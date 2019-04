Đón cơ hội phát triển ngành nhựa, đóng gói và in ấn

Ngành công nghiệp nhựa, in ấn và đóng gói bao bì trong nước và xuất khẩu được đánh giá còn nhiều tiềm năng phát triển để các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư khai thác thị trường.



Điều này dẫn đến các nhà cung cấp máy móc, thiết bị của các ngành này trên thế giới tăng cường sự hiện diện ở thị trường trong nước, trong đó đáng chú ý là sự tham gia đông đảo của các thương hiệu lớn tại triển lãm quốc tế ngành công nghiệp nhựa, in ấn và đóng gói bao bì Hà Nội (Hanoi Plas Print Pack) sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E, Hà Nội từ ngày 24 đến 27/4/2019.

Dư địa thị trường còn lớn



Theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), từ hơn một thập kỷ qua ngành nhựa luôn duy trì tăng trưởng trung bình ở mức hai con số về khối lượng nhập khẩu nguyên liệu cũng như xuất khẩu sản phẩm nhựa.

Số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nhựa liên tục tăng mạnh những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng trung bình từ 14% - 15%/năm.

Việc Việt Nam ký kết các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm từ nhựa. Các đối tác đang chuyển dần đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam để tận dụng chi phí sản xuất rẻ; thuế xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu (EU)... được hưởng nhiều ưu đãi. Nhu cầu nhập khẩu sản phẩm nhựa tại thị trường EU, Nhật vẫn ở mức cao, khách hàng ngày càng ưa thích sản phẩm nhựa Việt Nam.

Theo Mordor Intelligence Research, thị trường nhựa Việt Nam dự báo đạt tỷ lệ tăng trưởng luỹ kế hàng năm (CAGR) vào khoảng 6,63% trong giai đoạn 2018-2023, công nghệ ép phun chiếm tỉ lệ cao nhất. Công nghệ này được sử dụng để sản xuất các bộ phận nhựa có thành mỏng như thiết bị gia dụng, điện tử gia dụng, bảng điều khiển ô tô…

Trong khi đó, ngành công nghiệp chế biến và đóng gói bao bì Việt Nam với mức tăng trưởng hằng năm hai con số, được đánh giá là khá hấp dẫn với các nhà cung cấp máy móc thiết bị hoạt động trong ngành. Nguyên nhân được giới phân tích nhận định là do sản xuất hàng hóa trong nước phục vụ cho thị trường tại chỗ và xuất khẩu được dự báo sẽ tiếp tục phát triển rất mạnh trong thời gian tới, dẫn đến nhu cầu bao bì sẽ rất lớn. Đáng chú ý, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm đóng gói, đồ uống đóng chai và dược phẩm ngày càng tăng cao, dẫn đến việc gia tăng các sản phẩm bao bì.

Sức hút lớn

Với những lợi thế trên, Việt Nam đang chứng kiến sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp máy móc, thiết bị, nguyên liệu cho ngành nhựa, bao bì và in ấn. Thông qua các triển lãm hội chợ, các nhà triển lãm nước ngoài đã có cơ hội tiếp cận với những doanh nghiệp sản xuất trong nước để cung cấp máy móc thiết bị hoặc tìm nhà phân phối tại Việt Nam. Như tại triển lãm quốc tế ngành công nghiệp nhựa, in ấn và đóng gói bao bì Hà Nội (Hanoi Plas Print Pack), thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài tham gia mỗi năm.

Phiên bản lần thứ 10 của sự kiện triển lãm 2 năm một lần này sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội. Năm nay, triển lãm có diện tích 8.500m2, thu hút 180 đơn vị từ 10 quốc gia và khu vực như Ấn Độ, Đài Loan, Hà Lan, Hàn Quốc, Hong Kong, Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc và Việt Nam, trong đó nổi bật là hai gian hàng quốc tế từ Đài Loan và Hàn Quốc. So với phiên bản lần trước, số lượng đơn vị tham gia tăng 50%.

Hanoi Plast Print Pack 2019 tích hợp gần như tất cả dây chuyền sản xuất. Trong lĩnh vực nguyên liệu thô, Toyo và De Paauw sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm khác nhau từ nguyên liệu nhựa chất lượng cao đến nguyên liệu tái chế; Chyi Yang, Aoxiang và Polystar sẽ trưng bày máy thổi màng nhựa đa lớp. Về thiết bị đóng gói, Hemingstone và Chao Wei mang đến nhiều loại máy làm túi với nhiều ứng dụng khác nhau. Trong lĩnh vực in ấn, Trường Thịnh sẽ trình làng thương hiệu đến từ Đức - máy in phun mực công nghiệp Leibinger. Trong khi đó, Queesense mang đến triển lãm loại máy in aniline phù hợp in polyethylene, điện thoại di động, giấy cuộn và các nguyên liệu đóng gói khác.

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra hội thảo "Ngành nhựa Việt Nam - Công nghiệp đóng gói: cơ hội lớn từ CMCN 4.0" vào ngày 24-4 thu hút diễn giả là lãnh đạo đầu ngành thảo luận định hướng phát triển công nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Triển lãm do Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad (Bộ Công thương), Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp thị và Thương mại Yorkers phối hợp cùng Hiệp hội Nhựa Việt Nam tổ chức.