộ máy của công ty đột nhiên phình ra. Đại diện cấp cao của The Coffee House cũng cho rằng vấn đề vận hành đồng bộ cả hệ thống là một thử thách không nhỏ.

Nhà sáng lập, đồng thời là Giám đốc điều hành The Purpose Group - cố vấn chiến lược cho the Coffee House, chia sẻ: "Tôi nghĩ nền tảng cốt lõi, tạo nên sự khác biệt lớn của một hệ thống bán lẻ thành công, so với những nhà bán lẻ quy mô nhỏ, nằm ở sự chuẩn hóa trong hệ thống vận hành. Khi quy mô được nhân lên gấp nhiều lần, hệ thống vận hành đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho sự tăng trưởng của toàn bộ chuỗi cửa hàng".

Cũng theo các chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh chuỗi, cái khó nhất của loại hình kinh doanh này là quy trình quản lý phải kịp thay đổi với hệ thống, trong đó, thay đổi con người là khó nhất. Do tâm lý người tiêu dùng thích được quan tâm, chăm sóc và giải thích trực tiếp nên vấn đề đào tạo nhân viên bán hàng đủ khả năng tư vấn, hướng dẫn khách hàng là không thể xem nhẹ.

Thường các nhân sự tại các cơ sở của doanh nghiệp chuỗi tới từ nhiều nguồn khác nhau, chất lượng không đồng đều. Có những người chỉ ở trình độ phổ thông, có người tốt nghiệp các trường trung cấp dạy nghề. Một số ít là sinh viên mới ra trường. Việc đưa họ về chung một tầng kiến thức về sản phẩm, dịch vụ và quy trình của doanh nghiệp là một việc không hề dễ dàng đối với các doanh nghiệp chuỗi.

"Cái khó ở đây là vì nhân sự rải rác, trình độ và khả năng tiếp nhận thông tin lại không đồng đều. Và chúng tôi cũng cần phải tính tới bài toán chi phí khi tổ chức đào tạo và chi phí thời gian cho những nhà đào tạo và nhân sự trong quá trình quá độ từ được đào tạo lên làm việc thực tế", Giám đốc nhân sự một hệ thống nhà hàng cao cấp tại Hà Nội chia sẻ.

Để giải quyết bài toán này, một số doanh nghiệp chuỗi đã tính đến phương án đào tạo e-learning. Ưu điểm của hình thức này là tối ưu hóa được chi phí, đồng thời nhân sự có thể chủ động, linh hoạt học tập. Học mọi lúc, mọi nơi, học đi học lại nhiều lần sao cho phù hợp với khả năng ghi nhớ của bản thân. Ngoài ra, hình thức đào tạo elearning còn giúp doanh nghiệp kiểm soát, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo dễ dàng hơn.

Sử dụng phương pháp dạy học tình huống với định dạng bài giảng phong phú, nội dung của bài học có thời lượng trung bình 30 phút, linh hoạt và tiện dụng cho nhân sự của mô hình chuỗi. Nhân sự của Co.op Mart đã theo học chương trình Pro-Staff của Skillsoft và rất thích thú khi thấy nội dung các khóa học thực tế và chi tiết, đặc biệt hữu dụng cho nhân lực làm kinh doanh và chăm sóc khách hàng tại chuỗi siêu thị.

Sức ép từ thị trường chưa bao giờ lơi lỏng cho các doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp chuỗi, áp lực này dường như còn nhân lên theo số lượng cơ sở mà doanh nghiệp sở hữu. E-Learning giúp doanh nghiệp chuỗi và bản thân người lao động chủ động về không gian, thời gian và nội dung học tập, đồng thời giúp doanh nghiệp triển khai đào tạo đồng bộ, nhanh chóng, đảm bảo tiến độ công việc và tối ưu chi phí.