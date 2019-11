Flamingo Group - từ tiên phong bất động sản nghỉ dưỡng xanh đến khát vọng nuôi dưỡng nghệ thuật

Không chỉ được xem là "nhà tiên phong" trong lĩnh vực kiến trúc xanh, Flamingo còn ghi dấu tại thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ở Việt Nam bằng những công trình mang đậm dấu ấn nghệ thuật, định hình phong cách "sống sang trọng giữa thiên nhiên".

Từ nhà tiên phong bất động sản nghỉ dưỡng xanh

Lựa chọn cho mình con đường không giống ai ở thời điểm khởi phát, đó là theo đuổi kiến trúc xanh- một xu hướng thịnh hành trên thế giới xong lại rất đỗi mới mẻ với thị trường bất động sản Việt Nam cách đây 20 năm, Flamingo gặp không ít khó khăn và sự hồ nghi của thị trường, bởi như KTS. Lê Văn Thiêm - Hội Kiến trúc sư Việt Nam từng nhấn mạnh "Để một công trình đạt được tất cả các tiêu chí của kiến trúc xanh là rất khó, bởi ngoài trình độ của kiến trúc sư còn cần phải có một nguồn vốn lớn, mà không phải nhà đầu tư nào cũng "chịu chi", đó là chưa kể những yếu tố về xã hội, nhân văn".

Kiên trì, nỗ lực vượt qua những khó khăn, Flamingo đã từng bước khẳng định vị thế của nhà tiên phong trong việc áp dụng và triển khai kiến trúc xanh ở Việt Nam. Trong đó, Flamingo Đại Lải Resort chính là sản phẩm tiêu biểu cho loại hình kiến trúc này. Khu nghỉ dưỡng lọt Top 10 Resort đẹp nhất hành tinh không chỉ nổi tiếng với các công trình đậm chất nghệ thuật, mà còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của một công trình xanh thực thụ như: sử dụng các nguyên vật liệu thiên nhiên, công nghệ xanh tiên tiến, có khả năng tối ưu hóa và tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

Những nỗ lực của "nhà tiên phong" Flamingo đã lần lượt nhận về những quả ngọt khi liên tiếp các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế được trao tặng cho Flamingo Đại Lải Resort, đặc biệt là những giải thưởng, chứng chỉ về kiến trúc xanh vốn khắt khe về tiêu chí và hạn chế về số lượng công trình được trao.

Có thể kể đến như giải thưởng Kiến trúc xanh Mỹ (2014) – một trong những giải thưởng quan trọng và lâu đời nhất trên thế giới về lĩnh vực thiết kế xanh, danh hiệu "Khu nghỉ dưỡng chuẩn xanh" của Diễn đàn du lịch Đông Nam Á (2018-2020), giải thưởng Kiến trúc xanh năm 2018 của Hội kiến trúc sư Việt Nam, dành thứ hạng cao nhất tại hạng mục Green Architecture dành cho các công trình kiến trúc xanh trong giải thưởng Good Design Award 2012- một giải thưởng được ví như "Oscar" dành cho các công trình phát triển bền vững.

Đặc biệt, tòa nhà Forest In The Sky - điểm nhấn của Flamingo Đại Lải Resort, công trình tiêu biểu cho kiến trúc xanh hiện đại từng được biết đến trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ngay khi ra mắt, đã liên tiếp nhận về cho mình 5 chứng chỉ quốc tế về công trình xanh EGDE- chứng chỉ xanh uy tín do IFC- thành viên của tổ chức World Bank chứng nhận, được coi như chứng chỉ "vàng" mà bất kì công trình theo xu hướng kiến trúc xanh cũng mong muốn có được.

Mới đây nhất, tòa nhà nổi tiếng với 70.000 cây xanh cùng hệ thống vườn treo Babylon độc đáo đã xuất sắc vượt qua 192 công trình đến từ 37 nước trên thế giới để vinh dự trở thành "tòa nhà xanh được yêu thích nhất" tại Green Solution Awards - Giải thưởng Công trình Xanh (2019) do Construction21 tổ chức. Giải thưởng vinh danh các công trình trên toàn thế giới xây dựng theo xu hướng bền vững và có đóng góp vào quá trình chống biến đổi khí hậu.

