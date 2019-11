Elon Musk tuyên bố sắp xây “siêu nhà máy” Tesla ở Đức

Tổng giám đốc (CEO) Elon Musk của hãng xe điện Mỹ Tesla ngày 12/11 chính thức công bố kế hoạch xây một siêu nhà máy (gigafactory) và một trung tâm kỹ thuật-thiết kế tại khu vực gần thủ đô Berlin của Đức.

Theo hãng tin CNBC, đây sẽ là siêu nhà máy thứ tư của Tesla, sau nhà máy sản xuất pin ở bang Nevada ở Mỹ; một nhà máy sản xuất thiết bị xạc và linh kiện điện ở bang New York; và một nhà máy sản xuất ôtô mới đi vào hoạt động ở Thượng Hải, Trung Quốc.

"Tất cả mọi người đều biết về trình độ kỹ thuật xuất sắc của nước Đức. Đó là một phần lý do vì sao chúng tôi sẽ đặt siêu nhà máy châu Âu của mình tại Đức. Chúng tôi cũng sẽ mở một trung tâm kỹ thuật và thiết kế ở Berlin, vì Berlin là một trong những cái nôi kỹ thuật của thế giới", ông Musk nói khi tham dự một sự kiện ở Berlin. Ông cho biết thêm, siêu nhà máy của Tesla sẽ được đặt gần sân bay mới của Berlin.

Ông Musk đã nói về mục tiêu xây dựng một nhà máy Tesla ở châu Âu từ mấy năm nay. Vào 2016, sau khi Tesla mua một công ty thiết kế kỹ thuật và tự động hóa của Đức có tên Grohmann Engineering, ông Musk nói rằng nhà máy châu Âu của hãng nên được đặt ở Đức.

Doanh thu của Tesla tại thị trường Mỹ giảm trong quý 3 vừa qua, nhưng doanh thu của hãng tại thị trường châu Âu tăng trong 3 quý đầu năm, bất chấp sự suy giảm nói chung của thị trường xe tại khu vực này.

Xây nhà máy sản xuất xe tại châu Âu sẽ giúp Tesla tránh được những vấn đề phức tạp của việc xuất khẩu xe từ Mỹ sang các nước châu Âu, đồng thời giúp hãng tránh được những bấp bênh về thương mại và thuế quan.

Trong báo cáo cập nhật quý 3, Tesla cho biết hãng có kế hoạch sản xuất Model 3 - mẫu sedan hút khách, và mẫu xe SUV sắp tới Model Y tại nhà máy ở châu Âu.

Sau một thời gian dài bị hoài nghi về khả năng đi đến lợi nhuận, Tesla hôm 23/10 bất ngờ báo lãi trong quý 3/2019. Hãng đạt lợi nhuận 1,86 USD/cổ phiếu trong quý 3, trong khi dự báo bình quân của giới phân tích là mức lỗ 0,24 USD/cổ phiếu.

Trong quý 3, Tesla giao hàng được 97.000 xe, tăng nhẹ so với quý 2. Tỷ suất lợi nhuận gộp của hãng trong quý 3 là 22,8%, giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tăng 3,9 điểm phần trăm so với quý 2.

Kể từ sau báo cáo kết quả kinh doanh này đến hết phiên giao dịch ngày 12/11, vốn hóa thị trường của Tesla tăng thêm 17 tỷ USD, tương đương mức tăng gần 39%.