"Giá căn hộ tại Việt Nam đang hấp dẫn nhà đầu tư"

Theo báo cáo tiêu điểm "Thị trường nhà ở Việt Nam: Tầm nhìn và Triển vọng" do Savills công bố ngày 20/3, giá căn hộ tại Tp.HCM và Hà Nội nhìn chung vẫn thấp hơn so với các thị trường tương đương trong khu vực như Kuala Lumpur và Bangkok, mặc dù tốc độ tăng trưởng ở Tp.HCM cao hơn.

Tổng giám đốc Savills Việt Nam Neil MacGregor cho hay, mức giá trung bình dự kiến sẽ tiếp tục tăng nhưng chậm hơn, sự tăng giá này sẽ phần nào phản ánh về những tiêu chuẩn phát triển cao hơn, nhu cầu nhà ở mạnh mẽ, quá trình đô thị hóa nhanh, sự bùng nổ của tầng lớp trung và thượng lưu cũng như cơ sở hạ tầng thuận lợi.

Giá nhà mới tại khu trung tâm Tp.HCM đang giữ mức trung bình khoảng 5.500 - 6.500 USD/m2, bằng một phần rất ít so với Hồng Kông - nơi mà nhà ở luôn ở mức giá đắt đỏ kỷ lục. Các biện pháp hạ nhiệt đã khiến thuế nhà ở tại nhiều quốc gia trở nên cao hơn trong khi mức thuế này tại Việt Nam lại tương đối thấp, hấp dẫn người mua trong và ngoài nước.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi nhu cầu đầu tư bất động sản tại Việt Nam đã tăng đáng kể từ khi chính sách sở hữu nhà ở cho người nước ngoài có hiệu lực vào năm 2015. Với sự thiếu hụt rõ rệt trong dự án cao cấp tại các đô thị lớn, người mua có thể thấy được tiềm năng tăng vốn dài hạn rõ rệt.



Trong khi đó, với khoản lợi nhuận cho thuê vượt quá 5%, đây là một kênh đầu tư hấp dẫn so với lợi nhuận sụt giảm ở những địa điểm khác trong khu vực.

Đại diện Savills cho rằng, sự xuất hiện ngày một nhiều của những cơ hội đầu tư dài hạn trong phân khúc nhà ở cao cấp, đặc biệt là khi các chỉ số kinh tế vẫn phát triển vượt trội, người mua hoàn toàn sẽ được hưởng lợi từ việc gia tăng giá trị đầu tư. Mặc dù chặng đường để thị trường bất động sản Việt Nam đạt đến đỉnh cao như Hong Kong và Singapore còn dài; nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, bùng nổ tầng lớp trung lưu và giá cả phải chăng, Việt Nam sẽ tiếp tục tiến bước, trở thành mãnh hổ tiếp theo của châu Á.

Ở thị trường thế giới, theo thông tin mới nhất về chỉ số nhà ở hạng sang của Savills, tốc độ tăng giá nhà ở cao cấp giảm đáng kể trong nửa cuối 2018 tại các thị trường hàng đầu trên thế giới, ghi nhận mức tăng bình quân năm thấp nhất kể từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Chỉ số giá nhà tăng chậm hơn trong nửa cuối năm, chỉ đạt 0,4%. Tăng trưởng trong 2018 thấp hơn so với mức tăng 3,3% của năm 2017. Tốc độ tăng trưởng giá thuê cũng đồng thời giảm, ghi nhận lợi suất cho thuê trung bình của phân khúc nhà ở hạng sang thấp nhất trong 10 năm qua với chỉ 3,2% tại các thành phố lớn trên thế giới.

Ngoài thị trường New York đang giảm sút, chỉ số nhà ở cao cấp phản ánh một số câu chuyện chính: các biện pháp hạ nhiệt làm giảm tốc độ tăng trưởng giá, câu chuyện Brexit khiến thị trường London chững lại đồng thời làm tăng nhu cầu nhà ở tại thành phố châu Âu có giá trị thấp hơn, và các thành phố công nghệ bờ Tây tiếp tục tăng trưởng.

Hồng Kông tiếp tục một mình một bảng, liên tục chiếm vị trí cao nhất trong chỉ số giá nhà ở cao cấp 10 năm qua. Giá trị trung bình của nhà ở hạng sang hiện nay ở Hong Kong là 4.660 USD/ft2 (tương đương 50.160 USD/m2, cao hơn 50% so với thị trường đắt đỏ thứ hai là Tokyo. New York (2.610 USD/ft2 tương đương 28.094 USD/m2) và London (1.880 USD/ft2 tương đương 20.236 USD/m2) góp mặt trong top 4, trong khi đó Thượng Hải giành vị trí thứ 5 từ Sydney, nơi giá giảm -1,7% do các chính sách hạ nhiệt, các chỉ tiêu cho vay chặt chẽ hơn và tăng thuế.

"Giá trị bất động sản nhà ở hạng sang đang có tốc độ tăng chậm hơn và ổn định hơn, và chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ không lặp lại mức tăng bình quân hai chữ số như thời kỳ trước khủng hoảng kinh tế toàn cầu", theo Bà Sophie Chick, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu Savills.