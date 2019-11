"Facebook sẽ không đánh đổi cái lớn, cái đại cục để lấy cái nhỏ tại Việt Nam"

Phó chủ tịch phụ trách Chính sách công khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Facebook, ông Silmon Miller, khẳng định như vậy với Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chiều 5/11, tại Hà Nội.



Tại buổi tiếp và làm việc với đại diện Facebook, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, cho biết, quan điểm của Nhà nước Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có Facebook hoạt động và kinh doanh thuận lợi, lâu dài tại Việt Nam. Ông cũng cho rằng, khi đã xác định hoạt động lâu dài, thịnh vượng tại Việt Nam thì Facebook cần hợp tác chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và tuân thủ pháp luật nước sở tại, không nên "đánh đổi cái lớn để lấy cái nhỏ" vì một lý do nào đó.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cũng đánh giá cao việc Facebook lựa chọn Việt Nam là địa điểm sản xuất thiết bị Oculus Rift S thế hệ mới, đóng góp vào xây dựng hệ sinh thái số ở Việt Nam trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cũng thẳng thắn chia sẻ, trong thời gian gần đây (từ tháng 6/2019 đến nay), tình hình hợp tác giữa Facebook và Bộ Thông tin và Truyền thông trong vấn đề gỡ bỏ thông tin xấu độc, chống phá Nhà nước Việt Nam chưa được như mong muốn.

Do vậy, Thứ trưởng đề nghị Facebook cần chủ động, tích cực hợp tác, thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng của Việt Nam để gỡ bỏ các thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân người dùng, góp phần bảo đảm an ninh mạng và không gian mạng lành mạnh, cùng đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam và cũng tạo cơ hội để Facebook tiếp tục phát triển, làm ăn lâu dài tại thị trường Việt Nam.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cũng đề nghị nhóm công tác giữa Facebook và Bộ Thông tin và Truyền thông cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để cùng trao đổi, đối thoại nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, phát sinh trong thực tiễn vì sự thịnh vượng chung của Việt Nam và Facebook.

Về phái Facebook, ông Silmon Miller cho biết Facebook sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực liên quan đến phát triển hệ sinh thái số.

Theo ông Silmon Miller, hiện Facebook đã chính thức mở rộng sản xuất sang Việt Nam, với sản phẩm là kính thực tế ảo Oculus Rift S thế hệ mới và đang tích cực tìm kiếm các đối tác để sản xuất các sản phẩm khác nữa tại Việt Nam. Đây là bước tiến quan trọng trong cam kết đầu tư của Facebook tại thị trường Việt Nam và là một phần của nỗ lực đa dạng hóa các cơ sở sản xuất trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Facebook.

Đại diện Facebook cam kết sẽ đối thoại thường xuyên với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan của Việt Nam để cùng nhau xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh. Và Facebook sẽ không đánh đổi cái lớn, cái đại cục để lấy cái nhỏ…