Cùng với Flamingo Đại Lải Resort, kiến trúc xanh hiện đại cũng đã được "nhà tiên phong" áp dụng nhuần nhị tại siêu tổ hợp nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà Beach Resort – dự án được kì vọng sẽ tiếp tục xác lập nên những kỉ lục mới trong lĩnh vực kiến trúc xanh cho Flamingo nói riêng và trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam nói chung.

Mạch ngầm nghệ thuật trong mỗi công trình

Không phải chỉ đến khi Art In The Forest - dự án nghệ thuật vì cộng đồng do Flamingo đầu tư với hình thức phi lợi nhuận quy mô và độc đáo tại Flamingo Đại Lải Resort tạo nên tiếng vang trong giới mỹ thuật nước nhà, người ta mới nhận ra sự đam mê nghệ thuật cháy bỏng trong nhiệt huyết của chủ đầu tư này.

Từ nhà hàng độc đáo được kết bằng tre - Bamboo Wings đã trở thành đại diện duy nhất của kiến trúc Việt Nam được vinh danh tại IAA 2011 - Giải thưởng được ví như "Oscar" của ngành kiến trúc, đến tòa nhà Forest In The Sky được thiết kế lộng lẫy với những vườn treo Babylon tựa thiên đường nhiệt đới trên cao đã lập tức trở thành biểu tượng mới cho kiến trúc Việt Nam, công trình nào khi ra đời cũng đều là những sản phẩm đậm chất nghệ thuật.

Du khách đến "Khu nghỉ dưỡng gia đình sang trọng hàng đầu thế giới" này ngoài việc được thư giãn về tâm trí, tâm hồn cũng được bồi đắp thêm từ chính mạch ngầm nghệ thuật tỏa chảy trong khắp không gian nơi đây.

"Top 10 resort đẹp nhất thế giới" Flamingo Đại Lải đã từng khiến du khách ngỡ ngàng khi trở thành vương quốc hoa hồng đầu tiên trên thế giới có mặt tại Việt Nam và nay, một lần nữa lại níu giữ bước chân mỗi người khi Bảo tàng nghệ thuật ngoài trời độc đáo bậc nhất Đông Nam Á - Art In The Forest đang từng ngày hoàn thiện.

Bảo tàng nghệ thuật ngoài trời có một không hai tại Việt Nam này được hình thành từ chính tâm nguyện của chủ đầu tư Flamingo - lan tỏa cái đẹp của nghệ thuật đến gần hơn với công chúng và hình thành nên một điểm đến văn hóa- nghệ thuật độc đáo ngay tại chính Flamingo Đại Lải Resort.

Mỗi năm tại không gian rộng lớn này, sẽ có những tác phẩm hội họa và điêu khắc của các nghệ sĩ trong và ngoài nước được trưng bày một cách đầy nghệ thuật, và sau 10 năm, khi dự án kết thực, sẽ có một triển lãm hội họa cùng bảo tàng điêu khắc ngoài trời được hình thành, để không chỉ giới mộ điệu mà tất thảy các du khách đến vui chơi tại Flamingo Đại Lải Resort sẽ được thưởng thức nghệ thuật đương đại một cách tự nhiên nhất.

Cùng với đó, một Container Bar độc đáo nằm giữa đồi thông xanh cũng vừa được chính thức khai trương, để du khách vừa thảnh thơi thưởng lãm, vừa có thêm một góc sống ảo đầy nghệ thuật.

Cứ như vậy, cái luyến láy của nghệ thuật đã được Flamingo khéo léo đưa vào từng công trình, để mỗi du khách khi đặt chân tới Flamingo Đại Lải Resort, hay sau này là siêu tổ hợp nghỉ dưỡng mang đậm kiến trúc xanh Flamingo Cát Bà Beach Resort, sẽ thấy tâm hồn được thanh lọc và cảm xúc thăng hoa từ chính mạch ngầm nghệ thuật mà chủ đầu tư Flamingo đã từng ngày nuôi dưỡng, bồi đắp cho mỗi công trình của mình!