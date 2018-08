Doanh thu lương thực, thực phẩm tăng gần 13% trong 8 tháng qua

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2018 ước tính đạt 370 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tổng mức 370 nghìn tỷ đồng, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 277,2 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống chỉ đạt con số khiêm tốn 45,1 nghìn tỷ đồng, giảm 1,9% so với tháng trước và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,6 nghìn tỷ đồng, giảm 1,6% và tăng 12,2%; doanh thu dịch vụ khác đạt 44,1 nghìn tỷ đồng, giảm 0,3% so với tháng trước và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 2,86 triệu tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 8,53% (cùng kỳ năm 2017 tăng 8,36%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm nay ước tính đạt 2,1 triệu tỷ đồng, chiếm 75,2% tổng mức và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đáng chú ý là ngành hàng lương thực, thực phẩm có mức tăng cao nhất, với 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành hàng may mặc cũng có mức tăng trưởng cao với 12,3%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 11,6%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 10,8% và phương tiện đi lại tăng 10,7%.

Một số địa phương có mức tăng khá là Thái Nguyên tăng 13,1%; Thanh Hóa tăng 12,8%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 12,7%; Bình Định và Bắc Giang cùng tăng 12,5%; Hà Nội tăng 11,9%; Vĩnh Phúc tăng 11,8%; Hải Dương tăng 11,7%; Nam Định tăng 11,6%.

Đối với dịch vụ lưu trú, ăn uống, doanh thu trong 8 tháng ước tính đạt 352 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng mức và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương như Bình Dương tăng 14,1%; Bình Định tăng 12,1%; Tiền Giang tăng 12%; Khánh Hòa tăng 11,7%; Tp.HCM tăng 11,2%; Nghệ An tăng 10,6%; Hà Nội tăng 4,1%.

Doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng năm nay ước tính đạt 26,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có mức tăng khá bao gồm Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 24,2%; Tp.HCM tăng 22,4%; Lào Cai tăng 19,3%; Quảng Ninh tăng 17,2%; Hà Nội tăng 11,2%.