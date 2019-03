Eco Green Saigon bán những căn cuối hai tòa mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Linh

Được ghi nhận là dự án nổi bật chào bán sản phẩm ra thị trường khu Nam trong năm 2018 với hơn 80% hai tòa căn hộ đã có chủ sở hữu chỉ sau 2 tháng mở bán, Eco Green Saigon đang mở bán những căn cuối của 2 tòa HR1, HR2.

Đầu xuân mua nhà, nhận quà lớn

Các khách hàng đặt mua căn hộ Eco Green Saigon trước 31/3/2019 sẽ được hưởng ngay chiết khấu 2% giá trị căn hộ cho mỗi giao dịch. Đối với các khách hàng có nhu cầu vay vốn mua nhà, ngân hàng sẽ hỗ trợ cho vay lên tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất cố định năm đầu tiên là 8,5%.

Bên cạnh đó, khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ sẽ được hưởng chiết khấu tương đương 4% và 7% khi mua các căn hộ tại tòa HR1 và HR2 của dự án.

Đặc biệt, nhân dịp khai trương Văn phòng bán hàng, khi đặt mua các căn hộ tại dự án Eco Green Saigon, khách hàng sẽ được tham dự chương trình bốc thăm may mắn "Mua nhà sang - Nhận lộc vàng" với cơ cấu giải thưởng có giá trị.

Cụ thể, khách hàng có thể may mắn trúng thưởng một giải đặc biệt là 10 cây vàng trị giá 370 triệu đồng, một giải nhất là 2 cây vàng trị giá 74 triệu đồng, hai giải nhì là một cây vàng trị giá 37 triệu đồng, năm giải ba là 5 chỉ vàng trị giá 18,5 triệu đồng và 10 giải khuyến khích là 3 chỉ vàng trị giá 11,1 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 700 triệu đồng.

Chương trình được áp dụng cho khách hàng đặt mua căn hộ tại dự án từ ngày 1/2/2019 đến trước thời điểm bốc thăm trúng thưởng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết: "Những phần quà may mắn này là lời tri ân sâu sắc mà chúng tôi muốn gửi tới những cư dân tương lai của dự án Eco Green Saigon. Cũng hi vọng rằng, chút "lộc vàng" gõ cửa đầu năm sẽ mang đến cho gia chủ một năm Kỷ Hợi an khang, sung túc."

Eco Green Saigon - tổ ấm hút cư dân Sài Thành

Thị hiếu của người đi mua nhà những năm gần đây đã có nhiều sự thay đổi lớn. Cùng với sự phát triển của kinh tế, thu nhập cá nhân tăng, nhu cầu mua nhà của khách hàng giờ đây không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh sống, mà còn là sự lựa chọn về một nơi an cư lạc nghiệp, một không gian sống tối ưu cả về đời sống vật chất và tinh thần.

Do đó, những dự án cao cấp, được đầu tư chỉn chu, hiện đại với hệ thống tiện ích phong phú luôn thu hút khách hàng, điển hình như Eco Green Saigon.

Có diện tích vừa phải và đa dạng từ 50 - 95m2, bố trí 2 - 3 phòng ngủ, các căn hộ tại dự án đang chiếm được cảm tình của đông đảo khách hàng, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ.

Với thiết kế tòa nhà theo hình cánh quạt đón gió, trong đó 90% căn hộ là căn góc 2 mặt thoáng, mỗi căn hộ tại dự án đều có thiết kế thông minh, đón tối đa ánh sáng tự nhiên và khí trời.

Lựa chọn căn hộ Eco Green Saigon, khách hàng có thể yên tâm "xách vali về ở" bởi chủ đầu tư đã trang bị đầy đủ nội thất đến từ các thương hiệu cao cấp, nổi tiếng hàng đầu thế giới như thiết bị điện Schneider, thiết bị bếp Bosh, Teka, thiết bị vệ sinh Duravit, Hansgrohe, điều hòa Daikin…

Eco Green Saigon còn hội tụ hệ thống tiện ích nội - ngoại khu đa dạng, hiện đại, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, hưởng thụ của cư dân.

Từ dự án, cư dân dễ dàng tiếp cận với hệ thống hạ tầng phát triển trong khu vực như bệnh viện Việt Pháp, đại học RMIT, Citimart…

Trong khi đó, ngay tại dự án, cư dân cũng có thể trải nghiệm hệ thống tiện ích đẳng cấp bao gồm trường mầm non quốc tế Nhật Bản và trường tiểu học Kim Đồng đạt chuẩn quốc gia, trung tâm thương mại, phòng gym & yoga, bể bơi cho người lớn và trẻ em, vườn nướng BBQ, khách sạn cao cấp và trung tâm tổ chức sự kiện ngoài trời, công viên Eco Green Central Park rộng 3,5ha với hệ thống cây xanh, cảnh quan rộng lớn, thoáng mát… đem đến một cuộc sống chất lượng cao ngay giữa lòng Tp.HCM.