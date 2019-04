Dự án mang đậm hơi thở xứ Hàn phía Tây Hồ Tây hút nhà đầu tư

Không giống như nhiều dự án trên thị trường đi theo mô tuýp châu Âu thường thấy, dự án Khu đô thị Starlake - Tây Hồ Tây không chỉ được đầu tư và vận hành bởi tập đoàn xây dựng hàng đầu xứ Hàn Daewoo E&C mà còn được các kiến trúc sư hàng đầu lấy cảm hứng từ kiến trúc và phong cách cảnh quan Hàn Quốc - nơi đất nước, văn hóa và con người đều có nhiều nét tương đồng với lối sống Việt Nam.

Vị trí đắc địa, an toàn, hiện đại

Tọa lạc tại lá phổi xanh của thành phố: Tây Hồ Tây - nơi đang được Chính phủ quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Thủ đô, Starlake chỉ cách đường Hoàng Quốc Việt 5 phút đi bộ và Hồ Tây 10 phút; 25 phút tới sân bay quốc tế Nội Bài; 20 phút tới trung tâm thành phố.

Trải mình trên diện tích 2,5 hec-ta với hệ thống căn hộ cao cấp trong ba tòa tháp 24 tầng, khu chung cư này là sự kết tinh giữa phong cách thiết kế Hàn Quốc với nét rất riêng của văn hóa Việt. Tại đây, bàn tay, khối óc và sức sáng tạo của chủ đầu tư luôn dựa trên sự tôn trọng tổng thể ban sơ và trong lành của môi trường tự nhiên, để rồi từ đó tạo nên một tổ ấm dẫu sang trọng nhưng vẫn luôn giữ được sự ấm cúng, bình dị.

Với Starlake, các cư dân tương lai sẽ được sống trong một không gian sống xanh, đẳng cấp và tiện ích đủ đầy; trải nghiệm mua sắm tại trung tâm thương mại cao cấp; các cửa hàng thời trang, nhà hàng ẩm thực, khu vui chơi giải trí đa dạng…; tận hưởng những bữa tiệc BBQ, những buổi tập gym, spa, bơi lội, chạy bộ… ngoài trời đầy và đặc biệt được bảo vệ an toàn. Bởi tại Starlake luôn có hệ thống an ninh 3 lớp bảo mật được thiết lập 24/7; có hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại có khả năng cảnh báo, chữa cháy và tự động dập lửa sớm mà không cần sự can thiệp của con người.

Ấn tượng, sang trọng và tiềm năng

Nếu khách hàng yêu thích sự sang trọng trong kiến trúc xa hoa nhưng vẫn muốn giữ được sự giản đơn xứ Hàn thì việc tậu một căn hộ tại Starlake sẽ giúp bạn hoàn thiện giấc mơ được sống trong không gian kiến trúc ấy. Bởi với Starlake, không khó để nhận ra từng phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm, bếp ăn, ban công, cửa sổ… cho đến các khối nhà được bố trí chéo, các khoảng rộng để tối ưu gió, ánh sáng; các thiết bị nội thất hiện đại đều mang đậm hơi thở kiến trúc Hàn.

Sở hữu một kiến trúc nổi bật, vị trí đắc địa cùng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ chuẩn với tiêu chí an cư lạc nghiệp, khu chung cư Starlake trong những ngày đầu ra mắt đã được giới thượng lưu Việt đón chào.

Không chỉ thu hút các nhà đầu tư trong nước, khu chung cư Starlake với không gian sống tươi mới, trong lành cùng hệ thống cơ sở hạ tầng đủ đầy bao gồm: công viên cây xanh, trường học quốc tế, khách sạn thượng lưu, văn phòng đẳng cấp và cùng hàng loạt các dịch vụ spa, nhà hàng, thể thao, giải trí…,

Minh chứng rõ nhất là chỉ ngay trong giai đoạn một mở bán, dự án Starlake đã bán hết đến 30% quỹ căn hộ dành riêng cho người nước ngoài.

Dự án Starlake có mật độ xây dựng thấp, dành những đặc quyền ưu tiên nhất cho cư dân, lối thiết kế căn hộ thông minh và mang lại hiệu quả sử dụng nội thất cao trong cuộc sống.

