Dòng người xếp hàng từ 5 giờ sáng chờ mua vàng ngày vía Thần Tài

Từ 5 giờ sáng nay (14/2), tại phố vàng Trần Nhân Tông, nhiều người mua đã xếp hàng chờ đợi mua vàng ngày vía Thần Tài. Theo quan niệm của người dân, những người mua sớm sẽ gặp nhiều may mắn trong năm.



Theo ghi nhận của phóng viên tại "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội), nhiều khách hàng đã xếp hàng ngồi chờ từ 5 giờ sáng, thậm chí có cụ ông ra cửa hàng từ 1 giờ sáng với mong muốn là khách hàng đầu tiên mua được vàng trong ngày vía Thần Tài để đón may mắn, sung túc trong cả năm.

Các doanh nghiệp vàng dự báo trước tâm lý người dân nên đã mở cửa từ rất sớm. Đa phần người dân mua 1-2 chỉ vàng lấy may, hạn chế mua nhiều bởi giá vàng trong ngày vía Thần Tài thường bị đẩy lên rất cao. Cảnh mua bán rất sôi động, các cửa hàng phải huy động tối đa lượng nhân viên phục vụ.

Đặc biệt, một số cửa hàng dự đoán lượng khách đổ dồn về đông ngày vía Thần Tài nên đã có sự chuẩn bị sẵn ghế nhựa xếp bên ngoài cho người mua vàng ngồi vì phải chờ đợi lâu mới đến lượt.

"Theo quan niệm, nếu mua vàng ngày Thần Tài sẽ may mắn, sung túc cả năm. Do đó, tôi năm nào cũng ra phố Trần Nhân Tông, mua 1-2 chỉ vàng cầu may. Năm nay tôi cũng xếp hàng từ 5 giờ sáng tới, cũng may cửa hàng đã chuẩn bị sẵn ghế nhựa ngồi", bà Thanh, một vị khách mua vàng chia sẻ.

Trên nhiều cửa hàng vàng ở các tuyến phố khác như Cầu Giấy, Chùa Bộc, Thái Hà, Kim Mã…cảnh mua bán cũng khá sôi động.

Ghi nhận cho thấy đón vía ngày Thần Tài, giá vàng có xu hướng tăng cao.

Đầu giờ mở cửa, bảng giá niêm yết của Phú Quý, giá mua vào của mặt hàng Thần Tài Phú Quý 9999 là 36,6 triệu đồng/lượng, bán ra 37,2 triệu đồng/lượng. Đối với vàng miếng SJC giá mua vào là 36,7 triệu đồng/lượng, giá bán ra 37 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá mua vào vàng rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu ở mức 36,6 triệu đồng/lượng, giá bán ra 37,3 triệu đồng/lượng.

Nhãn hàng Doji niêm yết giá vàng buổi sáng ngày vía Thần Tài với giá mua SJC là 36,8 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 37,5 triệu đồng/lượng. Các loại vàng nữ trang có thấp hơn so với vàng SJC.

Người dân xếp hàng mua vàng rất ngay ngắn

Người dân xếp hàng từ sáng sớm để mua vàng cầu may ngày Vía Thần Tài

Những vị khách mua vàng đầu tiên

Dòng người càng lúc càng đông đúc. Nhiều cửa hàng vàng chuẩn bị sẵn ghế nhựa cho người mua vàng ngồi trong lúc chờ đợi

Các nhân viên được huy động tối đa để phục vụ trong ngày này

Trước đó, dù mới là mùng 9 tháng Giêng âm lịch (13/2), chưa phải ngày vía Thần Tài, song tại các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) luôn trong tình trạng đông nghẹt, khách nườm nượp kéo tới mua vàng cầu may. Chỗ để xe trên vỉa hè trước các cửa hàng vàng theo đó cũng chật kín, không còn một chỗ trống.



Theo nhân viên của các hãng vàng, lượng khách tới mua vàng đa phần mua vàng lẻ từ 0,5 chỉ đến 5 chỉ, khách mua vàng miếng không nhiều.