Đường ống nước sông Đà lại gặp sự cố

Chiều 20/11, Công ty Cổ phần Nước sạch sông Đà đã buộc phải tạm thời đóng van cấp tại nhà máy để sửa chữa do đường ống được phát hiện gặp sự cố bị rò rỉ tại huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công ty Cổ phần Viwaco cho biết, đơn vị này mới nhận được thông tin từ Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) về việc tuyến ống truyền tải nước sạch sông Đà của Viwasupco đang gặp sự cố rò rỉ tại Km 25+ 500 đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận huyện Thạch Thất (Hà Nội).

"Công ty Cổ phần Viwaco là đơn vị tiếp nhận nguồn nước sạch sông Đà để cung cấp cho các hộ dân khu vực phía Tây Nam Hà Nội. Do Viwasupco phải khắc phục sự cố trên, chính vì vậy chúng tôi phải tạm ngừng cấp nước từ 17h ngày 20/11 đến 3h ngày 21/11", đại diện Viwaco cho biết.

Được biết, tại điểm phát hiện đường ống gặp sự cố, nước từ đường ống chảy tràn khiến cầu chui dân sinh và mặt đường Đại lộ Thăng Long ngập sâu hơn 30cm.

Trong khi đó, do đóng van nhà máy nên nhiều khu dân cư ở quận Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai...bị dừng cấp nước sạch từ 17h ngày 20/11. Các đơn vị phân phối nước sạch sông Đà như Công ty Viwaco, Công ty nước sạch Hà Đông đã gửi thông báo dừng cấp nước, đề nghị khách hàng sử dụng nước tiết kiệm.

Đại diện Công ty Viwaco cho biết, những hộ dân không có bể ngầm hoặc ở cuối nguồn cấp có thể sẽ bị mất nước trong một ngày.

Nhà máy nước sạch sông Đà do Công ty Cổ phần nước sạch sông Đà (Viwasupco) quản lý, cung cấp trung bình 250.000 - 260.000 m3/ngày đêm đến 280.000 hộ dân trên tổng số 2,2 triệu hộ dân của Hà Nội.

Trong vài năm trở lại đây, tuyến ống nước sông Đà đã có hơn 20 lần gặp sự cố vỡ, rò rỉ do chất lượng ống và việc thi công không đảm bảo yêu cầu. Bộ Công an đã khởi tố hàng loạt bị can liên quan tới việc đầu tư dự án này với tội danh "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".