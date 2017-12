Dự án The Legend với nhiều thế mạnh khác biệt

Những ngày này, hầu như ai đi qua ngã tư Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Tuân (Hà Nội) cũng sẽ thấy một toà nhà sở hữu hai mặt tiền đang được hoàn thiện mang tên The Legend.

Điểm nhấn kính hai lớp cùng không gian rộng mở

Bên cạnh thế mạnh về vị trí trung tâm cùng tiện ích cảnh quan, hai tòa tháp căn hộ tại dự án The Legend được sử dụng vật liệu xây dựng cũng như trang bị nội thất cao cấp bậc nhất, trong đó phải kể đến hệ thống kính hộp hai lớp phủ khắp bề mặt công trình. Nhờ vậy, các căn hộ tại đây đều có tầm nhìn rộng mở và chan hoà ánh sáng.

Theo phân tích của các chuyên gia, kính hộp 2 lớp đặc biệt thân thiện với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm như ở Việt Nam. Đây là loại kính có khoảng không khí ở giữa, được phủ lên bề mặt một loại hợp chất đặc biệt giúp kính có tính năng phát xạ nhiệt chậm, làm giảm sự phát tán, hấp thụ nhiệt lượng chậm có chức năng phản xạ lại ánh sáng mặt trời giúp không gian bên trong giữ nhiệt độ ổn định.

Cùng với đó, hệ thống kính hộp hai lớp còn có kết cấu cùng lúc dẫn truyền ánh sáng tự nhiên và tiêu giảm tối đa tiếng ồn, mang lại cho mỗi căn hộ bầu không khí mát mẻ, trong lành giúp cho các tòa nhà "xanh" hơn và vẫn giữ được nét thẩm mỹ, góp phần làm giảm hiệu ứng nhà kính nói chung, giúp cho căn phòng ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè.

Đặc biệt, hệ thống kính hộp còn có độ an toàn rất cao, do có khả năng chịu được lực va đập lớn nên ngay cả khi bị đập rạn vỡ thì kính vẫn đứng vững trong cửa, không vỡ vụn và rơi xuống. Do đó, kính hộp là sự lựa chọn phù hợp để sử dụng cho các dự án chung cư cao cấp.

"Với những ưu điểm trên, giá thành của kính hộp 2 lớp thường cao hơn khoảng 3 lần so với kính thông thường. Bởi vậy, tại Việt Nam, rất ít có chủ đầu tư dám sử dụng kính hộp cho công trình xây dựng. Tuy nhiên, ở dự án The Legend - chủ đầu tư đã không hề băn khoăn khi bỏ ra một phần chi phí rất lớn để lắp đặt toàn bộ hệ thống kính hộp cho các căn hộ tại tòa nhà", ông Tạ Vũ Toàn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội CPM, cho biết.

"Lợi ích của cư dân là mục tiêu hàng đầu"

Chia sẻ về điều này, ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đại Việt Trí Tuệ - chủ đầu tư dự án, phân tích: "Ở The Legend, chúng tôi đưa lợi ích của cư dân lên hàng đầu. Bởi vậy, không chỉ lựa chọn vật liệu tốt nhất như thiết bị điện, thiết bị cung cấp nước sạch, sen vòi Grohe, hệ thống kính hộp 3 lớp của Xingfa, điều hoà Multi thương hiệu Mitshubishi, hệ thống xử lý nước thải tiêu chuẩn A, công nghệ quản lý tòa nhà BMS…, chúng tôi còn rất kỹ lưỡng khi lựa chọn nhà thầu".

Cũng theo ông Tuấn, những nhà thầu tham gia thi công The Legend đều là các đơn vị danh tiếng, ví như Phục Hưng làm tổng thầu xây dựng và hoàn thiện; Công ty Xây lắp điện nước và Hệ thống PCCC Sigma làm nhà thầu cơ điện; Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội CPM làm nhà thầu nhôm, kính. Đây là một trong những nhà thầu nhôm kính uy tín nhất thị trường hiện nay.

"Chưa hết, ngay đến hệ thống nhôm, kính sử dụng tại dự án The Legend, Đại Việt Trí Tuệ cũng yêu cầu chúng tôi phải sử dụng nhôm, kính có hệ số an toàn cao hơn để đảm bảo hệ thống cửa kính chịu lực tốt, chắc chắn và an toàn tuyệt đối trong điều kiện thời tiết xấu như giông tố, bão lớn", lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội CPM cho biết thêm.

Vị Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội CPM cũng nhận định: "Hiếm có một dự án nào mà chủ đầu tư luôn đề cao chất lượng công trình và sự an toàn cho cư dân lên hàng đầu như tại The Legend. Tôi đánh giá rất cao những tiêu chuẩn khi chọn nhà thầu và quy trình quản lý của chủ đầu tư để The Legend không chỉ đem lại tính thẩm mỹ, sang trọng mà còn mang lại cuộc sống an toàn, chất lượng cao cho cư dân, đồng thời giúp dự án bền vững cùng thời gian và không ngừng gia tăng giá trị về sau".

Được biêt, dự án The Legend được xây dựng trên khu đất rộng gần 6.000m2 tại 109 Nguyễn Tuân, gần công viên Hồ điều hoà Nhân Chính, gần nhiều trường đại học, bệnh viện, khu vui chơi, khu thương mại…

Dự án gồm 2 tòa nhà cao 30 tầng được xây dựng theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Trong đó, có 2 tầng hầm, 5 tầng trung tâm thương mại (50% diện tích dùng làm chỗ đỗ xe trên cao) và 25 tầng để ở, cung cấp 460 căn hộ cao cấp 64 -180m2, từ 2 - 4 phòng ngủ.

