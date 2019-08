Gần 4.000 chuyến bay bị chậm trong tháng 7/2019.

Cục Hàng không Việt Nam vừa tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, huỷ chuyến của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 7 vừa qua.



Kết quả cho thấy, trong tháng 7, năm hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, VietJet Air, Jetstar Pacific, Vasco và Bamboo Airways đã chậm 3.933 chuyến. Trong đó, riêng hãng hàng không Vietnam Airlines dẫn đầu với 1.740 chuyến chậm, VietJet Air đứng thứ hai với 1.402 chuyến chậm. Tiếp theo là Jetstar Pacific với 602 chuyến chậm, Bamboo Airways 103 chuyến chậm và Vasco ít nhất với 86 chuyến chậm.

Về nguyên nhân chậm, chủ yếu là do tàu bay về muộn, chiếm tỷ trọng 61,8%. Còn lại là do các hãng hàng không, do quản lý điều hành bay, do trang thiết bị và dịch vụ tại cảng…

Tổng số chuyến bị huỷ của các hãng hàng không trong tháng vừa qua là 38 chuyến, trong đó, Vietnam Airlines nhiều nhất với 17 chuyến, Vasco đứng thứ 2 với 14 chuyến. Jetstar Pacific và Bamboo Airways không bị huỷ chuyến nào.

Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, tháng 7 vừa qua, các hãng hàng không đã khai thác tổng số 29.939 chuyến bay. Trong đó, Vietnam Airlines khai thác 12.819 chuyến, VietJet Air 10.898 chuyến, Jetstar Pacific 3.481 chuyến, Vasco 1.074 chuyến, Bamboo Airways 1.667 chuyến.

Tỷ lệ đúng giờ của Vietnam Airlines là 86,4%; VietJet Air là 87,1%, Jetstar Pacific là 82,7%, Vasco là 92% và Bamboo Airways 93,8%.

Các hãng hàng không Việt Nam hiện khai thác 48 đường bay nội địa kết nối 22 Cảng hàng không trong đó trong đó Vietnam Airlines khai thác 33 đường bay, Vietjet Air khai thác 35 đường bay, Jetstar Pacific khai thác 23 đường bay, Công ty bay dịch vụ hàng không (VASCO) khai thác 9 đường bay, Bamboo Airways khai thác 24 đường bay.