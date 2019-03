Doanh nghiệp “lên mây” và câu chuyện an toàn, bảo mật

An toàn, bảo mật khi mây hoá hệ thống vẫn luôn là vấn đề mà bất cứ tổ chức, doanh nghiệp nào khi nghĩ về điện toán đám mây đều băn khoăn. Lên mây như thế nào cho an toàn? Và làm thế nào để bảo vệ hệ thống, dữ liệu của tổ chức mình một cách toàn diện trên mây?

Những câu hỏi đó lần lượt được giải đáp trong hội thảo "An ninh và bảo mật toàn diện trên nền điện toán đám mây" do Viettel IDC và Nutanix, Microsoft và TrendMicro phối hợp tổ chức. Hội thảo có sự tham gia của đại diện đến từ hơn 60 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Viettel IDC, Nutanix, Trung tâm An ninh mạng Viettel đã lần lượt giới thiệu đến khách hàng những giải pháp bảo đảm an toàn, bảo mật cho tổ chức, doanh nghiệp trên nền tảng điện toán đám mây, bao gồm: Giải pháp đa đám mây Multi-Cloud, Bộ giải pháp văn phòng, giải pháp siêu hội tụ của Nutanix và giải pháp giám sát và kiểm soát an toàn thông tin tại tổ chức, doanh nghiệp.

Trong kỷ nguyên bùng nổ của Internet, khi mà mọi thiết bị, mọi ứng dụng đều được kết nối internet thì vấn đề an ninh bảo mật cũng là mối lo ngại lớn nhất của tất cả doanh nghiệp. Nguy cơ mất an toàn dữ liệu có thể đến dễ dàng từ chính nội bộ doanh nghiệp.

Virus, mã độc, lỗ hổng bảo mật là những công cụ ưa thích của hacker để đánh cắp, phá hoại những dữ liệu quan trọng. Việc quản trị hệ thống công nghệ thông tin văn phòng tập trung, áp dụng công nghệ điện toán đám mây là giải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp, giúp vừa tối ưu chi phí vừa đảm bảo an toàn thông tin.

Đi đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ máy trạm ảo Cloud PC, Viettel IDC có kinh nghiệm cung cấp và vận hành hệ thống máy trạm ảo cho rất nhiều khách hàng trên cả nước với số lượng hàng ngàn máy và hàng trăm điểm truy cập đồng thời. Ứng dụng hạ tầng điện toán đám mây vào cung cấp dịch vụ giúp Viettel IDC triển khai nhanh chóng với số lượng lớn máy trạm ảo cho khách hàng.

Ngoài ra, với cơ chế quản lý tập trung, Cloud PC giúp người quản trị dễ dàng thiết lập các chính sách an ninh an toàn thông tin, triển khai các giải pháp đồng bộ về văn phòng và phòng chống mã độc, đảm bảo kiểm soát toàn diện các nguy cơ mất an toàn dữ liệu từ phía nội bộ.

Bên cạnh các rủi ro tới từ chính nội bộ doanh nghiệp, chúng ta luôn phải đối mặt với nhiều mối nguy hại tới từ bên ngoài. Hệ thống máy chủ công nghệ thông tin của doanh nghiệp luôn là mục tiêu ưa thích của tin tặc tấn công. Dữ liệu là trái tim của doanh nghiệp. Đảm bảo dữ liệu toàn vẹn luôn là nhiệm vụ tối quan trọng của bộ phận quản trị hệ thống.

Ngày nay, doanh nghiệp biết tới và sử dụng rất nhiều giải pháp đảm bảo an toàn, dự phòng hệ thống như backup dữ liệu, nhân bản hệ thống, HA, cluster… Và một trong những xu hướng công nghệ gần đây phải kể tới xu hướng sử dụng Đa đám mây - Multi Cloud.

Ông Hoàng Văn Ngọc - Giám đốc Viettel IDC chia sẻ: "Điện toán đám mây ở Việt Nam không còn là xu hướng, mà đã thực sự đi vào ứng dụng thực tế. Điều này thể hiện ở việc, thay vì sử dụng các dịch vụ Cloud đơn thuần từ một nhà cung cấp, các tổ chức, doanh nghiệp đang có khuynh hướng sử dụng cùng lúc nhiều nền tảng đám mây của nhiều nhà cung cấp khác nhau - Multi Cloud."

Việc cùng lúc sử dụng nhiều đám mây từ nhiều nhà cung cấp, hỗ trợ các ứng dụng và khối lượng công việc khác nhau, giúp các tổ chức, doanh nghiệp có thể lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với từng nhu cầu riêng biệt của doanh nghiệp và đảm bảo dự phòng dữ liệu ở mức cao nhất, đặc biệt là với những tổ chức lớn, có nhiều bộ phận, dự án…

Bởi, có thể tại thời điểm hiện tại, một nền tảng đám mây phù hợp với hạ tầng công nghệ thông tin đang vận hành, nhưng trong tương lai, với những yêu cầu phát sinh thì đám mây đó có thể không phù hợp nữa. Bên cạnh đó, những yếu tố liên quan đến thời gian hoạt động liên tục (uptime), và những sự cố xảy ra trong quá trình vận hành dịch vụ của nhà cung cấp có thể ảnh hưởng lớn đến hệ thống của khách hàng.

Tại buổi hội thảo, ông Đào Việt Hùng – giám đốc sản phẩm Cloud của Viettel IDC đã chia sẻ về xu hướng Multi Cloud trên thế giới và ở Việt Nam, cùng với đó là các kịch bản triển khai hệ thống trên Đa đám mây thường gặp nhất.

Cùng với các lợi ích của việc sử dụng Multi Cloud, ông Hùng cũng nhắc tới các thách thức lớn mà quản trị viên gặp phải khi triển khai hạ tầng công nghệ thông tin trên Đa đám mây như: Việc khó khăn trong quản trị hệ thống, vấn đề kết nối giữa các đám mây và vấn đề an ninh, bảo mật trong các mô hình triển khai đa đám mây.

Cũng trong buổi hội thảo, Viettel IDC đã giới thiệu tới khách hàng bộ dịch vụ, giải pháp, tư vấn và triển khai toàn bộ nhu cầu công nghệ thông tin của doanh nghiệp, triển khai trên nền tảng hạ tầng đa đám mây với đội ngũ kỹ sư, chuyên gia đầu ngành trong tất cả lĩnh vực hạ tầng, công nghệ.

Với sứ mệnh là đơn vị công nghệ hàng đầu Việt Nam, Viettel cũng mang tới hội thảo giải pháp giám sát, điều hành trung tâm an toàn thông tin (SOC) được nghiên cứu và phát triển bởi trung tâm An ninh Mạng Viettel - giải pháp giúp doanh nghiệp bảo vệ toàn diện hệ thống công nghệ thông tin của mình trước tất cả các rủi ro thường trực. Và công nghệ siêu hội tụ của Nutanix giúp doanh nghiệp dễ dàng quản trị, mở rộng hệ thống theo chiều ngang (scale out), từ đó tối ưu chi phí đầu tư ban đầu và giảm thiểu các rủi ro xảy đến với hệ thống dữ liệu.

Vào ngày 22/3 tới đây, hội thảo sẽ được tổ chức tại Tp.HCM, hứa hẹn sẽ mang đến những giải pháp mới, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp về việc bảo đảm an ninh, bảo mật toàn diện trên nền điện toán đám mây cho khách hàng tại khu vực này.