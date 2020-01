FDT bị đưa vào diện kiểm soát, chỉ được giao dịch vào thứ 6 hàng tuần

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc đưa cổ phiếu FDT của Công ty Cổ phần Fiditour vào diện kiểm soát từ ngày 03/01/2020.

Theo HNX, nguyên nhân Fiditour bị đưa vào diện kiểm soát là do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và không khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đưa vào diện cảnh báo sau khi chứng khoán bị cảnh báo, thuộc trường hợp bị kiểm soát theo quy định tại điểm 1.5 khoản 1 điều 14 Quy chế niêm yết. Đặc biệt công ty chưa công bố Báo cáo tài chính quý 2/2019, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 và Báo cáo tài chính quý 3/2019.

Với việc bị đưa vào diện kiểm soát, FDT sẽ bị hạn chế giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần. HNX sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu FDT ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Trước đó, FDT đã bị đưa vào diện cảnh báo từ 23/09/2019 do chậm nộp Báo cáo tài chính bán biên soát xét năm 2019 quá 15 ngày kể từ ngày hết hạn công bố thông tin và HNX tiếp tục bổ sung lý do đưa cổ phiếu này vào diện bị cảnh báo từ ngày 7/10/2019 do công ty này tiếp tục vi phạm quy định công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 1 năm.

Về kết quả kinh doanh, hiện công ty mới chỉ công bố kết quả kinh doanh quý 1/2019 với lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 56 triệu đồng – cùng kỳ lãi hơn 462 triệu đồng. Công ty cho biết, lợi nhuận giảm là do số khách giảm, lợi nhuận bình quân khách giảm.

Tính đến ngày 31/3/2019, công ty có 4,88 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển là 4,7 tỷ đồng.

Trên thị trường, thời gian gần đây, thanh khoản của FDT hầu như không có và hiện cổ phiếu FDT đang giao dịch ở mốc 38.800 đồng/cổ phiếu, giảm 21,46% so với mức giá 49.400 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm.