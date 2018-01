Dongsim tri ân khách hàng cùng với nhiều ưu đãi

Nhằm tri ân các khách hàng đã tin tưởng và sử dụng các chương trình, dịch vụ của công ty trong suốt thời gian qua, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh mới trong lĩnh vực giáo dục mầm non, công ty Dongsim Việt Nam đã tổ chức lễ tri ân khách hàng tại sảnh Hoa Tường Vi, trung tâm Star Galaxy, 87 Láng Hạ vào ngày 13/1/2018.

Hàn Quốc là một trong những đất nước đặc biệt chú trọng tới giáo dục mầm non. Tại Hàn Quốc, nền tảng của các chương trình giáo dục mầm non được các chuyên gia xây dựng bài bản, có sự liên kết chặt chẽ và tạo cảm hứng cho trẻ. Trong những năm trở lại đây, có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc về lĩnh vực giáo dục và đã đạt được những thành công nhất định.

Với tiềm năng rất lớn từ môi trường giáo dục trong nước, Công ty Cổ phần Dịch vụ giáo dục Dongsim Việt Nam (một trong những đơn vị thành viên của Egroup) đã hợp tác cùng với tập đoàn Dongsim Hàn Quốc triển khai các chương trình giáo dục dành cho lứa tuổi mầm non tại Việt Nam.

Trong năm 2017, công ty đã phát triển mạnh mẽ hai chương trình giáo dục "Khoa học diệu kỳ" và mỹ thuật "Tôi là bảng màu" tới hơn 150 trường mầm non tại khu vực miền Bắc và miền Trung; tổ chức thành công dự án đưa 90 chủ trường và hiệu trưởng mầm non sang học tập và thăm quan tại Seoul Hàn Quốc có tên 2017 Dongsim’s Edutour; dự án liên kết đào tạo nâng cao năng lực giáo viên mầm non với trường Cao đẳng Sư phạm Trung Uơng tại miền bắc và trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng tại miền trung.

Những hoạt động và dự án trên đã mang thương hiệu của Dongsim đến gần hơn với thị trường giáo dục mầm non Việt Nam.

Trong sự kiện này, ông Lee Sung Gun - Tổng giám đốc Dongsim Việt Nam đã gửi lời cảm ơn tới tất cả khách hàng, chia sẻ các thành tựu mà công ty đã đạt được trong 1 năm vừa qua; cũng như cơ hội hợp tác kinh doanh mới và chính sách bán hàng ưu đãi dành cho khách hàng tham dự sự kiện.

Ông Lee Sung Gun cũng chia sẻ kế hoạch mở rộng thị trường của Dongsim Việt Nam trong năm 2018: Công ty sẽ mở văn phòng đại diện tại các thành phố lớn, hợp tác đào tạo với các trường đại học, cao đẳng sư phạm mầm non trên cả nước; tổ chức Edutour lần 2 với sự tham gia của 200 chủ trường; ra mắt sản phẩm mới, khai trương Trường mầm non quốc tế Việt - Hàn của Dongsim Việt Nam.

Đặc biệt, để chia sẻ niềm vui, Dongsim Việt Nam dành riêng chính sách ưu đãi cho khách hàng tham dự sự kiện tri ân với mức giá chỉ từ 115.000 đến 135.000 đồng/sản phẩm.

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 0986 035 223

Website: http://dongsim.vn/