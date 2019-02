Gần 3.000 phóng viên quốc tế tới Việt Nam đưa tin về Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, cho đến giờ phút này có gần 3.000 phóng viên quốc tế, trên 200 hãng thông tấn quốc tế đến từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tới Việt Nam đưa tin về sự kiện Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Cùng tham gia chủ trì buổi họp báo quốc tế Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên diễn ra sáng ngày 25/2 tại Trung tâm báo chí quốc tế (ICM) với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội vinh dự khi được chọn làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai đúng dịp kỷ niệm 20 năm được UNESCO vinh danh là Thành phố vì hoà bình.

Vì vậy, Hà Nội đang làm hết mình để thực hiện đầy đủ, đáp ứng được tất cả các yêu cầu mà đoàn tiền trạm của hai nước đưa ra và yêu cầu của truyền thông trong nước, quốc tế về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều dù chỉ trong một thời gian rất ngắn. Ông khẳng định công tác chuẩn bị đã được hoàn tất về tất cả các mặt.

Cụ thể, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị ở Trung ương và địa phương phối hợp với Bộ Quốc phòng và an ninh Mỹ, Triều Tiên để đảm bảo an toàn trên tuyến đường và các điểm lưu trú. Bộ Y tế đã có phương án bảo đảm an ninh môi trường, an toàn thực phẩm và giao nhiệm vụ trực chiến cho ba bệnh viện.

Cũng theo ông Chung, Hà Nội đã bố trí 40 chuyến xe buýt 2 tầng, cứ 10 phút có 1 chuyến để phục vụ phóng viên trong nước và quốc tế trong hoat động tác nghiệp, đưa tin về sự kiện. Các phóng viên tác nghiệp tại sự kiện sẽ được miễn phí hoàn toàn khi sử dụng các phương tiện công cộng.

Ngoài ra, Hà Nội sẽ tạo điều kiện để các hãng thông tấn, các phóng viên được sử dụng các địa điểm miễn phí điện, nước để tác nghiệp. Vào các tối ngày 26, 27, 28-2, các buổi biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam chào mừng sự kiện này sẽ được tổ chức tại Tượng đài Lý Thái Tổ bên hồ Hoàn Kiếm.

Chủ tịch thành phố Hà Nội cho hay, đây là một dịp rất đặc biệt, Hà Nội đã chuẩn bị món quà là một bình gốm Chu Đậu có hình biểu tượng của Hà Nội và đường đua F1. Qua đó ông Chung bày tỏ mong muốn sau sự kiện quốc tế quan trọng này sẽ tiếp tục gặp lại tất cả các phóng viên quốc tế tại giải đua F1 vào tháng 4/2020.

Cũng tại buổi họp báo Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, cho đến giờ phút này có gần 3.000 phóng viên quốc tế, trên 200 hãng thông tấn quốc tế đến từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tới Việt Nam đưa tin về sự kiện Thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ngoài ra còn có gần 550 phóng viên Việt Nam. Số lượng hãng thông tấn báo chí lớn hơn so với sự kiện APEC tại Đà Nẵng năm 2017.

Tuy vậy, ông Hùng cho biết trong khi APEC 2017 có 3 tháng để chuẩn bị thì Hội nghị lần này chỉ có thời gian "nước rút" 10 ngày để hoàn thành. ICM sẽ đảm bảo cho gần 4.000 phóng viên với gần 1.500 điểm truy cập internet cố định, trên 30 trạm phát sóng 4G, 3G và vị trí thuận lợi cho tác nghiệp.