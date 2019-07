Gần 100.000 địa chỉ mạng Việt Nam kết nối tới mạng máy tính ma mỗi ngày

Cơ quan chuyên ngành ghi nhận 6.219 sự cố tấn công mạng vào các trang web của Việt Nam tính từ đầu năm tới nay, và mỗi ngày vẫn có khoảng gần 100.000 địa chỉ mạng của Việt Nam truy vấn hoặc kết nối đến mạng lưới máy tính ma (Botnet).



Thông tin được Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) cho biết tại sự kiện diễn tập quốc gia ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng năm 2019 diễn ra ngày 31/7/2019.

Theo VNCERT, tấn công mạng ngày càng thay đổi nhanh chóng, với những thủ đoạn tấn công mới, tinh vi hơn, quy mô lớn hơn. Theo thống kê của tổ chức an toàn quốc tế như Panda Security, Kaspersky, bình quân mỗi ngày có 230.000 mẫu mã độc mới được tạo ra và có khoảng 4.000 cuộc tấn công mã độc tống tiền Ransomware; thiệt hại bình quân cho một cuộc tấn công mã độc tống tiền là 1.077 USD.

Trong 131 thư điện tử (email) được gửi toàn cầu thì có 1 email là chữa mã độc.

Thống kê mới nhất của VNCERT cho biết, tại Việt Nam, tính từ đầu năm 2019 đến nay, trung tâm này ghi nhận 6.219 sự cố tấn công mạng vào các trang web của Việt Nam, trong đó có: 2.155 sự cố tấn công lừa đảo (Phishing); 3.824 trường hợp sự cố tấn công thay đổi giao diện (Deface) và 240 sự cố website bị nhiễm mã độc (Malware).

Đặc biệt mỗi ngày có khoảng gần 100.000 địa chỉ mạng của Việt Nam truy vấn hoặc kết nối đến mạng lưới máy tính ma (Botnet).

Được biết chương trình diễn tập quốc gia năm nay, với sự tham dự của 300 chuyên gia kỹ thuật, an ninh mạng đến từ các cơ quan nhà nước, tập đoàn, tổng công ty, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp an toàn thông tin trong và ngoài nước, tập trung vào giải quyết, xử lý sự cố liên quan đến nguy cơ mất an toàn thông tin từ dịch vụ email và các dịch vụ dễ bị tổn thương khác.

Các đội tham gia diễn tập được thực hành cùng 28 tổ chức CERT quốc tế đến từ 20 quốc gia, nền kinh tế thuộc tổ chức APCERT.