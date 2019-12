Dự án 1,2 tỷ USD ở Quận 7 chi nghìn tỷ phát triển hàng chục vườn “địa đàng bên sông”

Dự án 1,2 tỷ USD Sunshine Diamond River nằm trên đường Đào Trí (Quận 7) được thiết kế như một resort tại Bali, với không gian ngập tràn cây xanh, sông nhân tạo, hồ và thác nước. Đặc biệt dự án này nổi tiếng khi sở hữu hàng chục vườn địa đàng quy mô lớn trong khuôn viên dự án.

Sunshine Diamond River sở hữu hơn 100 tiện ích resort đẳng cấp tại Sài Gòn như: sông nhân tạo dài gần 1.000 mét bao quanh các tòa nhà, hàng loạt hồ bơi, thác nước cầu vồng, 4.000 vườn nhiệt đới trước thềm tòa nhà, sân tập Golf, phố đi bộ trong công viên… Đặc biệt dự án này nổi tiếng khi sở hữu hàng chục vườn địa đàng quy mô lớn trong khuôn viên dự án, bố trí quanh dòng sông nhân tạo.

Hàng chục khu vườn địa đàng bên sông được thiết kế cho từng phân khúc khách hàng chuyên biệt với: vườn cổ tích và vườn khám phá cho trẻ nhỏ; vườn dưỡng sinh và cờ tiên cho người già; vườn ion để trị liệu sức khoẻ; vườn âm nhạc cho người trẻ; vườn Hera cho gia đình; vườn BBQ cắm trại; vườn hoa hồng; vườn hoa ôn đới; vườn thiền thuỷ cực; vườn thuỷ sinh... Với thiết kế đa dạng, mỗi cư dân tại Sunshine Diamond River đều tìm thấy một không gian được thiết kế dành riêng cho mình.

Điểm nhấn đặc biệt nhất của hàng chục vườn địa đàng dự án là "chuỗi vườn vạn hoa" với: vườn hoa hồng, vườn hoa lan, vườn ôn đới, vườn xương rồng… Các khu vực trồng cây được quy hoạch theo vùng khí hậu từ ôn đới, nhiệt đới đến hoang mạc theo kết cấu liên hoàn, tạo nên những không gian đầy màu sắc trong dự án.

Tại công viên hoa hồng, Sunshine Group sẽ trồng hàng nghìn cây hoa hồng rực rỡ với nhiều giống hồng cổ lừng danh Sapa và Hải Phòng, hồng ngoại thân gỗ (Rose Tree), hồng leo tường, hồng bụi.

Lần đầu tiên tại Sài Gòn, có một dự án phát triển một thiên đường hoa hồng quy mô lớn như tại Sunshine Diamond River. Ngoài ra, Sunshine Group phát triển một tổ hợp hoa lan đẹp rực rỡ như tại các thiên đường hoa lan ở Singapore với các loài hoa trong sách đỏ như: lan thuỷ tiên, lan hài, lan hồ điệp….

Bên cạnh chuỗi vườn vạn hoa, Sunshine Group phát triển một khu vườn trị liệu trong lòng dự án với: hệ thống ghế hồng ngoại đá muối Himalaya, vườn ion âm, đèn ion âm, hệ thống phun sương vitamin... Các thiết bị theo chủ đầu tư có tác dụng trong trị liệu một số vấn đề về xương khớp, thanh lọc độc tố, sản sinh không khí trong lành, chữa mất ngủ, căng thẳng lâu ngày.

Khu vườn trị liệu được thiết kế theo phong cách vườn thiên với hồ hoa sen, dãy hoa sứ, trúc, lưỡi hổ hay các loại cây quý hiếm như tùng La Hán, bách, bonsai... hàng trăm năm tuổi. Tổng thể không gian đậm chất thiền của đất nước Nhật Bản với hồ nước, cầu gỗ, cổng trời Torii...

Ngoài các khu vườn hoa cộng đồng, các khu vườn chủ đề cho từng khách hàng chuyên biệt cũng được phát triển tại Sunshine Diamond River. Có quy mô lớn nhất trong các khu vườn địa đàng chuyên đề là Fantasy Garden – Khu vườn cổ tích cho trẻ em. Khu vườn này được thiết kế dựa trên cảm hứng từ truyện cổ Grim và nghìn lẻ một đêm.

Khu vườn cổ tích dành cho các em nhỏ sở hữu gần 70 tiện ích như: Dòng sông thuỷ cung, đảo nàng tiên cá, mê cung tiểu yêu, khu làng Xì Trum, thảm bay Aladin, cỗ xe biến hình của Lọ Lem, gương biến hình, ngôi nhà của bạch tuyết, thế giới đại dương nghìn lẻ một dặm, vườn gia vị, thế giới xương rồng, thiên đường trò chơi dân gian… Khu vườn cổ tích là một phần của khu Disneyland.

Các cụ già sống tại dự án được thiết kế riêng một khu vườn dưỡng sinh với: hồ cá, cầu dưỡng sinh, bàn cờ tiên, vườn hội ngộ, nhà thuỷ tạ…

Nằm gọn bên hệ thống vườn nhiệt đới là chuỗi phố đi bộ "shopping in the park" với hàng loạt các cửa hàng: ẩm thực, thời trang thiết kế, khu vui chơi trẻ em, cửa hàng mini mart. Với hệ thống "shopping in the park", người dân vừa có thể mua sắm, vừa dạo bộ trong công viên, hay nghỉ dưỡng giữa những bungalow, trải nghiệm hàng chục khu vườn nhiệt đới chủ đề.

Vào buổi tối, đơn vị vận hành dự án sẽ tổ chức hàng loạt màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật kết hợp nhạc nước trên sông. Hàng loạt vườn treo trên không kết hợp cùng vườn hoa hồng, sân golf, vườn yoga được Sunshine Group bố trí từ tầng đế lên đến tầng thượng. Sunshine Diamond River sở hữu hàng loạt hồ bơi vô cực trên độ cao hàng trăm mét cùng 4 hồ bơi liên tòa nối với nhau.

Sunshine Diamond River phát triển tổ hợp sky bar và cafe tầng thượng. Tổ hợp vui chơi, giải trí tại dự án cũng được đầu tư với các hạng mục: Disneyland và vườn cổ tích cho trẻ em; rạp chiếu phim; khu chơi Bowling; Tiniworld và khu vui chơi cho trẻ em trong nhà; sân trượt băng…