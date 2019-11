Doanh số iPhone đi xuống, vốn hóa Apple vẫn tăng 400 tỷ USD từ đầu năm

Giá trị vốn hóa thị trường của Apple đã tăng hơn 400 tỷ USD từ đầu năm đến nay, mặc tỷ suất lợi nhuận suy giảm và doanh số iPhone giảm.

Theo tờ Financial Times, giá cổ phiếu Apple đạt mức cao chưa từng thấy khi đóng cửa phiên thứ Sáu tuần trước, nâng tổng mức tăng từ đầu năm lên 65%, cao gấp ba lần mức tăng của chỉ số S&P 500. Với mức tăng này, cổ phiếu Apple đang tiến tới hoàn tất năm tăng mạnh nhất trong vòng một thập kỷ.

Giá cổ phiếu tăng mạnh đưa vốn hóa của Apple tăng 407 tỷ USD từ đầu năm - con số lớn ngang với toàn bộ giá trị vốn hóa của JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất Mỹ về giá trị tài sản.

Tính đến hết phiên ngày thứ Sáu, giá trị vốn hóa thị trường của Apple đạt 1,16 nghìn tỷ USD, giúp "táo khuyết" vượt qua "đế chế" phần mềm Microsoft để giành lại ngôi vị công ty niêm yết đắt giá nhất thế giới. Đây thực sự là một cú lội ngược dòng ngoạn mục của Apple, xét tới việc cổ phiếu Microsoft cũng đã tăng 44% từ đầu năm đến nay.

"Mọi người đang tìm kiếm sự chắc chắn trên một thị trường bấp bênh", nhà quản lý danh mục Michael Kagan thuộc ClearBridge Investments ở New York nhận xét. "Nhà đầu tư ưa thích việc Apple có dòng tiền mạnh. Công ty này thực sự là một ‘cỗ máy in tiền’ dù lĩnh vực kinh doanh đã tương đối bão hòa".

Thành quả tăng giá của cổ phiếu Apple năm nay càng ấn tượng hơn nếu nhìn vào các sản phẩm mới và kết quả kinh doanh của hãng.

Chiếc điện thoại thông minh (smartphone) iPhone 11 được đánh giá tích cực, nhưng nhìn chung không được xem là một sản phẩm gây ấn tượng mạnh.

Ngoài ra, cả lợi nhuận và doanh thu của Apple đều giảm trong năm nay. Trong tài khóa kết thúc vào tháng 9/2019, lợi nhuận hoạt động của Apple giảm 10% so với tài khóa trước, còn 63,9 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với khoản lãi kỷ lục 71,2 tỷ USD mà hãng đạt được vào năm 2015. Doanh thu giảm 2% so với tài khóa trước, còn 260 tỷ USD, do doanh số iPhone đi xuống.

Tuy nhiên, giới đầu tư cho rằng cổ phiếu Apple đang được hỗ trợ mạnh bởi chương trình mua lại cổ phiếu của công ty, doanh thu tăng mạnh từ mảng dịch vụ, và kỳ vọng vào mẫu điện thoại iPhone 5G mà Apple có thể trình làng vào năm sau.

Trong vòng 1 thập kỷ qua, Apple đã chi 320 tỷ USD để mua lại cổ phiếu, nhiều hơn bất kỳ một công ty nào khác trong S&P 500. Microsoft đứng thứ nhì, chi 116 tỷ USD.

Tính đến cuối tháng 9 vừa qua, số dư tiền mặt và các khoản tương đương tiền trong bảng cân đối kế toán của Apple đạt hơn 100 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa hãng vẫn còn "dư sức" để tiếp tục chương trình mua lại cổ phiếu.

Chiến lược kinh doanh hiện nay của Apple là giảm bớt phụ thuộc vào các thiết bị phần cứng và tăng doanh thu ở mảng dịch vụ. Trong tài khóa vừa qua, doanh thu từ mảng dịch vụ của Apple đạt 46 tỷ USD, so với mức 20 tỷ USD vào 2015.

Giám đốc tài chính (CFO) Luca Maestri của Apple lạc quan về triển vọng giá cổ phiếu công ty, nhấn mạnh rằng giá cổ phiếu Apple "vẫn còn rẻ" nếu xét đến triển vọng lợi nhuận và đà tăng doanh thu của hai mảng dịch vụ và thiết bị đeo (wearables). Hệ số giá/thu nhập (P/E) của cổ phiếu Apple hiện là 20 lần, thấp hơn mức 24 lần của các công ty công nghệ trong S&P 500.

Các nhà phân tích ở Phố Wall cũng có niềm tin tương tự. Trong số 41 nhà phân tích được trang Marketwatch khảo sát, có 19 người khuyến nghị mua cổ phiếu Apple và chỉ có 5 người khuyến nghị bán.