Động lực tăng trưởng của bất động sản Long An

Hạ tầng phát triển nhanh và mặt bằng giá đất còn thấp là hai yếu tố giúp thị trường bất động sản Long An gia tăng sức hút đối với các nhà đầu tư.

Điểm sáng phát triển hạ tầng

Với khoảng 100km chiều dài giáp ranh Tp.HCM, những năm gần đây, Long An đã tập trung nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, đường xá kết nối quan trọng góp phần tạo vùng đệm cho trục kết nối Long An - Tp.HCM.

Nhìn trên bản đồ, có thể thấy kết nối các tuyến theo trục dọc giữa Tp.HCM và Long An đang được cải thiện rõ nét. Long An đã hoàn thành nhiều quy hoạch quan trọng cho giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030 như quy hoạch tổng thể phát triển giao thông, quy hoạch hệ thống giao thông thủy, cảng thủy nội địa, quy hoạch điểm đấu nối các tuyến quốc lộ N1, N2…

Trong quy hoạch này, mạng lưới đường bộ của tỉnh Long An gồm các tuyến cao tốc và năm tuyến quốc lộ. Cụ thể, quốc lộ 1A đã hoàn thành đầu tư mở rộng, quốc lộ N2 nối từ Củ Chi đi xuyên suốt vùng Đồng Tháp Mười chuẩn bị đưa vào khai thác trong khi quốc lộ N1 cũng chuẩn bị được đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, các tuyến quốc lộ 50 và quốc lộ 62 đã được nâng cấp và đang phát huy hiệu quả khá tích cực.

Được ví như dấu gạch nối giữa Tp.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Long An hưởng lợi lớn từ hệ thống đường cao tốc cho kế hoạch phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Cụ thể, ngoài tuyến cao tốc Tp.HCM - Trung Lương đã hoạt động, Long An còn có tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ thông xe vào năm 2020.

Tuyến đường này sẽ kết nối các huyện Bến Lức, Cần Giuộc của Long An với huyện Bình Chánh, Cần Giờ của Tp.HCM và huyện Nhơn Trạch, Long Thành của Đồng Nai. Đồng thời, dự án cũng tạo ra một trục phát triển mới gắn kết Long An với hệ thống cảng quốc tế Hiệp Phước, Cát Lái, Cái Mép - Thị Vải và sân bay quốc tế Long Thành…

Ngoài ra, còn có ba công trình trọng điểm khác được triển khai trên địa bàn Long An như trục động lực Tp.HCM - Tiền Giang - Long An; đường 830 trục Đức Hòa - Bến Lức; đường vành đai thành phố Long An. Tất cả mở ra cho Long An cơ hội đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ và các khu đô thị vệ tinh giúp Tp.HCM giãn dân về phía Tây và Tây Nam.

Cơ hội của "vùng trũng"

Tại hội thảo "Tp.HCM - Long An: Kết nối phát triển" diễn ra vào tháng 7 vừa qua, bà Đặng Thị Thúy Hà, Phó giám đốc Sở Xây dựng Long An, cho biết thời gian này đầu tư vào Long An đã khởi sắc, thời cơ phát triển đã đến. Đây là thành quả của việc tiếp nhận nhiều dự án, trong đó đặc biệt là thị trường bất động sản đang phát triển mạnh mẽ. Sắp tới, tỉnh sẽ chú trọng đầu tư các dự án lớn, kiểm soát các dự án nhỏ lẻ với chính sách chặt chẽ.

Theo các chuyên gia, hiện nay xu hướng giãn dân Tp.HCM về phía Long An khá rõ rệt. Trước sự phát triển về mạng lưới giao thông, hạ tầng, vài năm trở lại đây, Long An đón nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các doanh nghiệp như Vingroup, Nam Long, Vạn Thịnh Phát, T&T Group, Thaco...

Đơn cử mới đây Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long đã công bố dự án Waterpoint quy mô lên đến 355 héc ta nằm ngay mặt tiền Tỉnh lộ ĐT 830 và bao quanh ba mặt còn lại bởi 6 km sông Vàm Cỏ Đông.

Cùng với sự tham gia hợp tác của các nhà đầu tư, các nhà phát triển bất động sản quốc tế, hệ sinh thái bất động sản của Waterpoint nổi bật với các khu nhà ở thấp tầng (nhà phố, biệt thự) và cao tầng (căn hộ chung cư); khu phức hợp văn phòng; khu mua sắm, dịch vụ và giải trí; bệnh viện; khu giáo dục; khu phức hợp thể thao… và công viên trung tâm lên đến 21 héc ta kết hợp với hệ thống kênh đào, cảnh quan đẹp mắt.

Sự xuất hiện của nhiều dự án khu đô thị hàng trăm héc ta dự báo sẽ giúp thị trường bất động sản Long An ngày càng thêm sôi động.

Theo ông Phạm Lâm, Giám đốc điều hành DKRA Việt Nam, giá bất động sản Long An thời gian qua đã tăng nhiều nhưng vẫn chưa tương xứng. Ví dụ, từ trung tâm quận 1 xuống Bến Lức, Cần Giuộc khoảng 20 km nhưng giá bất động sản chưa bằng một nửa của huyện Hóc Môn, vốn phải di chuyển xa hơn khá nhiều. Như vậy, có thể thấy việc kết nối hạ tầng tác động rất lớn đến giá trị bất động sản.

Ông Lâm cho rằng, các khu vực Long An giáp ranh Tp.HCM nên tập trung phát triển các dự án nhà ở. Nếu Bình Dương, Đồng Nai quỹ đất lớn đang dần khan hiếm thì Long An quỹ đất vẫn còn nhiều, phát triển khu đô thị sẽ thuận lợi.

"Với lợi thế sông nước, Long An nên khai thác nhà ở gắn liền với đô thị xanh. Nếu làm được điều này, bất động sản Long An vẫn hấp dẫn nhà đầu tư trong 10 năm nữa. Thị trường bất động sản vận hành theo quy luật "nước chảy về chỗ trũng". Những khu vực có tiềm năng phát triển thì nhà đầu tư sẽ dồn về", ông Lâm nói.