Đồng USD được dự báo giữ giá trong 2020

Sau 2 năm tăng giá, đồng USD được dự báo sẽ giữ vững sức mạnh trong năm 2020 - theo kết quả một cuộc khảo sát do hãng tin Reuters thực hiện với sự tham gia của các chiến lược gia tiền tệ.

Thị trường ngoại hối toàn cầu sẽ bước sang một thập kỷ mới mà không có một cảm nhận rõ rệt nào về một hướng đi mới, một phần cũng bởi cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung diễn ra ì ạch.

"Về cơ bản, đồng USD vẫn sẽ mạnh về giá so với một rổ gồm các đồng tiền chủ chốt, do nhu cầu thanh khoản và đảm bảo an toàn… Tôi nghĩ đồng USD có thể trượt giá nhẹ, nhưng sẽ không sụt mạnh trong cả năm 2020", bà Jane Foley, trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối thuộc Rabobank, nhận định.

Hôm thứ Ba tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng đợi cho tới sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 mới đi đến một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm vì thông tin này, nhưng chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác chỉ giảm nhẹ.

"Chúng tôi luôn cảm thấy rằng thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung, đặc biệt là thỏa thuận giai đoạn 2 hoặc xa hơn thế, rất khó đạt trước bầu cử 2020. Bởi vậy, việc mọi chuyện lùi một chút như thế này không phải là một cú sốc lớn đối với chúng tôi", chiến lược gia vĩ mô Tim Riddell thuộc Westpac phát biểu.

Các nhà giao dịch tiền tệ chỉ có thể đạt tỷ suất lợi nhuận cao với những đồng tiền có mức độ biến động tỷ giá mạnh. Nhưng mức độ biến động tỷ giá đồng USD hiện đang ở mức thấp nhất trong số các đồng tiền chủ chốt, và xu hướng ổn định này được dự báo sẽ tiếp tục duy trì. Năm nay, cả đồng USD và đồng Euro đều dao động trong biên độ tỷ giá hẹp nhất trong nhiều thập kỷ.

Sau hai năm tăng, tỷ giá đồng USD đang có dấu hiệu chững lại. Năm 2018, đồng tiền này tăng 4%, và hiện đạt mức tăng chưa đầy 2% kể từ đầu 2019. Các chiến lược gia cho rằng sự chững lại này là một dấu hiệu cho thấy tình hình thương chiến Mỹ-Trung đã được phản ánh đầy đủ vào tỷ giá USD và bạc xanh sẽ khó tăng giá cao hơn.

Tuy không dự báo USD sẽ sụt giá, nhưng các chiến lược gia cũng không đưa ra được một sự đồng thuận nào về đường đi rõ rệt của đồng tiền này trong năm tới.

Trên thị trường tài chính Mỹ, mức độ đặt cược vào sự tăng giá của USD vẫn đang có chiều hướng tăng. Tổng giá trị của các hợp đồng đầu cơ giá USD trong tuần trước đạt 20,11 tỷ USD, từ mức 18,36 tỷ USD trong tuần trước đó, theo số liệu mới nhất từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).

Trong số 62 chiến lược gia trả lời câu hỏi của Reuters về việc đâu sẽ là nhân tố quan trọng nhất chi phối diễn biến tỷ giá USD trong 2020, có 26 người cho rằng đó là diên biến chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Một con số tương tự cho rằng đó là tình hình kinh tế Mỹ. Số còn lại chọn các yếu tố khác như tình hình của các nền kinh tế lớn khác.

Các chiến lược gia được khảo sát chung quan điểm rằng không một đồng tiền nào có thể thách thức được "sức khỏe" của USD trong 2020, nên tỷ giá USD nhiều khả sẽ giữ được sự vững vàng trong tương lai gần.

Sau khi giảm giá 4% từ đầu năm đến nay, đồng Euro được dự báo sẽ hồi phục phần mất mát này trong 12 tháng tới.

Tỷ giá đồng tiền chung châu Âu được kỳ vọng sẽ kết thúc năm 2019 ở mức 1,1 USD đổi 1 Euro, mức tỷ giá mà chỉ một vài chuyên gia dự báo được trong cuộc khảo sát của Reuters hồi tháng 1 năm nay. Euro được dự báo sẽ tăng giá lên mức 1,12-1,15 USD/Euro trong 6-12 tháng tới.