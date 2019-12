Giá cà phê lập đỉnh 2 năm do nhu cầu ở châu Á tăng chóng mặt

Giá cà phê trên thị trường quốc tế tăng chóng mặt do mối lo cung không đủ cầu, tờ Nikkei Asian Review cho hay.

Hai nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới là Brazil và Việt Nam đều được dự báo giảm sản lượng trong niên vụ kết thúc vào tháng 9/2020. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ cà phê tại khu vực châu Á đang tăng mạnh.

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, tiêu thụ cà phê ở Indonesia sẽ tăng 54%, ở Việt Nam sẽ tăng 14% và ở Trung Quốc sẽ tăng 16% trong thời gian 5 năm kết thúc vào tháng 9/2020. Ở Trung Quốc, chuỗi nhà hàng cà phê đắt khách Luckin Coffee đã tăng tổng số cửa hiệu lên 3.680 vào cuối quý 3 vừa qua, tương đương mức tăng 209,5% so với thời điểm cách đó một năm.

Vì lý do này, giá cà phê arabica giao sau tại thị trường New York đã tăng gần 30% trong thời gian kể từ giữa tháng 11 tới nay, đạt mức 132 cent/pound, mức cao nhất kể từ cuối tháng 9/2017.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Brazil có thể sản xuất 58 triệu bao cà phê loại 60 kg/bao trong niên vụ kết thúc vào tháng 9/2020, giảm 10% so với niêm vụ trước đó. Dự báo sản lượng cà phê của Brazil bị cắt giảm do tình trạng hạn hán ở Minas Gerais, vùng trồng cà phê lớn nhất nước này, nơi lượng mua trong năm nay chỉ bằng khoảng 60% so với những năm gần đây.

Dự báo về lượng cà phê tồn kho của Brazil cũng bị giảm về mức 1,38 triệu bao, bằng chưa đầy một nửa so với mức dự báo 2,87 triệu bao đưa ra hồi tháng 6 và giảm gần 40% so với niên vụ trước.

Không chỉ Brazil mà nhiều nước sản xuất cà phê khác cũng có thể chứng kiến sự suy giảm của sản lượng. "Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2019 đã giảm 15% so với cùng kỳ năm trước", ông Shiro Ozawa, một cố vấn của công ty giao dịch cà phê Wataru ở Tokyo, cho biết.

Ở Honduras, nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, sản lượng cà phê được dự báo giảm 7% trong niên vụ kết thúc vào tháng 9/2020, cũng do hạn hán.

Đà tăng trưởng tiêu thụ cà phê ở khu vực châu Á diễn ra mạnh mẽ trong những năm gần đây, góp phần vào xu hướng uống cà phê ngày càng nhiều trên toàn cầu. Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo tiêu thụ cà phê toàn cầu trong niên vụ kết thúc vào tháng 9/2020 tăng 14% so với cách đây 5 năm.

Với thu nhập tăng và xu hướng "Tây hóa" khẩu vị ở các nền kinh tế mới nổi, khó có chuyện tiêu thụ cà phê sẽ chậm lại. Điều này đặt ra mối lo về sự thiếu hụt nguồn cung cà phê trên thế giới.

Giá cà phê trên thị trường quốc tế đã ở ngưỡng dưới 100 cent/pound trong phần lớn thời gian của 1 năm qua, trong đó có lúc giá tụt về ngưỡng 80 cent/pound vào đầu năm nay. Giá cà phê xuống thấp như vậy khiến nhiều nông trại trồng cà phê ở khu vực Mỹ Latin từ bỏ loại cây này để chuyển sang các cây trồng khác. Vì lý do này, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung lại xuất hiện và giá cà phê tăng trở lại.

Tuy nhiên, đợt tăng giá hạt cà phê hiện nay được dự báo tạm thời sẽ chưa ảnh hưởng đến giá bán các sản phẩm cà phê cho người tiêu dùng, vì các công ty bán lẻ cà phê đều đã mua cà phê hạt từ trước để tích trữ. "Giá cà phê tại các tiệm có thể sẽ không tăng ngay, vì chúng tôi đã mua cà phê hạt từ trước", một đại diện của công ty Tully’s Coffee Japan cho biết.

Ngoài tình hình cung-cầu, giá cà phê còn chịu ảnh hưởng bởi sự biến động của tỷ giá đồng Real của Brazil. Xu hướng giảm giá của đồng Real thời gian qua được xem là một nhân tố hạn chế bớt tốc độ tăng giá của cà phê.

Hiện đồng Real đang giao dịch ở mức khoảng 4 Real đổi 1 USD, so với mức thấp kỷ lục 4,26 Real đổi 1 USD vào cuối tháng 11. Do cà phê được giao dịch trên thị trường quốc tế bằng đồng USD, sự mất giá của đồng Real so với USD giúp Brazil xuất khẩu được nhiều cà phê hơn và giúp người trồng cà phê nước này cải thiện thu nhập.

Ngoài ra, niên vụ cà phê bắt đầu vào tháng 10/2020 được dự báo sẽ mang lại sản lượng kỷ lục 66 triệu bao cho Brazil, theo đó sẽ giúp hạn chế tốc độ tăng giá cà phê trên thị trường quốc tế.