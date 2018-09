FPT tổ chức sự kiện công nghệ lớn nhất trong lịch sử 30 năm

FPT sẽ tổ chức sự kiện công nghệ lớn nhất trong lịch sử 30 năm thành lập tập đoàn với việc sẽ dùng trí tuệ nhân tạo (AI) làm người dẫn chương trình (MC) và đưa khách mời tham gia cuộc hành trình tiên phong trên "Trạm không gian thực tế ảo".



Ngày 6/9, Tập đoàn FPT đã tổ chức họp báo công bố sự kiện Ngày công nghệ FPT Techday sẽ diễn ra vào ngày 12/9 tới. Ông Lê Hồng Việt, Giám đốc công nghệ FPT, cho biết, trong sự kiện tới, FPT sẽ đưa những công nghệ mới nhất như thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn... ra đời thực để khách mời tham dự không chỉ xem, nghe mà còn trải nghiệm trực tiếp.

Ông Việt cũng cho biết, tại sự kiện này, FPT lần đầu tiên sử dụng trợ lý ảo của FPT để điều hành, dẫn chương trình. FPT sẽ kể câu chuyện của quá khứ, hiện tại và tương lai của tập đoàn bằng bức tranh công nghệ và âm nhạc.

Rất nhiều chủ để được FPT thiết kế cho sự kiện đáng nhớ này. Đó là thành phố thông minh trong tầm mắt - The AI city in your sight, và "đưa hơn 2.000 khách trở thành những nhà du hành thời gian bước lên con tàu, xuất phát từ "sân ga quá khứ" để trở về những ngày đầu thành lập, nhìn lại hành trình 30 năm tiên phong của FPT".

Và ở "ga hiện tại", khách sẽ được trải nghiệm làn sóng cách mạng 4.0 với các sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới nhất trong hệ sinh thái FPT như nền tảng EdTech - giáo dục hiện đại, báo chí điện tử, chính phủ điện tử - dịch vụ công... Lãnh đạo cao cấp của tập đoàn cũng sẽ chia sẻ tới khách tham dự những định hướng của Tập đoàn trong việc đưa các công nghệ mới như AI, Big Data, IoT... vào mọi lĩnh vực như giao thông, y tế, chính phủ số…

Tập đoàn cũng sẽ giới thiệu một số sản phẩm, nền tảng trí tuệ nhân tạo phiên bản mới như giải trí đa phương tiện cho hộ gia đình thông qua công nghệ xử lý giọng nói, dữ liệu lớn hay giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho ngân hàng.

Ông Bùi Quang Ngọc, Tổng giám đốc FPT, cho biết, gần 30 năm qua, FPT với rất nhiều tiên phong, như trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Internet, về xuất khẩu phần mềm, giáo dục, các nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới, trong phân phối, bán lẻ; rồi mở báo điện tử - một trong những tờ báo điện tử đầu tiên và lớn nhất Việt Nam.

Trong 10 năm tới, ông Ngọc cho biết, FPT muốn trở thành người tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số, trong đó AI cũng là một phần của công nghệ số. Lãnh đạo FPT cũng nhấn mạnh, FPT sẽ tiên phong ứng dụng công nghệ số cho nền kinh tế Việt Nam và các khách hàng trên toàn cầu.