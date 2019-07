EVNNPC công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã thực hiện tốt việc đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt, các hoạt động chính trị vui chơi giải trí của nhân dân các tỉnh thành phía Bắc trong các dịp lễ lớn như: như Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5/), đồng thời cấp điện an toàn phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân, đảm bảo cấp điện cho các kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, đặc biệt là sự nỗ lực đảm bảo cung ứng điện trong đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng kéo dài ở miền Bắc.

Sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 32.929,02 tr.kWh, tăng 8,82% so với 6 tháng đầu năm 2018. Thành phần công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 64,84% và tăng 8,22%, thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 28,64% và tăng 9,21% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện 5,34%, lũy kế đạt 6 tháng đầu năm 2019 là 5,15%, thấp hơn 0,08% so với cùng kỳ năm 2018. Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện SAIDI 173,8 phút, MAFI 0,24 lần, SAIFI 2,14 lần.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Tổng công ty đều đạt theo quy định, ước tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 toàn NPC tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.126 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 5,69/6 ngày; giảm 0,31 ngày so với quy định. Các đơn vị thực hiện tốt việc niêm yết công khai trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu của khách hàng.

Từ đầu năm đến hết tháng 6/2019, Tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng công ty đã tiếp nhận, phối hợp giải quyết và phản hồi thông tin cho khách hàng với 8126.417 lượt yêu cầu, tăng 1,05 lần so với cùng kỳ. Tổng công ty đã gửi 99,64 triệu lượt tin nhắn, tăng 6,34 triệu lượt so với 6 tháng đầu năm 2018. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã thu thập, hỗ trợ cho 571.435 khách hàng đăng ký nhận thông báo tình hình sử dụng điện qua Zalo thay cho hình thức nhắn tin SMS, đạt 2,84 triệu tin nhắn.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh hợp tác cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến, tăng cường triển khai các giải pháp thu tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Giao chỉ tiêu cho các công ty Điện lực; Tổ chức hội thảo với các Ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán để đưa ra các giải pháp…nhằm tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt.

Tính đến hết tháng 6/2019, đã có 287 khách hàng lắp đặt Điện mặt trời trên mái nhà với tổng công suất 2.900 kWp đạt 58% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Sản lượng phát lên lưới là 120.747 kWh. Tổng công ty đã tổ chức thành công hội thảo: "Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trách nhiệm và lợi ích của doanh nghiệp" tại Hưng Yên và Thái Bình. Các công ty Điện lực đã làm việc để trao đổi, vận động 1.782 khách hàng; ký được thỏa thuận với 1.107 khách hàng với khả năng điều chỉnh ước đạt 367,91MW.

6 tháng đầu năm Tổng công ty đã đã đưa vào vận hành 11 trung tâm điều khiển và điều khiển xa 98 TBA 110kV. Chỉ số nâng cao độ tin cậy cung cấp điện luôn đảm bảo so với chỉ tiêu EVN giao.

Tính đến 30/6/2019, EVNNPC đã khởi công 38/73 dự án 110kV theo kế hoạch EVN giao và hoàn thành đóng điện 30/81 dự án 110kV với công suất tăng thêm 926 MVA và 110,3km ĐZ 110kV. Hoàn thành đóng điện 160/366 dự án đầu tư xây dựng cải tạo lưới điện trung hạ thế năm 2019 tương ứng với 1.076/2.036 TBA phân phối góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Tổng công ty tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, trong đó tập trung cao độ nhân lực, vật lực đảm bảo cấp điện ổn định cho phụ tải, giảm tổn thất điện năng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm mùa nắng nóng, đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão.

Ngoài ra, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình đổi mới hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng, công tác văn hóa doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị và thực hiện hiệu quả chủ đề năm "Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện". Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện Việt Nam và 50 năm ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc (6/10/1969-6/10/2019).