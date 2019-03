EU cho châu Âu thêm 2 tuần để tránh Brexit không thỏa thuận

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngày 21/3 chặn đứng nguy cơ Anh phải rời khỏi khối này mà không có một thỏa thuận nào vào ngày thứ Sáu tới, bằng cách cho Thủ tướng Theresa May thêm 2 tuần để xác định nên làm gì tiếp theo.

Tại một hội nghị thượng đỉnh bàn về khủng hoảng Brexit ở Brussels, lãnh đạo EU nói với bà May rằng nếu các nghị sỹ Anh không phê chuẩn thỏa thuận Brexit của bà vào tuần tới, bà sẽ có thời gian đến ngày 12/4 để quyết định liệu Anh sẽ rời EU mà không có thỏa thuận hay xin trì hoãn Brexit lâu hơn.

Động thái này của EU giúp loại bỏ khả năng Brexit không thỏa thuận xảy ra vào ngày 29/3 - thời điểm mà lẽ ra Anh phải ra khỏi khối theo nhất trí ban đầu.

Kết quả trên cũng giúp bà May có được một "vũ khí" mạnh để cảnh báo những nhân vật có quan điểm cứng rắn về Brexit trong Đảng Bảo thủ của bà: hoặc ủng hộ thỏa thuận bà đã đạt được với EU, hoặc chấp nhận việc Anh phải ở trong EU thêm một thời gian dài.

Bà May tuyên bố sẽ đưa thỏa thuận của mình trở lại Quốc hội vào tuần tới. Đây là thỏa thuận thứ hai của bà với EU, và đã bị Quốc hội hai lần "gạt phăng" trong tháng 3 này. Trước đó, vào tháng 1, thỏa thuận đầu tiên cũng bị Quốc hội Anh từ chối.

Bà May đạt được kết quả cuộc gặp thượng đỉnh ở Brussels sau hơn 7 giờ đàm phán cam go với 27 nhà lãnh đạo còn lại trong khối. Khi cuộc họp gần kết thúc, các nhà lãnh đạo khác đề nghị bà May rời phòng họp trong khi họ bàn bạc về quyết định của mình.

"Vực thẳm sẽ được hoãn lại" Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk phát biểu sau khi bà May chấp nhận giải pháp mà EU đưa ra. "Trước khi họp, tôi đã rất buồn, nhưng giờ thì tôi lạc quan hơn".

Nếu bà May thuyết phục được Quốc hội Anh thông qua thỏa thuận Brexit trước thời hạn 12/4, thì Anh sẽ ở trong EU đến ngày 22/5 để hoàn tất các thủ tục cho vụ "ly dị". Nếu không, đến ngày 22/5, bà sẽ phải một lựa chọn giữa xin hoãn Brexit lâu hơn, có thể đến cuối năm, hoặc Brexit không thỏa thuận.

"Quyết định ngày hôm nay cho thấy tầm quan trọng của việc Hạ viện phải thông qua một thỏa thuận Brexit vào tuần tới, để chúng ta có thể chấm dứt sự bấp bênh và đưa Anh ra khỏi EU một cách trơn tru, có trật tự", bà May nói trong một cuộc họp báo vào nửa đêm. "Sáng mai, tôi sẽ trở lại Anh và cố gặp tập hợp sự ủng hộ để thỏa thuận được thông qua".

Về phía EU, một cân nhắc lớn là cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu diễn ra vào cuối tháng 5. Đối mặt với sự nổi lên của phong trào chống hội nhập châu Âu, các nhà lãnh đạo EU muốn giải quyết xong vấn đề Brexit trước ngày bầu cử. Nếu Brexit bị hoãn lâu hơn hoặc hủy, thì Anh sẽ tiếp tục ở lại trong khối và thực hiện nghĩa vụ như các thành viên khác của khối.

Như vậy, ngày 12/4 sẽ là mốc để quyết định xem Anh có tham gia vào cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu hay không. Ngày 22/5 là ngày cuối cùng trước khi cuộc bầu cử này diễn ra.