Giá đất nền các tỉnh phía Nam liên tục tăng trong quý 1/2019

Thị trường đất nền đang ghi nhận xu hướng tăng giá trở lại trên địa bàn Tp.HCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trong quý 1/2019.

Sau một thời gian tạm lắng, gần đây đất nền quận 9, Thủ Đức thu hút nhà đầu tư quay trở lại giao dịch, hoạt động mua - bán diễn ra nhộn nhịp trên các tuyến đường lớn như: Đỗ Xuân Hợp, Liên Phường, Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng…

Theo số liệu từ Batdongsan.com.vn, tính riêng trong quý 1/2019, quận 9 đứng đầu Tp.HCM về lượng người quan tâm tìm kiếm sản phẩm biệt thự/đất nền với hơn 120 nghìn lượt, tăng gần 9% so với cuối năm 2018. Bình Chánh là huyện ghi nhận sự gia tăng đột biến nhu cầu về biệt thự, đất nền với hơn 60 nghìn lượt tìm kiếm, tăng 30% so với cùng thời điểm quý 4/2018.

Nhu cầu mua gia tăng khiến giá bán đất nền tại khu Đông có cùng xu hướng tăng trong 3 tháng đầu năm. Cụ thể, số liệu về thị trường quý 1/2019 của Batdongsan.com.vn cho thấy, so với quý 4/2018, giá đất nền khu vực quận 9 tăng thêm 9%, giữ mức trung bình khoảng từ 30 triệu đồng/m2, Thủ Đức có giá đất tăng thêm 10% với mức giá trung bình 33 triệu đồng/m2 còn Bình Chánh là huyện có mức tăng gần 11% với giá bán bình quân vào khoảng 12 triệu đồng/m2.

Riêng huyện Củ Chi và quận 12 ghi nhận giá đất nền giảm trong quý 1/2019, với mức giảm lần lượt là 2% và 10%. Giá chào bán đất nền tại quận 12 hiện dao động khoảng từ 25 triệu đồng/m2 và Củ Chi là 8 triệu đồng/m2.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, khu Đông của Tp.HCM đang triển khai xây dựng hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như: nâng cấp và xây mới 23 cây cầu trong 2018 - 2020; hoàn thiện dự án hầm chui Mai Chí Thọ, cầu vượt Lương Định Của; mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh; dự án Vành đai 2 cũng chỉ còn gần 14 km nữa là hoàn thành…

Sự thay đổi hạ tầng trong tương lai sẽ tiếp tục là chìa khóa giúp khu vực này giữ vững vị trí tâm điểm của thị trường bất động sản Tp.HCM năm 2019.

Không chỉ thị trường khu Đông, làn sóng dịch chuyển ra vùng ven đang khiến thị trường đất nền tại các tỉnh/thành phố tiếp giáp với Tp.HCM phát triển từ đầu năm 2019. Xu hướng này khiến thị trường đất nền tại các tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận sự tăng giá, một vài nơi có mức tăng khá cao.

Cụ thể, Bà Rịa - Vũng Tàu có giá đất tăng hơn 36% so với thời điểm cuối năm 2018, dẫn đầu các thị trường lân cận Tp.HCM ở loại hình đất nền. Huyện Nhơn Trạch xếp thứ 2 về mức độ tăng giá bất động sản với giá bán trung bình vào khoảng 7-12 triệu/m2, tăng hơn 17% so với mức giá quý 4 năm 2018. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) xếp thứ 3 với mức tăng 5%, giá đất vào khoảng 12 triệu/m2.

Tại Biên Hòa và Thủ Dầu Một, động thái lướt sóng giảm khiến giá bán đất nền ổn định và có phần giảm nhẹ, từ 2-4% trong quý 1/2019. Dù giá giảm nhưng Biên Hòa và Thủ Dầu Một cùng với Thuận An, Nhơn Trạch vẫn là 4 thị trường nhận được sự quan tâm lớn nhất của giới đầu tư và người mua.

Đánh giá về tiềm năng của thị trường đất nền và nhà phố khu vực ven Tp.HCM và các tỉnh lân cận, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, nhà phố, đất nền vẫn được xem là điểm sáng của thị trường với khả năng thu hút vốn đầu tư cao. Đây sẽ vẫn là kênh lựa chọn của nhiều nhà đầu tư trong năm 2019 vì yếu tố sinh lợi hấp dẫn.

Hiện nay quỹ đất "sạch" ngày càng khan hiếm, nhất là ở Tp.HCM sẽ khiến cả nguồn cầu lẫn giao dịch đổ mạnh về khu vực các tỉnh vùng ven, lân cận Tp.HCM, nơi quỹ đất còn tương đối dồi dào, giá khá mềm, phù hợp với tài chính số đông. Bên cạnh đó, kết nối giao thông, hạ tầng thuận tiện giữa các vùng là yếu tố tạo ra nhu cầu ở thực và đầu tư trong tương lai của khu vực lân cận Tp.HCM.

"Xu hướng dịch chuyển về vùng ven dự báo sẽ vẫn tăng mạnh trong những năm tới, giúp nhà phố, đất nền tiếp tục được quan tâm", ông Nguyễn Quốc Anh cho biết.

Cũng theo chia sẻ của ông Quốc Anh, các dữ liệu của Batdongsan.com.vn được thu thập từ hơn 20 - 30 triệu messages/ngày, là các thông tin hay dấu tích mà người tìm kiếm lưu lại trên website, không chịu sự tác động hay chi phối của bên nào.

Batdongsan.com.vn ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo), machine learning (học máy) vào quá trình thu thập, phân tích dữ liệu lớn, kết hợp phương pháp kiểm chứng dữ liệu qua khảo sát thực tế thị trường.

Đồng thời, dữ liệu được xử lý bởi một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường. Với hơn 4 triệu người dùng, 70 triệu lượt xem trang/tháng, chiếm 80% tổng số tin đăng trên thị trường, bao phủ 90% số lượng dự án, các dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn về thị trường bất động sản được coi là lớn nhất và duy nhất Việt Nam hiện nay.

Các dữ liệu và báo cáo thị trường này sẽ giúp cho các cơ quan nhà nước trong việc quản lý và minh bạch thị trường bất động sản; giúp cho các tổ chức, cá nhân đầu tư và kinh doanh bất động sản có thể kiểm chứng, tham khảo và đưa ra các quyết định đúng đắn, và hơn hết là giúp người dùng có thể tự tin đưa ra quyết định khi mua bán, tìm kiếm bất động sản.

Từ tháng 4/2019, các báo cáo nghiên cứu thị trường của đơn vị này sẽ được công bố theo quý. Thời gian tới, Batdongsan.com.vn cũng sẽ ra mắt công cụ tra cứu và truy xuất dữ liệu về thị trường bất động sản trực tuyến theo thời gian thực.